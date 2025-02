Falta de Paquistão nos campeonatos semifinais do troféu: o seletor de críquete do ex-Paquistão encontra “lacunas”, chama 4 potenciais

Quem são os favoritos de ganhar o troféu de Masters 2025? Das oito melhores equipes do mundo que lutam pelo título desejado, prever um vencedor claro é uma tarefa difícil. Mestres da Copa do Mundo em ODI Austrália sem quatro jogadores de primeira linha devido a lesões e aposentadoria, enquanto os campeões do Campeonato Mundial da Índia do T20 estão sem o seu melhor incubatório Jasprit Bumrah. A forma do Paquistão também não é boa depois de perder na final de três caminhos em casa. Lembre -se de tudo isso, prever semi -finalistas do Trophy 2025 Masters é uma tarefa difícil.

No entanto, o ex -jogador do Paquistão Kamran Akmal, que também atuou como seletor de placa de críquete do Paquistão, escolheu a Índia, Nova Zelândia, Inglaterra e África do Sul como potenciais semi -finalistas. Akmal disse que havia muitas lacunas no lado do Paquistão.

“Equipe do Paquistão Ki Aisi Hai Chal Jaaye Toh Chand Sim, Warna Sham sim. Nossa equipe tem muitas lacunas. O arco está lutando. Não há spinners. Os abridores estão lutando. Não sei o que os seletores e o capitão pensam. Até nosso presidente aprovado. Vamos ver como isso acontece. O resto das bandas parecem muito mais equilibradas – disse Kamran Akmal Ht.

“Poderíamos anunciar uma equipe melhor. Acho que a Índia, a Nova Zelândia, a Inglaterra e a África do Sul estarão na semifinal. A Austrália está exausta devido às lesões de cinco jogadores -chave. Não sei o processo de pensamento que o Paquistão escolheu. O mesmo sobre o Paquistão.

Akmal também comentou a competição com o críquete da Índia vs Paquistão.

“A Índia e o Paquistão são uma questão delicada. Aconteça o que acontecer, deve estar no nível mais alto. A Índia visitou o Paquistão em 2004 e 2006, e sua equipe também veio aqui para a Copa da Ásia em 2008. Mas pessoas como você e eu ainda ficaremos tristes que as bandas não tocem nos países. .

Esquadrão do Paquistão para o Troféu dos Campeões: Mohammad Rizwan (C), Babar Azam, Fakhar Zaman, Kamran Ghulam, Saud Shakeel, Tayyab Tahir, Faheem Ashraf, Khushdil Shah, Saalman Ali Agha, Usman Khan, Abrra Ahm, Haris Rasnain Em Shah, Shaheen Shah Afridi.