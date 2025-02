Falha para Gautam Gambhir como BCCI aplica novas regras, o treinador não tem exceção: relatório

Promover “disciplina, unidade e um ambiente de equipe positiva” é o objetivo do Conselho de Controle de Cryquet na Índia (BCCI), porque o novo Dictat de 10 pontos começa com o Troféu dos Campeões da ICC. Depois que os relatos do grupo “dividido” da equipe da equipe emergiram do troféu Border-Gavascar na Austrália, a administração decidiu introduzir muitas mudanças, muitas das quais foram tomadas depois de considerar o treinador Gautam Gambhir. No entanto, à medida que novas decisões aparecem.

De acordo com as novas regras da BCCI, assistentes ou gerentes de pessoal auxiliar não podem mais viajar com jogadores mais velhos em um ônibus da equipe, nem podem acompanhar jogadores ou apoiar a equipe no mesmo hotel.

O assistente pessoal de Gambhir, que foi colado ao treinador da Índia em todo o troféu de Border-Gavascar, encontrou-se com o IRE BCCI ao longo da rota. A administração quer não deixar o mesmo acontecer durante os campeões do troféu em Dubai. Foi relatado que o PA agora está parando em um hotel diferente daquele em que a equipe está hospedada.

“O secretário pessoal de um membro da equipe técnica que o via regularmente ficando em um hotel em equipe, atualmente permanece em outro objeto, apesar de ter sido visto em todos os lugares durante a série Home na Inglaterra”, disse o relatório da PTI.

Gambhir foi a única equipe técnica durante a rota australiana que tinha um assistente pessoal. O treinador não pode mais ter a mesma configuração, porque o conselho de administração aplicou oficialmente sua nova decisão.

“Por que seu salário ficou em um carro especificado para seletores nacionais? Eles nem podem falar sobre coisas em particular com uma terceira pessoa desconhecida no carro. Por que ele estava alocado no BCCI Hotel em Adelaide? ” Um funcionário irritado da BCCI disse a uma agência de imprensa para o troféu de border-gavascar.

Vazamentos do guarda -roupa indiano se tornaram bastante comuns nos últimos meses. Mesmo durante a rota australiana, havia vários “vazamentos” que se tornaram públicos. Parece que o conselho está disposto a reduzir esses “vazamentos”, não permitindo acesso não autorizado.

“Como ele tomou café da manhã em uma área separada de um objeto de cinco estrelas, que é destinado aos membros da equipe?” Ele perguntou ao funcionário da BCCI.

Como resultado do BCCI Diktat, os jogadores não poderiam ter membros de sua família, esposas ou parceiros que os acompanham durante os mestres. No caso em que a exceção foi feita, o jogador teria que suportar os custos da viagem da família. Aparentemente, esses fundos não eram antes.

O conselho também impôs restrições a chefs pessoais, cabeleireiros e agentes de jogadores.