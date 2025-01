Ex stella della Belgia Radja Naggolalan arrestata in una sonda commerciale di cocaina

Radja Nainggolan gioca il suo calcio da club per la squadra belga di Lochen-Tems. Getty

L’ex internazionale belga Radja Naggolalan è stato arrestato nelle indagini sul commercio di cocaina in Europa dal Sud America, ha detto l’ufficio del procuratore di Bruxelles.

La polizia federale di Bruxelles ha effettuato 30 ricerche lunedì mattina, principalmente nella provincia di Anversa e Bruxelles e i suoi dintorni nelle indagini.

L’ufficio della procura di Bruxelles ha confermato che il giocatore era “privato della sua libertà in relazione a questo caso”.

La sonda si concentra sulla presunta importazione di cocaina dal Sud America attraverso il porto di Anversa e la sua ridistribuzione in Belgio, ha detto l’ufficio.

Dopo alcuni mesi senza il club, Nainggollan è uscito dalla pensione per giocare sul lato belga dell’altro livello di loceren-tem. Lo scorso fine settimana ha celebrato il suo debutto con un calcio d’angolo.

La sua nuova squadra ha dichiarato nella sua dichiarazione di aver appreso del suo arresto dalle notizie dei media.

“Il club rispetta l’assunzione di innocenza e quindi non può esprimersi ulteriormente”, ha detto. “Possiamo solo confermare che il giocatore assente questa mattina in allenamento. Il club continuerà a concentrarsi sulla partita decisiva della campionato di domani contro Kas Eupen. Radja Nainggolan non è ammissibile in questa partita.

36 -Year -old Nainggollan ha eseguito 30 spettacoli per il Belgio, ma da marzo 2018 non ha suonato per il suo paese.

Il centrocampista centrale ha trascorso gran parte della sua carriera in Italia, in particolare giocando per Roma e Inter Milano.

Naingollan aveva diverse domande disciplinari durante la sua carriera. Quando ha giocato per Roma nel 2018, è stato multato e ha lasciato cadere la squadra per una partita che ha pubblicato un video che sembrava ubriaco e fumo durante la festa di Instagram alla vigilia di Capodanno.

Quando suonò per Royal Anversa nel 2022, fu sospeso dopo essere stato in panchina per fumare una sigaretta elettronica. A quel tempo, il club belga menzionava anche come il suo comportamento potesse influenzare negativamente la squadra.