‘Extremamente orgulhoso’: o primeiro-ministro Narendra Modi elogia a equipe indiana por conquistar o título do Campeonato Mundial Kho Kho

O primeiro-ministro Narendra Modi elogiou a seleção masculina indiana por vencer a primeira Copa do Mundo Kho Kho, enquanto os anfitriões encerraram o torneio com dupla alegria depois que a seleção feminina derrotou o Nepal e se tornou campeã no Estádio Coberto Indira Gandhi, em Nova Delhi, no domingo. O primeiro-ministro Modi observou que este triunfo aumentará a popularidade do kho kho entre os jovens do país. “Hoje é um grande dia para o indiano Kho Kho. Estou extremamente orgulhoso da seleção masculina indiana de Kho Kho por ter conquistado o título da Copa do Mundo de Kho Kho. Sua coragem e dedicação são louváveis. Esta vitória popularizará ainda mais Kho Kho entre os jovens”, escreveu o primeiro-ministro Modi no X.

Ele também parabenizou a seleção feminina indiana por ocupar o primeiro lugar do pódio na competição após a impressionante vitória sobre o Nepal no confronto do cume.

“Parabéns à seleção feminina indiana pela conquista da primeira Copa do Mundo Kho Kho! Esta vitória histórica é o resultado de sua habilidade, determinação e trabalho em equipe incomparáveis”, escreveu Modi no X.

“Este triunfo lançou mais luz sobre um dos esportes tradicionais mais antigos da Índia, inspirando inúmeros jovens atletas em todo o país. Que esta conquista também abra caminho para que mais jovens pratiquem este desporto nos próximos tempos”, acrescentou.

A seleção masculina indiana dominou a final contra o Nepal com uma vitória impressionante por 54-36, liderada pelas excelentes atuações do capitão Pratik Waikar e do destaque do torneio Ramji Kashyap. Elas se juntaram à seleção feminina ao dominar o Nepal em mais uma final notável, selando a vitória com um placar enfático de 78-40.

A jornada da seleção masculina indiana até o campeonato foi notável. A Índia mostrou seu domínio ao longo do torneio, começando com vitórias convincentes sobre Brasil, Peru e Butão na fase de grupos. O ímpeto continuou nas eliminatórias, onde derrotou Bangladesh nas quartas-de-final e derrotou uma forte seleção da África do Sul nas semifinais.

Por outro lado, a glória da selecção feminina incluiu vitórias impressionantes sobre a Coreia do Sul, Irão e Malásia na fase de grupos, seguidas de um triunfo sobre o Bangladesh nos quartos-de-final e uma vitória magistral sobre a África do Sul nas meias-finais.

