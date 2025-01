Explosões acontecem: Rodada Wild Card da NFL deve silenciar os detratores da era dos playoffs do futebol universitário de 12 equipes

O College Football Playoff, durante sua existência de mais de uma década, não teve falta de detratores. O formato de 12 equipes colocou lenha na fogueira com uma primeira rodada fracassada, na qual as quatro equipes locais e com melhor classificação venceram de forma dominante.

Certamente não foi a melhor estreia para os novos e chamativos playoffs expandidos. Fãs e especialistas rapidamente encheram as redes sociais com postagens desejando o playoff de quatro times e se perguntando se Alabama deveria ter entrado em vez de Indiana e SMU.. Alguns queriam devolver o calendário à era BCS, ou a uma época em que os computadores e escribas decidiam o campeão nacional geral sem o benefício de um jogo designado.

Algumas semanas depois, a pós-temporada da NFL começou com a rodada de wild card. Vejam só, cinco dos seis jogos wild card resultaram na vitória esmagadora do time da casa com melhor classificação. A NFL passou por sua própria expansão em 2021, de 12 para 14 times, e seus jogos wild card quase não foram competitivos desde então.

No entanto, as críticas aos playoffs da NFL são comparativamente discretas. Ninguém está perguntando se o Minnesota Vikings realmente merecia chegar aos playoffs. Os fãs da NFL estão certamente mais acostumados com o sistema de playoffs, já que a NFL teve pelo menos quatro times disputando a pós-temporada desde 1967. O College Football Playoff de quatro times não foi instituído até a temporada de 2014.

Assim, os fãs da NFL e aqueles que cobrem a liga vêm equipados com o conhecimento de que as derrotas nos playoffs… simplesmente acontecem. Parece haver um equívoco de que todas as equipes da pós-temporada são criadas iguais; Isto é especialmente difundido no nível universitário.

A vitória dos Texans por 32-12 sobre os Chargers foi um dos cinco jogos wild card decididos por mais de 10 pontos. imagens falsas



Afinal, se você é um dos 12 times eliminados, certamente está em pé de igualdade com o resto do campo.

Na verdade, esse não é o caso. Os fãs têm que aceitar que está tudo bem. Esta não é uma crítica aos playoffs do futebol universitário.

O objetivo do College Football Playoff, como acontece com qualquer pós-temporada em qualquer outro esporte, é coroar um campeão nacional. Um campo expandido naturalmente dá a mais equipes a oportunidade de competir por essa honra. Um playoff cumpre seu propósito selecionando times por meio de jogos disputados em campo; não através de um processo de seleção arbitrário ou baseado em computador que exclua programas dignos.

Ocorrerão explosões. Durante a era do College Football Playoff de quatro times, mais da metade dos jogos das semifinais e sete dos jogos do título nacional foram decididos por pelo menos duas posses de bola.

Nem todos os times de futebol universitário são criados iguais. Boise State, mesmo com sua ótima temporada e admirável sequência de playoffs, não tem os mesmos recursos que Ohio State. Mas essa disparidade não deve impedir o Boise State de ter a chance de pelo menos chegar aos playoffs, principalmente porque o Broncos conquistou esse direito com seu jogo em campo.

Já vimos os frutos de um playoff ampliado. Os dois times que disputaram o Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário (Notre Dame e Ohio State) entraram na pós-temporada como 7º e 8º colocados, respectivamente. Nos anos anteriores, eles não teriam chegado nem perto de chegar aos playoffs de quatro times.

A cada ano com os playoffs da NFL, à medida que os times são eliminados, a qualidade dos jogos individuais tende a aumentar. Esse também é o caso do College Football Playoff. A vitória dupla do Texas na prorrogação contra o Arizona State nas quartas de final do Peach Bowl é um dos melhores jogos que o playoff já produziu. Ambos os jogos das semifinais se resumiram a uma série final. A vitória de Notre Dame contra Penn State foi decidida por um field goal faltando menos de 10 segundos para o final do quarto período.

Embora a colheita deste ano não tenha sido muito boa, nem todos os jogos da primeira fase serão uma vitória. Um playoff ampliado oferece mais oportunidades para o surgimento de um verdadeiro time Cinderela. Vimos potências não tradicionais como TCU e Washington competirem pelo campeonato nacional nos últimos anos. Um formato mais adaptável aumenta a probabilidade de isso acontecer, o que é claramente positivo para o desporto.

O College Football Playoff não é perfeito. O ainda nascente sistema de 12 equipes precisa de alguns ajustes. Garantir isenção para os quatro primeiros colocados, não para os quatro campeões da conferência com melhor classificação.teria criado uma rodada de abertura muito mais competitiva, com jogos como Tennessee x SMU e Boise State x Indiana.

Boise State, por sua vez, poderia ter feito uma revanche nas quartas de final contra um time do Oregon que venceu o Broncos por apenas três pontos na temporada regular. Notre Dame, Penn State, Ohio State e Texas também poderiam ter disputado as quartas de final, em vez das semifinais, dando às rodadas anteriores confrontos mais atraentes.

Os campeões da conferência ainda receberiam uma oferta automática e poderiam até receber a promessa de jogar em casa se não se despedissem da classificação.

O Comitê de Gestão dos Playoffs do Futebol Americano Universitário ainda tem tempo para resolver os problemas, especialmente porque o ímpeto está levando os playoffs em direção a uma maior expansão. Ainda assim, a NFL teve quase 60 anos para aperfeiçoar o seu sistema e as perdas continuam comuns.

O futebol é um esporte extremamente volátil, especialmente quando praticado por estudantes-atletas com idades entre 18 e 21 anos que ainda estão em desenvolvimento. Essa volatilidade pode levar a resultados tendenciosos. Porém, as derrotas não devem prejudicar o prazer do esporte, principalmente considerando todos os benefícios que um playoff ampliado proporciona.

A temporada de futebol universitário de 2024 foi uma das melhores e mais competitivas que já vimos. Os jogos eram mais importantes, especialmente no final da temporada, porque mais times tinham esperanças no College Football Playoff em jogo.

Embora o produto real em campo não tenha sido excelente, os jogos da primeira rodada realizados no campus, e não em locais neutros, proporcionaram uma atmosfera incomparável. Mais disso, por favor.

Nenhum formato de playoff possível eliminará jogos desiguais, mas é a melhor maneira de dar aos times uma chance genuína de lutar em campo. Aproveite o processo, porque ele não irá desaparecer tão cedo.