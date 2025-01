Falcons contratam o ex-técnico interino dos Jets, Jeff Ulbrich, como coordenador defensivo

O Atlanta Falcons contratou o ex- Jatos treinador interino Jeff Ulbrich será o seu novo coordenador defensivo, anunciou a equipe no sábado.

Ulbrich foi coordenador defensivo do Nova York de 2021-2024 antes de ser nomeado técnico interino após Roberto SalehEle está demitindo no início da temporada. Os Jets, que terminaram 5-12 e em terceiro lugar na AFC East, terminaram 3-9 sob o comando de Ulbrich depois de começar a temporada 2-3 com Saleh no comando.

Nos estágios iniciais da busca pelo treinador principal dos Jets, Ulbrich fez uma entrevista, mas o jogador de 47 anos levará seus talentos para Atlanta.

Como DC, Ulbrich liderou uma defesa talentosa dos Jets que terminou entre os 10 primeiros da liga em 2023-24. No entanto, como técnico interino, a unidade muitas vezes vacilou e permitiu um total de 404 pontos na temporada passada, o máximo permitido desde o primeiro ano de Ulbrich em Nova York (504).

Antes de ingressar nos Jets, o ex-linebacker passou seis temporadas na equipe técnica dos Falcons, primeiro como treinador de linebackers de 2015 a 2019. Ele fez parte da mesma equipe técnica do atual técnico dos Falcons. Raheem Morris. Em 2020, Ulbrich dividiu seu tempo entre treinador de linebackers e treinador assistente, bem como coordenador defensivo, tornando a contratação de sábado uma espécie de reencontro.