FA Cup Fourth Round: Cup Run per dare speranza di speranza?

È questo fine settimana il quarto round della Coppa d’Inghilterra e le scommesse sono elevate per club, giocatori, manager e proprietari che disperati per mantenere in vita per la speranza di successo in questa stagione – come il Manchester United, il Tottenham, Marcus RashfordRu Van Nistelrooy e ovviamente Tom Brady.

Il quarto round riguarda gli scontri con peso forte e l’intestino rimanente per causare disturbi contro la Premier League.

Ruben Amorim e Man United evitano l’ascesa imbarazzante dell’Old Trafford contro la città combattente di Leicester City Van Nistelrooye? Chi starà dopo l’incontro Aston Villa e Spurs domenica? Plymouth Argyle può fine Liverpool sperare per quattro volte nella prima stagione di Arne Slot? E Brady, il proprietario della minoranza di Birmingham City, porterà il weekend Super Bowl all’inizio vedendo la sua squadra EFL League One Shock Newcastle United?

Con tutti i quarto round che vivono su ESPN+, ecco storie e potenziali shock di cui fare attenzione.

I detentori della Coppa d’Inghilterra hanno iniziato la difesa del loro titolo con una vittoria di penalità per l’Arsenal al terzo turno. Saranno fortemente popolari per battere la squadra di Leicester che ha perso otto partite su 12 sotto Van Nistelrooy.

Van Nistelrooy è atterrato a Leicester lo scorso novembre dopo l’uscita di Erik dopo l’uscita di Erik dopo l’uscita di Erik. Lo United ha vinto tre di queste quattro partite – due contro Leicester – e sarà motivato a Sea the Hat of Home e Foxes Trick in questa stagione.

Ma mentre l’ex attaccante dello United Van Nistelrooy ha cercato di ispirare un cambiamento nella fortuna a Leicester e ha vinto solo tre delle sue dodici partite, Amorim prende anche il vecchio traffico e la sequenza unita di cinque sconfitte nelle ultime sette partite in casa nelle ultime sette case in casa I giochi in tutte le competizioni daranno speranza a Leicester. Molti fan dello United volevano che Van Nistelrooy fosse consegnato a una HAG permanentemente dieci, ma sebbene il suo tempo a Leicester fosse ancora sfortunato, non escludevano volpi shock che approfondiscono gli Uniteds.

Leicester City si trova sulla strada del Manchester United, quando i Red Devils cercano di difendere la sua corona di Crupa. Immagini di Michael Regan/Getty

In tempi normali, questo pareggio sarebbe un po ‘più di una vittoria di routine per la città di tutti i Pep Guardiola contro la squadra della Lega inferiore per sognare un improbabile disturbo, ma la squadra di Leyton Oriente League sta inseguendo la promozione dal terzo livello dai loro avversari salati.

Domenica sconfitta 5-1 in Arsenal è stata 11. Perdita della città nelle ultime 22 partite in tutte le competizioni perché il Guardiola dura la sua peggior corsa come manager. Un viaggio pericoloso a East London ha il potenziale per un altro fallimento per la città.

Il presidente dell’Oriente Nigel Travis, un sostenitore permanente ora con sede a Boston, nel Massachusetts, è l’ex CEO di Dunkin ‘Donuts, che offre il potenziale per molti titoli imbarazzanti in attesa della città se perde sabato. Travis ha trascorso gli ultimi due anni a cercare nuovi investimenti nella collisione Orient-Vysoceni con la città al primo incontro dei club dal maggio 1966 è stata un’opportunità per la festa di casa di vincere alla grande anche al di fuori del parco giochi.

Questo gioco potrebbe inizialmente sembrare uno dei collegamenti per bici meno emozionanti, ma lo scontro tra il club del fondo della Premier League Southampton e l’EFL Championship High Flyers Burnley è in realtà un indicatore importante della baia in crescita tra le due divisioni.

Entrambi i club si sono scambiati posti la scorsa stagione, mentre Burnley è stato sfollato dal volo più alto e ha promosso i santi del campionato attraverso il gioco. La scorsa stagione è stata la prima volta dal 1998, quando tutte e tre le squadre promosse – Burnley, Luton Town e Sheffield United – sono state spinte fuori dalla Premier League e Southampton e Leicester al primo tentativo per un campionato dopo una sola stagione.

Nel terzo round di Southampton, ha svolto il facile lavoro del campionato Swanse City, ma solo due partite della Premier League hanno vinto l’intera stagione. Se la squadra Ivan Jurić ha sconfitto Burnley questo fine settimana, indicherebbe che il divario tra la squadra di combattimento della Premier League e la squadra del campionato sicuro.

Questo è lo scontro di due grandi club che sperano in un futuro chiaro dopo recenti cambiamenti di proprietà. Ma mentre Newcastle si sviluppa nella Forza della Premier League dopo essere stato rilevato in Arabia Saudita nell’ottobre 2021, Birmingham ha subito una discesa di shock a League One dopo l’American Knighthead Capital Management Collection che include un Brady, sette volte vincitore del Super Bowl nel luglio 2023.

Dopo i primi passi errati, tra cui l’assunzione di Wayn Rooney come manager prima della sua liberazione dopo soli quattro mesi di risultati disastrosi, Birmingham è ora in arrivo e la promozione come vincitori della League One. Quando Jay Stansfield Signature Jay Stansfield in questa stagione, questa stagione ha 16 gol in questa stagione, Birmingham ha una potenza di fuoco e forma per arrabbiarsi.

Newcastle, solo tre giorni dopo aver affrontato l’Arsenal nella seconda fase del semifinale della Coppa Carabao, potrebbe essere vulnerabile a St. Andrew’s.

Le ultime due squadre si sono incontrate a gennaio 2017, Plymouth ha assicurato di giocare il terzo round tenendo il Liverpool in 0-0 ad Anfield prima che Lucas Leiva abbia cotto una vittoria ravvicinata dell’1-0 per la squadra Jürgen Klopp nella seconda partita in una seconda partita a Parco domestico.

Plymouth era in due partiti nel 2016-17 e da allora è salito al campionato, ma entrano in una collisione contro il leader della Premier League che si trovava a pavimento di roccia di secondo livello e sotto la nuova leadership, sostituendo il Rooney-Kterna Rooney Sostituito Rooney-Kterna ha sostituito Rooney-Kirty ha sostituito Rooney-Kirty ha sostituito Rooney-Kirty ha sostituito Rooney-Kterna ha sostituito Rooney-Who, dopo che la sua uscita da Birmingham ha perso il suo secondo lavoro nel mese di calendario.

Sulla carta, questo pareggio è una mancata corrispondenza e il Liverpool dovrebbe vincere convenientemente, anche se lo slot apporta modifiche alla partita inserita tra la seconda tappa delle semifinali della Coppa Carabao contro Spurs e mercoledì prossimo Merseyside Derby contro Everton a Goodison Park. Plymouth va a giocare e ha raccolto quattro punti dalle partite contro la persecuzione promozionale Sunderland e West BromTuttavia, anche se può essere solo un pareggio che sorprende tutti.

Sebbene sia uno scontro tra i due dei club più grandi e più storici in Inghilterra – anche due squadre che hanno messo a lungo interrogato il trofeo: la cravatta domenicale a Villa Park riguarda Rashford e il suo probabile debutto per Aston Villa. Rashford ha segnato il prestito dal Manchester United a Villa dopo essere caduto dalla gentilezza sotto Amorim nell’Old Trafford e un uomo di 27 anni ha molto da dimostrare dopo un lungo periodo di declino dello United.

Può riscoprire la magia nella villa? Rashford aveva precedentemente segnato al suo debutto per United e Inghilterra, quindi lo stesso nella grande cravatta della Coppa d’Inghilterra contro il Tottenham sarebbe in qualche modo iniziare.

Villa della EFL Cup del 1996 non ha ricevuto il trofeo principale, mentre la siccità del contenitore d’argento del Tottenham risale alla vittoria del 2008 nella stessa competizione, quindi l’importanza della FA Cup in entrambe le parti è chiara.