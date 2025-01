Fã dos Eagles demitido do trabalho de consultoria depois que seu discurso vil contra fã do Packers se tornou viral

PARA Filadélfia Eagles Um torcedor começa a enfrentar sérias consequências por suas ações depois de gritar com um torcedor do Green Bay Packers no Estádio da Filadélfia.

durante o Rodada Wild Card dos Playoffs da NFL No domingo passado, o torcedor do Packer, Alexander Basara, postou um clipe pornográfico de um torcedor dos Eagles vaiando sua noiva, que estava vestida com uniforme do Packers. “Como é ir para a Filadélfia apenas tentando apoiar seu time”, dizia seu post, junto com um vídeo da interação.

“Sem provocação, sem necessidade. Packers Twitter, me ajude e encontre esse cara… isso não está certo. “Odeio que isso tenha acontecido com minha noiva apenas torcendo pelo time dela”, acrescentou.

Ele vídeo mostra o homem se inclinando para começar a zombar da noiva de Basara por algo que aconteceu no campo. Ele continuou chamando-a de nomes insultuosos, usando repetidamente a frase: “Ela é uma vadia feia e burra” até que Basara interveio para dizer-lhe para parar.

Na terça-feira, um repórter da NFL revelado que um segurança dos Eagles identificou o homem envolvido, e ele está atualmente banido de futuros jogos dos Eagles.

Mas isso não é tudo.

O torcedor também foi banido de futuros jogos dos Eagles (X/@Basaraski)

O homem também era parente da empresa de consultoria de Nova Jersey, BCT Partners, que emitiu um comunicado na noite de terça-feira, revelando que eram os empregadores do homem e que ele não trabalharia mais na empresa.

“A linguagem era vil, nojenta, inaceitável e horrível”, disse o fundador da BCT Partners, Randal Pinkett. Notícias da NBC sobre o torcedor, que mais tarde foi identificado como Ryan Caldwell, analista de negócios especializado em tecnologia da informação.

“Era diametralmente oposto aos valores que defendemos no BCT. “Somos uma empresa construída com base na inclusão, no respeito e na dignidade, e o comportamento foi completamente contrário a tudo o que defendemos nesta organização”, acrescentou Pinkett.

Caldwell não foi encontrado imediatamente para comentar.

Pinkett disse que embora Caldwell tenha sido demitido, a empresa disse a ele que esperava que ele fosse capaz de superar os acontecimentos do jogo.

“Não é apenas que nos separamos do Sr. Caldwell, mas fomos muito claros em nossa declaração de que estávamos estendendo graça e apoio a ele, o que poderia ser melhor”, disse ele. “O que me preocupa é o comportamento deles, mas o que também me preocupa é a cultura do cancelamento em que vivemos, que não dá às pessoas a graça de não terem a oportunidade de serem pessoas melhores e aprenderem com os seus erros”.

Além do momento viral fora de campo, houve também um momento inusitado em campo, quando um dos wide receivers do time, AJ Brown, foi flagrado lendo um livro na linha lateral entre as jogadas ofensivas.

Após o jogo, Brown foi questionado pelos repórteres se ler no banco era normal para ele ou se era sua forma de mostrar sua frustração com o desempenho de seu time durante o jogo.

“Não me senti nem um pouco frustrado”, disse ele, de acordo com ESPN. “Por que você sempre acha que estou frustrado? Droga. Eu gosto de ler”.

Os Eagles venceram o jogo com um placar final de 22-10. A equipe agora segue para enfrentar o Los Angeles Rams na Rodada Divisional dos playoffs no próximo domingo.