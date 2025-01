Falcons contratam o ex-técnico interino dos Jets, Jeff Ulbrich, como coordenador defensivo

O Atlanta Falcons encontrou seu novo coordenador defensivo. A equipe contratou Jeff Ulbrich, o ex-coordenador defensivo dos Jets que passou a maior parte da temporada de 2024 como técnico interino do Nova York, anunciou a franquia no sábado.

Esta é a segunda vez que Ulbrich joga com os Falcons. Ele atuou como técnico de linebackers do Atlanta de 2015 a 2019 e foi técnico interino do time em 2020. Ulbrich se tornou o coordenador defensivo dos Jets em 2021 e atuou nessa função durante a temporada de 2024.

O jogador de 47 anos venceu três jogos como técnico interino dos Jets. Em 2022, Ulbrich presidiu uma defesa de Nova York que ficou em quarto lugar na classificação. NFL em pontos permitidos, terceiro em jardas permitidas e primeiro em passes para touchdown permitidos. A unidade também ficou em quarto lugar no campeonato naquela temporada em eficiência na zona vermelha.

Ulbrich começou a treinar logo após uma carreira de jogador de 10 anos inteiramente passada em San Francisco. Ulbrich foi titular em 75 jogos ao longo de sua carreira como linebacker interno do 49ers.

Os Falcons terminaram com um decepcionante 8-9 no ano passado e perderam os playoffs pelo sétimo ano consecutivo. A defesa de Atlanta ficou apenas em 23º lugar no NFL em pontos permitidos, 31º em passes para touchdown permitidos, 31º em terceiras descidas e 28º na liga em eficiência na zona vermelha.

Ulbrich foi entrevistado recentemente para a vaga de treinador principal dos Jets, cargo que permanece vago.