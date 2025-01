FA blocca la proposta per la Coppa della Welsh League, termina il sogno di Wrexham Europe

L’Associazione di calcio inglese (FA) ha bloccato i piani dei club gallesi della Lega di Football English per partecipare alla Coppa della Welsh League riprogettata la prossima stagione.

Questo passaggio arriverà come una ferita per Hope Wrexham, Swansea City, Cardiff City, Contea di Newport per assicurarsi un posto nella Lega della Conferenza UEFA.

Wrexham era completamente in ritardo rispetto ai piani per la nuova Coppa della Welsh League, ma il loro supporto dipendeva dal fatto che la competizione avrebbe ricevuto la benedizione della FA inglese, ha confermato ESPN.

Secondo i piani della Wales Football Association (FAW), quattro club che giocano in EFL combinate con 12 squadre del JD Cymra Premier per competere per la Coppa della Welsh League.

Il vincitore si sarebbe assicurato un posto nella Lega della Conferenza.

Wrexham era completamente dietro la Coppa della Welsh League. Matthew Ashton – Ama/Getty Images

Tuttavia, i piani dipendevano dal fatto che la FA avrebbe dato una competizione rivista di benedizioni.

In una dichiarazione rilasciata dall’autorità di gestione della FA, ha dichiarato che ci sono preoccupazioni “riguardo all’integrità della competizione, al sovraccarico delle partite e alle buone condizioni di vita dei giocatori e all’impatto sulla posizione delle competizioni esistenti.

“Il comitato FA ha respinto la richiesta.”

FA ha aggiunto: “È stato notato che è nei club welsh scegliere se partecipare al sistema inglese o gallese, in base alla propria valutazione dei vantaggi relativi di partecipazione a ciascun sistema, ma se decidono di partecipare al sistema inglese come club inglesi che partecipano a questo sistema.

I piani hanno già annunciato FAW a gennaio, sperando di ripristinare la competizione al gioco del club un inaspettato £ 3 milioni ($ 3,6 milioni) e allo stesso tempo offrono il vincitore del viaggio di competizione alle bici qualificate. Concorso di club UEFA.

“Sarà un cambiamento nel gioco per lo sviluppo del gioco, perché stiamo lavorando per sbloccare il pieno potenziale del calcio gallese”, ha dichiarato il direttore esecutivo di Faw Noel Money.

“Unifierà il calcio gallese, migliorerà il gioco a tutti i livelli e porterà benefici sociali significativi in ​​tutto il Galles, il che renderà i nostri club e comunità più sostenibili”.

La concorrenza è la pietra miliare chiave del ProsEct di FAW perché cerca di migliorare il suo coefficiente UEFA e quindi ottenere una maggiore riduzione delle distribuzioni finanziarie UEFA.