Fa così male: Jalen ferisce i critici silenziosi mentre riporta gli Eagles al Super Bowl

Ralph Vacchiano Reporter della NFL

FILADELFIA – C’erano state troppe storie e troppe ore di talk radiofonico su di lui in tutta la stagione, ma tutto sembrava essere più intenso nelle ultime settimane. Per le sue capacità, tante critiche e tanto odio. C’erano troppi dubbi sul fatto che Jalen stesse ancora soffrendo per il dolore di Jalen.

Nick Sirianni aveva sentito tutto, proprio come ha sempre fatto. E per l’allenatore dei Philadelphia Eagles la situazione è diventata più faticosa che mai. Quindi, quando ne ha avuto la possibilità, con 3:53 rimasti nella partita del campionato NFC di molto tempo fa, ha chiamato un timeout per ritirare Hurts dal gioco e dare il sipario al suo quarterback. Voleva darle il momento che meritava – e forse anche di cui aveva bisogno – per ascoltare finalmente le lamentele incoraggianti.

“È incredibile quanti dubbi ci siano a volte”, ha detto Sirianni. “Non riesco a capirlo. Perché non sembra che la gente pensi che dovrebbe essere? Ma questo ragazzo è stato un cambiamento. Ha vinto un sacco di partite di calcio.

“Non ci interessa come appare. Vince e basta. Penso che la critica sia… qualunque cosa. Vince e basta.”

Domenica gli Hurts hanno vinto ancora alla grande. Conquistò i fan di Filadelfia, spesso scettici, e si guadagnò la seconda trasferta al Super Bowl in tre anni, portando gli Eagles alla vittoria per 55-23 sui Washington Chiefs. Completò 20 dei 28 passaggi per 246 yard e un touchdown e corse anche per tre touchdown mentre gli Eagles prenotavano un viaggio a New Orleans per il Super Bowl LIX.

Non c’è nessuno all’interno dell’organizzazione degli Eagles, incline agli infortuni, che potrebbe mettere in scena una prestazione del genere. Ma dall’esterno sembrava esserci solo sospetto. In due partite di playoff, Hurts sembrava arrugginito nella migliore delle ipotesi, limitato nella peggiore e ha perso il suo brio. Aveva saltato le ultime due partite della stagione a causa di una commozione cerebrale il 22 dicembre. È tornato ai playoff, che non gli somigliavano affatto.

È stato fantastico, però, perché gli Eagles hanno vinto entrambe le partite nonostante Hurts si sia trasformato in un punto di svolta, lanciando per un totale di 259 yard in due partite post-stagionali. Erano perfettamente in grado di superare la concorrenza dietro Saquon Barkley.

Ma ad un certo punto, si è reso conto che avrebbero avuto bisogno di più da lui se volevano continuare la loro ricerca per vendicare la sconfitta al Super Bowl di due anni fa.

E domenica hanno avuto tutto.

“Mi piace quando la gente dubita di lui”, ha detto il placcaggio sinistro degli Eagles Jordan Mailata. “Parliamo sempre di limitare il rumore esterno o il rumore bianco, come vuoi chiamarlo. Ma so che lo sente. E penso che dia il suo meglio quando sente che le persone dubitano di lui.

“Allora fa cose come oggi.”

Hurts ha fatto tutto in questa partita di campionato. Ha scherzato dicendo che il coordinatore offensivo Kellen Moore “mi toglie dalla camicia di forza” e gli ha messo nelle mani più di un piano di gioco. E fa male, rispondere a ogni domanda persistente che incombe su di lui. Ha mostrato a tutti che aveva ancora tocco, trovando la sua precisione nei lanci sia corti che profondi. E anche se si è collegato con soli tre passaggi al suo ricevitore, AJ Brown, nelle prime due partite di playoff nonostante gli abbia lanciato 10 volte, ha anche gestito un contatto forte, colpendolo sei volte (su otto carry) per 96 yard e yard e oltre. due primo tempo) e 96 iarde e iarde e iarde) e 96 iarde e iarde e iarde e 96 iarde e anche un touchdown

Cerimonia del trofeo del campionato NFC dei Philadelphia Eagles

La cosa più impressionante, tuttavia, era che sembrava un vecchio infortunio per il modo in cui si muoveva dentro e fuori dalla tasca. Non sembrava affatto mobile nei primi due playoff al di fuori di un touchdown di 44 yard all’inizio della vittoria nel round di divisione sui Rams. Ha subito un infortunio al ginocchio sinistro alla fine di quella partita che lo ha costretto a usare un tutore e ha lasciato molti a chiedersi se gli sarebbe mancato una parte fondamentale del suo gioco.

Ma non gli mancava nulla. Ha corso solo 10 volte per 16 yard in questo, consentendo a Barkley di portare il gioco a terra con 118 yard. Ma la difesa è rimasta abbagliata dalla sua capacità di sfuggire alla, a volte dura, Washington Pass Rush. Ha continuato a stare un passo avanti ai difensori, anche solo per uscire dai guai e buttare via la palla. Ha anche creato giochi fuori tasca. Ha mantenuto la difesa equilibrata.

Questo è ciò che fa male, era così bello due anni fa, quando guidò gli Eagles all’ultimo Super Bowl e fu quasi l’MVP della NFL. E gli Eagles sapevano che era ancora tutto lì, pronto a entrare nel grande gioco.

“Penso che sia fatto apposta per quei momenti”, ha detto Mailata. “Tutto il suo comportamento. Tutti gli danno sempre del male sperando che faccia un sorriso qua e là. Ma grazie alla sua calma, calma, collettività, è semplicemente in grado di essere nel momento, fare spettacoli, assicurarsi che siamo tutti sulla stessa pagina.

“Ecco perché gioca così nei grandi momenti in cui abbiamo bisogno di lui”.

E quando non hanno bisogno di lui? Va bene anche questo. È sempre stato ok con Hurts e gli altri Eagles, a cui non importa che il suo spettacolo non sia sempre bello. Mentre il mondo intorno a lui si mangia le unghie, nello spogliatoio non c’è stato panico per la sua prestazione nelle prime due partite dei playoff.

Non aveva nulla da dimostrare ai suoi allenatori e compagni di squadra. E non potevano credere che qualcuno, ovunque, pensasse che l’avrebbe fatto.

“Ha a che fare con così tante critiche che mi lascia a bocca aperta”, ha detto Sirianni. “Le domande a cui devo rispondere sono tipo: ‘Questo ragazzo vincerà’. Ha vinto per tutta la vita. “Il vincitore è più importante di qualsiasi statistica.

“E lo so. È altruista.”

Ed è questo che ferisce Jalen.

“Non gioco sulle statistiche”, ha detto Hurts. “Non sto giocando a un gioco di numeri o all’accettazione statistica di qualsiasi altra cosa. So che tutti hanno un’idea preconcetta di come dovrebbe essere.”

E non gli importa. Definisce il successo in un solo modo. Gli Eagles hanno vinto le prime due partite di playoff, quindi hanno avuto successo. Hanno vinto di nuovo domenica, ma questo non ha reso il suo modo di giocare più speciale.

Ora è diretto al Super Bowl per la seconda volta nella sua carriera quinquennale. E il suo obiettivo tra due settimane è lo stesso di sempre. Non cerca spunti di stile. Non vuole dimostrare il suo valore. E non gli importa se deve portare le aquile o semplicemente sedersi e controllare il gioco.

La sua definizione di successo è la stessa da quando riesce a ricordare.

“Quello che io definisco è vincere”, ha detto Hurts. “L’obiettivo numero 1 è uscire allo scoperto e vincere.”

E se vince, anche questi scettici prima o poi si riprenderanno.

Ralph Vacchiano è un reporter della NFL per Fox Sports. Ha trascorso i sei anni precedenti coprendo i Giants e i Jets per la SNY Television di New York, e prima ancora 16 anni per i Giants e il New York Daily News della NFL. Seguitelo su Twitter @Ralphvacchiano.