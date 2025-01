Extensão de Brent Rooker: Slugger concorda com contrato de cinco anos e US$ 60 milhões com A’s, diz relatório

Brent Rooker concordou com uma extensão de cinco anos no valor de US$ 60 milhões com os A’s. de acordo com El Atlético. O rebatedor/outfielder designado de 30 anos estourou com o A’s depois de passar por várias organizações até pousar em Oakland em 2023. Em sua primeira temporada lá, ele ganhou um aceno All-Star graças a um 127 OPS +, seguido por . com uma campanha de 2024 na qual atingiu 0,293/0,365 0,562/0,927 com 39 home runs e 112 RBI, bom o suficiente para terminar em 10º lugar como Jogador Mais Valioso e ganhar o Silver Slugger.

Rooker passou por uma cirurgia no cotovelo fora da temporada para corrigir um problema persistente e deve estar pronto para o treinamento de primavera.

Se tudo correr bem, ele será a peça central de um time em constante mudança, já que o A’s se mudará para Sacramento em 2025, com planos de se mudar para Las Vegas em tempo integral na temporada de 2028. Ele estará cercado por Lawrence Butler, o mais próximo da elite. de 2024, Mason Miller e outros pilares potencialmente fortes, como Jacob Wilson, Shea Langeliers, Zack Gelof e JJ Bleday. Os A’s também adicionaram Luis Severino, Jeffrey Springs e Gio Urshela ao elenco neste inverno.

Isso será suficiente? Embora tudo possa acontecer, os A’s ainda têm um caminho difícil pela frente depois de terminar em quarto lugar na Liga Americana Oeste no ano passado, com um recorde de 69-93. Dito isso, nenhum dos favoritos – Houston Astros, Seattle Mariners e Texas Rangers – fez o suficiente neste inverno para garantir a divisão.

Uma opção de aquisição de um ano poderia elevar o acordo de Rooker a um valor total de US$ 90 milhões, o que seria o maior na história da equipe.

No início deste inverno, A MLBPA teria expressado preocupação. sobre a folha de pagamento do A e se ela seria suficiente para cobrir o orçamento exigido pelo acordo coletivo de trabalho para uma equipe que recebe receita compartilhada. Listar recursos Atualmente, ele estima a folha de pagamento da equipe em 2025 em US$ 70 milhões antes do aumento da arbitragem.