Exploradores de La Salle vs. Loyola Chi. Ramblers: como assistir à transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Loyola Chi. Caminhantes @ La Salle Explorers

Registros atuais: Loyola Chi. 9-5, Sala 8-6

Como assistir

O que saber

O La Salle estará diante de sua torcida na quarta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem aproveitar a vantagem de jogar em casa. Eles e o Loyola Chi. Os Ramblers se encontrarão em uma batalha do Atlantic 10 às 18h30 horário do leste dos EUA na John Glaser Arena. Os Explorers mostram alguma força ofensiva, com média de 78,1 pontos por jogo nesta temporada.

Na última terça-feira, La Salle perdeu para Dayton e caiu por 84-70. Os Explorers não tiveram muita sorte contra os Flyers recentemente, já que o time ficou aquém das duas últimas vezes que se enfrentaram.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Daeshon Shepherd, que acertou 7 de 10 e marcou 18 pontos mais oito rebotes. Outro diferencial foi Corey McKeithan, que fez 19 pontos e duas roubadas de bola.

Enquanto isso, a recente queda de Loyola Chi. As coisas ficaram um pouco mais complicadas no sábado, após a quarta derrota consecutiva. Eles sofreram uma derrota retumbante por 84-65 nas mãos da VCU. A disputa marcou o jogo com menor pontuação dos Ramblers até agora nesta temporada.

Apesar da derrota, Loyola Chi. Apresentou fortes atuações de Des Watson, que fez 8 de 15 no caminho para 20 pontos, e Jalen DeLoach, que marcou oito pontos e oito rebotes. Watson continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada um dos últimos três jogos que disputou.

A derrota de La Salle reduziu seu recorde para 8-6. Quanto ao Loyola Chi., a derrota encerrou uma seqüência de 15 vitórias consecutivas em casa desde a temporada passada e os deixou com um recorde de 9-5.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. O La Salle não tem tido problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 78,1 pontos por jogo. No entanto, não é como Loyola Chi. dificuldades nesse departamento, pois têm uma média de 76,4. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

La Salle ficou aquém contra Loyola Chi. quando as equipes jogaram pela última vez em março de 2024, caindo por 64-54. La Salle terá mais sorte em casa do que fora?

Chance

Loyola Chi. é um ligeiro favorito por 2 pontos contra o La Salle, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Ramblers como favoritos de 1 ponto.

O acima/abaixo é de 148 pontos.

História da série

Loyola Chi. Ele venceu os dois jogos que disputou contra o La Salle nos últimos 2 anos.