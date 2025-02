Fallout Fallout Fallout Fantasy Basketball Term: Kuzma è migliore con Bucks?

Poiché la data commerciale della NBA si avvicina al 6 febbraio alle 15:00, le squadre stanno spostando movimenti che potrebbero spostare il panorama del basket fantasy. Che si tratti di un commercio di successo, come Luka Doncic per Anthony Davis Swap o un leggero miglioramento nell’elenco, ogni transazione ha le conseguenze dell’immaginazione.

I nostri esperti fantasy Andre Snellings e Eric Moody sono qui per analizzare l’impatto fantasy dei negozi più importanti.

Kyle Kuzma a Milwaukee, Khris Middleton a Washington

Dettagli del commercio: Bucks ha vinto Kuzma, Patrick Baldwin Jr. E premiare il secondo round dai maghi in cambio di Middleton, un nuovo arrivato a Johnson e una selezione.

Kuzma su Bucks: Nelle ultime quattro stagioni, Kuzma è stato uno dei principali tiratori della squadra dei Wizards senza aspirazioni di gioco. Questo di solito significava molti colpi e un buon volume offensivo. Il suo ruolo con Bucks, tuttavia, sarà più simile al ruolo che ha interpretato quando ha interpretato i Lakers nel 2019-20-20-20-21. Sarà un’opzione di punteggio terziario, questa volta suonando Giannis Anthetokounko e Damian Lillard invece di LeBron James e Anthony Davis, e dovrebbe allungare il pavimento dall’ala e aiutare sul vetro.

Per quanto riguarda i numeri previsti, in media 2020-21, Kuzma era in media 12,9 ppg (44,3 fg%, 36,1 ft%), 6,1 rpg e 2,0 3pg. Questo volume sarebbe lontano dalle sue ultime stagioni a Washington (21,7 ppg nelle due stagioni precedenti), ma non lontano dall’esterno di questa stagione (15,2 ppg). Questo livello di produzione, con il previsto miglioramento dell’efficienza da cui questa stagione proveniva da questa stagione (42,0 fg%, 28,1 3p%) atterrebbe a Kuzma come un’opzione flessibile/streamer marginale in Hoops Fantasy Hoops.

Middleton sui maghi: Non ho cerchi fantasy per Middleton a Washington. E anche se si sposta su un altro candidato, Middleton ha ancora una lunga strada per dimostrare che è abbastanza sano da fare affidamento su di loro nei cerchi fantasy nel 2025. Molta pazienza e può permettersi il rischio che non sarai in grado di ottenere alcun ritorno a lista. – Snellings

De’aaron Fox a San Antonia, Zach Lavine a Sacramento

Dettagli del commercio: Spurs Fox e Jordan McLauglf sono stati acquisiti nell’accordo delle tre squadre; Kings ha aggiunto Lavine, Sidy Cissoko, il primo round del primo round (top -14 protetto; via Charlotte), primo round 2027 (via San Antonio), selezione del primo round 2031 (sopra il Minnesota), 2025 secondi, 2025 secondi -Mound Pick (via Chicago), selezione dal secondo turno 2028 (durante Denver) e selezione dal secondo turno 2028; Bulls ha ricevuto Zach Collins, Kevin Huerter, Tre Jones e il primo round 2025 (via San Antonio).

Luka Doncic a Los Angeles Lakers, Anthony Davis a Dallas

Dettagli del commercio: Nell’accordo delle tre squadre hanno acquisito i Lakers Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris; Mavericks ha aggiunto Davis, Max Christie e la prima selezione del primo round (tramite Lakers); Utah Jazz ha ricevuto Jalen Hood-Schifino, la selezione del secondo round 2025 (via La Clippers) e la selezione del 2025 dal secondo turno (via Dallas).

