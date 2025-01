Explicação da incomparável liga de basquete feminino 3 contra 3: status, escalações, cronograma e remuneração de Caitlin Clark

O cenário do basquete profissional feminino entrará oficialmente em uma nova era na sexta-feira, quando a Unrivaled, a liga 3 contra 3 cofundada por Breanna Stewart e Napheesa Collier, começar em Miami. A liga busca fornecer uma fonte alternativa de competição e renda para os jogadores da WNBA durante a entressafra.

“Durante muito tempo, ir para o exterior era a única opção que as pessoas tinham fora da temporada, então isso está mudando a narrativa em torno disso e dando outra opção”. Collier disse no início deste ano. “O exterior é uma ótima opção para alguns jogadores, mas não deve ser a única coisa que eles podem fazer para ganhar dinheiro, jogar basquete e melhorar”.

Antes do que deveria ser um inverno fascinante, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Unrivaled.

Quem está jogando?

Essa é talvez a questão mais importante. Inicialmente, Unrivaled afirmou que apresentaria “30 das melhores jogadoras profissionais do basquete feminino”. No entanto, Collier anunciado em 31 de outubro que a liga se expandiria para 36 jogadores porque eles “excederam nossas projeções financeiras”.

Todo o grupo de jogadores foi preenchido em 23 de dezembro, quando a estrela do New York Liberty, Sabrina Ionescu, se juntou como a 36ª jogadora. O incomparável presidente Alex Bazzell, casado com Collier, ele disse ao Sportico que a liga eventualmente espera se expandir para oito times e 48 jogadores nos próximos anos.

Stewart e Collier lideram o ataque, é claro, junto com outras estrelas como Brittney Griner, Jewell Loyd, Chelsea Gray e Jackie Young. Até agora, há quatro membros da excelente turma de novatos de 2024 na mistura: Cameron Brink, Angel Reese, Rickea Jackson e Aaliyah Edwards. Brink, que ainda está se recuperando de uma ruptura no ligamento cruzado anterior, assinou um contrato de dois anos com a Unrivaled e não jogará na temporada de 2025.

Apesar dos melhores esforços da ligaCaitlin Clark não está nesse grupo. Ela decidiu não participar.. Além disso, Kelsey Plum mudou de ideia sobre jogar. A estrela dos Ases estava no grupo inicial de jogadores, mas anunciado em 27 de novembro, ele havia se aposentado “para que eu possa reservar mais tempo para mim nesta entressafra”.

Aqui estão os jogadores confirmados para a primeira temporada de Unrivaled.

São seis times com seis jogadores cada, e as escalações foram escolhidas por um comitê de seleção que “divide os times por posição e habilidade”, disse Collier. escreveu nas redes sociais. Modelos anunciados por meio de um vídeo do YouTube em 20 de novembro.

Atacadores BC

Stéphanie Dolson

Tiffany Hayes

Kat Martin

Kayla McBride

Alyssa Tomas

jovem jackie

Treinador principal: Andrew Wade

Corujas da Lua BC

Shakira Austin

Cameron Brink

Napheesa Collier

Skylar Diggins-Smith

Allisha Gray

Courtney Williams

Treinador principal: DJ Sackmann

nevoeiro BC

Dijon-Carrington

Aaliay Edwards

Rickea Jackson

Jóia Loyd

Breanna Stewart

Courtney Vandersloot

Treinador principal: Phil Handy

Fantasma BC

Natasha Nuvem

Brittney Grinner

Sabrina Ionescu

Marina Mabrey

Sato Sabally

Katie Lou Samuelson

Treinador principal: Adam Harrington

rosa BC

Kahleah Cobre

Chelsea Cinza

Lexie Casco

Anjo Reese

Azura Stevens

Brittney Sykes

Treinador principal: Nola Henry

Vinil BC

Aliya Boston

Rae Burrell

Jordin Canadá

Dearica Hamby

Ronald Howard

Arike Ogunbowale

Treinadora principal: Teresa Weatherspoon

Quando começa a temporada?

A temporada inaugural começará em 17 de janeiro e durará oito semanas. Os jogos serão disputados nas noites de segunda, sexta e sábado.

A TNT Sports adquiriu os direitos de transmissão e exibirá os jogos de segunda e sexta na TNT e aos sábados na truTV. Todos os jogos estarão disponíveis para streaming no Max.

A programação completa foi divulgada em novembro..

Como serão os jogos?

Uma das muitas razões pelas quais Unrivaled é único é que os jogos serão 3 contra 3, mas serão disputados em uma quadra completa um pouco mais curta. A quadra Unrivaled, que terá 21 metros de comprimento, tem cerca de três quartos do comprimento da quadra de 94 pés da WNBA. A largura de 50 pés da superfície de jogo permanecerá a mesma.

“Este jogo tem suas raízes em como você jogaria basquete quando criança, vestindo uma camisa preta”, disse Luke Cooper, presidente de operações de basquete da Unrivaled. ele disse à ESPN. “Há fluxo. Há ritmo. Quando você está assistindo, parece que está assistindo basquete… não é um truque.”

Em vez de quatro quartos de 10 minutos como a WNBA usa, o Unrivaled jogará três quartos de sete minutos, seguidos por um quarto quarto que usa o Elam Ending, ou, como a liga chama, “pontuação da vitória”. O resultado da vitória será determinado somando 11 pontos ao resultado da equipe líder após três quartos. As duas equipes jogarão então um quarto período indefinido até que o gol seja alcançado. Se a pontuação for 60-50 após três quartos, a pontuação vencedora será 71 e a primeira equipe a atingir 71 pontos vence. Neste formato, horas extras não são possíveis.

Para agilizar ainda mais o jogo, o tempo de arremesso será de 18 segundos, muito menos que os 24 segundos usados ​​na WNBA e os 30 segundos usados ​​no jogo universitário.

Em relação às faltas, os jogadores sairão por faltas após acumularem seis personals. Além disso, cada viagem até a linha resultará em um único lance livre. Se um jogador sofrer falta em um arremesso de dois pontos, o lance livre valerá dois pontos, e em um arremesso de três pontos, três pontos. Em situações e-um, o único lance livre ainda valerá um ponto.

Qual é o formato da temporada?

A temporada durará nove semanas, incluindo os playoffs.

Haverá dois jogos em cada noite de jogo e todas as seis equipes jogarão entre si no formato round-robin. As quatro melhores equipes da classificação avançarão para os playoffs, que serão em eliminação simples.

A Unrivaled construiu suas próprias instalações em Miami, que será a sede da liga nesta temporada.

Quanto os jogadores receberão?

Os salários exatos não serão revelados, mas cada jogador ganhará um mínimo de seis dígitos e também receberá o patrimônio da liga. Em uma entrevista ao SB Nation em dezembro, Bazzell afirmou que a Unrivaled tinha um salário de mais de US$ 8 milhões.. Isso colocaria o salário médio em $ 222.222.

Uma das principais razões pelas quais Stewart e Collier criaram o Unrivaled foi dar aos jogadores a oportunidade de ganhar uma quantia significativa de dinheiro, não apenas agora, mas nos próximos anos.

“Os esportes femininos estão em ascensão e parece que todos estão se beneficiando disso, exceto as mulheres nos esportes, e obviamente isso é algo que estamos tentando mudar e também criar riqueza geracional para essas mulheres”, disse Collier. Preciso conversar” no ano passado. “Desde o início, (Stewart) e eu realmente decidimos criar uma liga baseada no princípio de que os jogadores merecem remuneração e propriedade que reflitam seu valor.”

Haverá treinadores?

Sim, cada equipe terá um treinador principal, um treinador adjunto e um chefe de equipe. Unrivaled anunciou os treinadores principais em 15 de novembro. Nomes notáveis ​​​​incluem a ex-técnica do Sky, Teresa Weatherspoon, e o ex-assistente do Los Angeles Lakers, Phil Handy.

Aqui está a lista completa:

Phil Handy (Névoa BC)

Adam Harrington (Fantasma BC)

Nola Henry (Rose BC)

DJ Sackmann (Corujas Lunares BC)

Andrew Wade (Laços BC)

Teresa Weatherspoon (vinil BC)

E o torneio 1v1?

Outro aspecto único do Unrivaled é que ele contará com um torneio 1v1 no meio da temporada para determinar o melhor jogador 1v1 do mundo. O evento de eliminação única acontecerá em fevereiro e o vencedor receberá um prêmio de US$ 250.000. Além disso, os companheiros de equipe do jogador vencedor receberão US$ 10.000 cada.

Mais detalhes sobre as regras e grupo serão postados posteriormente.