Falta de Varun Chakravarty na Índia XI por 1. ODI vs. Inglaterra, Sanjay Manjrekar recebe conexões ousadas

Apesar de ele ser um complemento tardio à equipe indiana na série ODI contra a Inglaterra, o misterioso spinner Varun Chakravarty não encontrou um lugar para ele no XI indiano na abertura da série na quinta -feira. O Manjrekar fez uma escolha e omissões ousadas quando revelou seu XI preferido à primeira reunião na série ODII de 3 partidas, começando com Nagpur. O ex -Krykista India até se recusou a mudar o departamento de abertura, escolhendo Szypera Rohita Sharma e Shubman Gill como seus dois tipos preferidos, deixando Yashasvi Jaiswal no banco.

Manjrekar, bate -papo SponneousEle sempre escolheu o nº 3 religioso, Virat Kohli, como um deles, enquanto Shreyas Iyer bateu no lugar nº 4. Houve uma grande ligação entre Rishabh Pant e Kl Rahul pelo papel de um postigo na posição nº 5. Ele decidiu “experimentar” Pant, lembrando -se da próxima campanha do troféu do troféu.

Hardik Pandya aconteceu o número 6, enquanto Ravindra Jadiej e Washington Sundar vieram como dois versadores da banda. O técnico da Índia, Gautam Gambhir, para Sundar, não é mais um segredo, e Manjrekar acredita que o rapaz de Tamil Nadu pode concordar com Axar Patel para obter um segundo turno.

Kuldeep Yadav apareceu na equipe como o único girador puro, enquanto não havia lugar para Chakravarty, cuja adição à lista ocorreu devido às possíveis ambições dos mestres de trofoma.

Arshdeep Singh e Mohammed Shami foram dois marinheiros escolhidos no 11º para o primeiro ODI em Nagpur. A Harshit Wound é outro ritmo da equipe, mas as chances de incluí -la no operador permanecem pequenas.

Índia de Sanjay Manjrekar XI para o primeiro ODI contra a Inglaterra: Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Rishabh Pant, Hardik Panda, Ravindra Jady, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami, Arashdeep Singh