“Falta de seis” Hardik Pandai para bater meio século em 27 bolas vs. A Inglaterra se torna viral. A internet diz “o maior indie …”

O papel de Hardik Panda na equipe indiana é diferente de qualquer um. O equilíbrio que ele traz de lado é algo que nenhum outro jogador conseguiu fazer recentemente. Na sexta-feira, o golpe de tirar o fôlego e o retorno do homem de Hardik Pandai Bellerence Shivam Dube levaram a Índia ao par-escore em 181. Por 9, depois que a ordem mais alta não negociou o fornecimento de comprimentos, que foi jogado por Pacers da Inglaterra no Quarto Internacional T20 na sexta -feira. Chegando ao número 7, Pandya era elegante e destrutivo igualmente, atingindo quatro fronteiras e um número igual de maxima em sua 30 zalência-53.

No final dos seis, que Pandya atingiu Jamie Overton para terminar meio século, tornou -se popular.

Este não parecia seis com Hardik Panda Aura infinita



Dube (53 de 34 bolas) também não fez isso muito mal no estande de 48 bolas para o sexto portão depois do Pacer Saqib Mahmood (3/35 em 4 marchas) a 12 por 12 para 3 até 3 . .

Dube voltou às cores domésticas depois de fazer um par no troféu de Ranji de Jammu e Caxemira na semana passada.

Mas Pandya, que sente muitos, pode assumir o papel da sra. Dhoni como Finiser, começou com uma abordagem agressiva e depois virou a greve para vários sacerdotes antes de iniciar um ataque final brutal às tigelas inglesas. No entanto, suas entradas foram cortadas demais.

Ele ganhou um aliado no Dube, que atingiu sete quatro e dois seis, porque a Índia recebeu 109 marchas nas costas 10.

Mahmood, jogando seu primeiro jogo na série, chegou às suas três primeiras vezes, e todos os três foram bem -planejados.

Até agora, o mundo sabe sobre a suscetibilidade de Samson (1) diante do boliche rápido, especialmente aqueles quebrados com força ou na parte de trás do comprimento.

Mahmood se jogou um pouco na parte de trás do comprimento, e a breve puxão do braço foi direto para os carros de Bridon na borda profunda.

Na forma de Tilak Varma (0), ele foi a primeira bola quando tentou usar o ritmo e cortá -lo em um terceiro homem.

O lançamento mais atencioso foi certamente Surist Suryakumar Yadav (0), que passa pelo pior declínio em sua carreira internacional.

Jos Buttler estava estacionado no meio do portão para usar a tendência de um Szypera indiano de acertar o tiro de Flick. A manobra foi feita com precisão porque a Índia tinha 12 anos no final do segundo.

Abhishek Sharma (29 de 19 bolas) e Rink Singh (30 de 26 bolas), que depois de muito tempo chegaram ao bastão apenas em terceiro lugar, começaram bem, mas não o poderam transformá -lo em grandes resultados.

Eles adicionaram 45 marchas para o quarto postigo, mas depois saíram rapidamente, deixando a Índia em problemas aos 79 anos por 5.

Dube, jogando sua primeira partida na final da Copa do Mundo, começou com seis grandes em Adil Rashid, mas ele nunca parecia confortável em um ritmo cru.

No entanto, quando Rashid escapou, ele assumiu a isca e atingiu os golpes desejáveis.

Pandya parecia real quando manteve sua posição enquanto atingia Brydon Carse através das cobertas, e seus seis por um longo tempo foi igualmente emocionante. Tarde o braço curto e atingiu Jamie Oitton, ele trouxe seis e quatro.

Com entradas PTI