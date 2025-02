Ex orsi, il trainer è morto

Chicago Bears dovrebbe essere considerato uno dei primi vincitori della libera agenzia dopo aver assicurato il candidato di coaching più ricercato a Ben Johnson.

Johnson, ex coordinatore offensivo di Detroit Lions, era stato seguito per anni prima di decidere finalmente di diventare il capo allenatore degli orsi.

Non solo Johnson rimane a NFC North, ma ha anche l’opportunità di competere contro Dan Campbell e Matt Lafleur nei prossimi anni.

La divisione è diventata una delle migliori in campionato, quindi Johnson ha il suo lavoro scolpito per lui mentre cerca di sollevare una giovane lista degli orsi che sembra fare il passo successivo.

Chicago è stato fortunato a ospitare alcuni dei migliori giocatori e allenatori della storia della lega e Johnson spera di lasciare il segno sull’organizzazione.

Sfortunatamente, il franchise è stato trattato alcune tristi notizie dopo che è stato riferito che l’ex allenatore di Bears Dick Jouron è morto all’età di 74 anni tramite Adam Schafter di ESPN.

“L’ex allenatore di Chicago Bears e Buffalo Bill Dick Jouron è morto sabato mattina, hanno annunciato Bills. Jauron aveva 74 anni “, ha riferito Schafter.

L’allenatore principale di Chicago Bears e Buffalo Bill Dick Jouron è morto sabato mattina, hanno annunciato Bills. Jauron aveva 74 anni. pic.twitter.com/msclqrexhw – Adam Scha dopo (@adamscha dopo) 8 febbraio 2025

Jaouron ha trascorso cinque stagioni a Chicago come capo allenatore dal 1999-2003, quindi la base di fan ha conosciuto abbastanza bene durante il suo mandato.

Jauran ha una lunga esperienza con il coaching in campionato dopo aver lavorato per squadre come Buffalo Bills, Green Bay Packers, Jacksonville Jaguars e Detroit.

Era anche un ex giocatore che ha giocato otto stagioni in totale tra Cincinnati Bengals e Lions.

