Exclusivo: Karun Nair quer se testar contra os melhores enquanto Rohit e Virat fazem o retorno do Troféu Ranji

Verdadeiro jogador local, Karun Nair chamou a atenção do críquete indiano com suas atuações exemplares. O batedor encerrou a campanha do Troféu Vijay Hazare de Vidarbha com 779 corridas em 9 entradas, das quais permaneceu invicto em 8 entradas. O jogo consistente de Nair ajudou Vidarbha a chegar à final da principal competição nacional da Índia, embora sua equipe tenha sofrido uma derrota por lesão na final contra o Karnataka. Nair, que atuou pela Índia em 6 testes e 2 ODIs, vestiu a camisa da seleção nacional pela última vez em 2017. Seu desempenho de tirar o fôlego no Troféu Vijay Hazare fez com que muitos ex-jogadores de críquete apoiassem seu nome, embora o Conselho de Controle de Críquete Indiano (chefe do BCCI do comitê de seleção), Ajit Agarkar, não pôde incluí-lo na equipe do Troféu dos Campeões.

Porém, Karun não perde as esperanças de retornar à seleção nacional e seu único objetivo é jogar regularmente. Em conversa exclusiva com a NDTV, Nair falou sobre sua forma recente, seu caminho a seguir e o fato de jogar pelo Delhi Capitals na temporada de 2025 da Indian Premier League (IPL).

Com uma média de mais de 700 no Troféu Vijay Hazare, você provavelmente fez com que todos os fãs indianos de críquete se levantassem e apoiassem sua seleção nas plataformas de mídia social. Parecia haver um movimento para sua reentrada na seleção indiana. Vários ex-jogadores de críquete também elogiaram seu desempenho e apoiaram sua causa. Qual foi a sensação de ver seu nome no topo das paradas de mídia social?

Claro que me senti muito bem, fiquei muito feliz e satisfeito com a forma como consegui rebater e atuar pelo meu time com o Arba na luta por esse troféu contínuo. Além disso, tenho rebatido muito bem nos últimos 12-16 meses, marcando muitas corridas em todos os formatos. Estou muito feliz com a forma como está sendo feito e a única coisa que me vem à cabeça no momento é continuar no mesmo caminho e somar pontos em todas as partidas que disputo e encarar uma partida de cada vez, independente do formato. , em que eu jogo.

O BCCI parece insistir na reentrada dos jogadores na arena nacional de críquete, mesmo para seleções nacionais. Esse foco no críquete doméstico deixa você mais confiante em seu retorno potencial ao Time Índia?

Sim, claro que é muito animador ver tantos caras da seleção indiana vindo lutar pelo troféu Ranji. Claro, isso dá um grande impulso a todos os jogadores nacionais, porque você pode jogar contra os melhores jogadores do país e testar seu valor contra os melhores. Claro, se você conseguir se sair bem, isso lhe dará muita autoconfiança e também aumentará sua crença e nível de confiança em seu próprio jogo.

Já faz um tempo que você não representa a Índia e é difícil manter o fogo aceso. O que você fez para permanecer vivo? Talvez algumas outras pessoas que estão prestes a desistir possam aprender uma ou duas lições com você.

Sim, já faz um tempo que não represento a Índia. Pelo menos tenho me concentrado em mim mesmo, garantindo que estou melhorando a cada dia e tentando encontrar maneiras de me aprimorar em todos os aspectos do jogo, em termos de habilidades e treinamento no críquete. Também como ser humano, tente ser melhor a cada dia, aprenda com os outros, aprenda como eles lidam com o trabalho no campo de críquete e também na vida e apenas mantenha as coisas simples, vivendo um dia de cada vez e respeitando cada dia. vem.

Sua carreira no IPL não foi gratificante. Quais são as suas expectativas desta temporada para Delhi Capitals?

Sim, estou muito animado por estar de volta ao IPL com Delhi Capitals. Estou muito grato a eles por mostrarem fé em mim e me darem uma chance. Agora é uma questão de ir lá e garantir que vou aproveitar esta oportunidade, fazer bem pela equipe e dar 100% e espero ganhar um troféu no final da temporada.