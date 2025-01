Fairfield Stags x Iona Gaels: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

relatório de intervalo

Fairfield e Iona apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Com um placar de 34 a 30, o Fairfield parecia o melhor time, mas ainda faltava mais um tempo para jogar.

Fairfield entrou na disputa com cinco derrotas consecutivas e está a caminho de chegar a seis. Eles conseguirão mudar as coisas ou Iona lhes causará outra perda? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Iona Gaels @ Fairfield Stags

Registros atuais: Iona 5-10, Fairfield 5-9

Como assistir

O que saber

Fairfield estará diante de seus torcedores na sexta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem aproveitar a vantagem de jogar em casa. Eles e os Iona Gaels se encontrarão em uma batalha MAAC às 19h00 horário do leste dos EUA na Leo D. Mahoney Arena. Os Stags entram no confronto em uma seqüência de cinco derrotas consecutivas.

Na sexta-feira passada, Fairfield abriu o novo ano com uma derrota malsucedida por 67-54 para o Merrimack. O jogo marcou o jogo com menor pontuação dos Stags até agora nesta temporada.

Embora tenha perdido, Fairfield quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 17 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em três jogos consecutivos.

Enquanto isso, Iona caiu para o Siena por 74-73 no domingo.

A derrota de Fairfield reduziu seu recorde para 5-9. Quanto a Iona, a sua vitória elevou o seu recorde para 5-10.

O confronto de sexta-feira parece ser uma disputa difícil: Fairfield não virou a bola facilmente nesta temporada, tendo uma média de apenas 10,1 reviravoltas por jogo. No entanto, a história é diferente para Iona, já que eles têm uma média de 16,7. Dada a considerável vantagem de Fairfield nessa área, Iona precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Fairfield conseguiu uma vitória sólida sobre Iona em sua partida anterior, em março de 2024, vencendo por 68-63. Será que Fairfield repetirá o sucesso ou Iona terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

Chance

Iona é uma ligeira favorita de 1,5 ponto contra Fairfield, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os gaélicos como favoritos de 1 ponto.

O acima/abaixo é de 145 pontos.

História da série

Iona venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Fairfield.