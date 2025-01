Faltam estrelas quando os Jogos Nacionais de Uttarakhand começam na terça-feira

A maioria das estrelas estabelecidas estará ausente em ação, mas milhares de outros atletas, incluindo os emergentes, terão uma plataforma para deixar sua marca em 32 modalidades quando os 38º Jogos Nacionais, realizados em sete locais no estado montanhoso, começarem na terça-feira, em Dehradun, durante o cerimônia oficial de abertura. O primeiro-ministro Narendra Modi declarará abertos os Jogos no Estádio Internacional de Críquete Rajiv Gandhi, dando início a um espetáculo nacional de 18 dias que contará com a presença de cerca de 10.000 atletas e dirigentes de 38 equipes. Em número de atletas, este evento é um dos maiores do mundo, embora seja discutível a sua importância para o sucesso internacional do país.

Desta vez, os jogos serão realizados em sete cidades do estado de Uttarakhand, e a principal sede da competição será Dehradun.

As outras sedes dos jogos, que vão até 14 de fevereiro, são Haridwar, Nainital, Haldwani, Rudrapur, Shivpuri e New Tehri.

Na última edição em Goa, em 2023, a competição foi realizada em cinco cidades.

Sediar os Jogos Nacionais é de especial importância para Uttarakhand, já que o estado comemora seu 25º aniversário.

‘Mauli’, inspirado na ave estatal de Uttarakhand ‘Monal’, é a mascote dos Jogos, simbolizando a beleza natural única, a diversidade e o património cultural da região.

Todos os principais esportes olímpicos participarão dos Jogos, incluindo atletismo, natação, tiro, luta livre, badminton, hóquei, boxe, levantamento de peso, futebol, tênis e tênis de mesa. Além disso, jogos tradicionais como kabaddi e kho kho também serão apresentados.

Quatro modalidades esportivas – kalarippayattu, yogasana, mallakhambh e rafting – serão esportes de demonstração (sem medalha).

Com exceção do tiro, principal esporte olímpico, a maioria das estrelas de outras modalidades perde os Jogos Nacionais por diversos motivos.

Todos os atiradores que competiram nos Jogos de Paris no ano passado, exceto o bicampeão Manu Bhaker e Esha Singh, serão vistos em ação nos Jogos Nacionais.

Swapnil Kusale, Sarabjot Singh e Vijay Kumar estarão entre os medalhistas olímpicos em ação, enquanto o ex-campeão mundial de rifle de ar comprimido Rudrankksh Balasaheb Patil representará seu estado natal, Maharashtra.

Um total de 364 atiradores representarão 29 equipes nos Jogos Nacionais, fazendo do tiro um destaque dos Jogos.

A campeã mundial e medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, a boxeadora Lovlina Borgohain e a recordista nacional nos 100m com barreiras Jyoti Yarraji estão entre os outros grandes nomes que participarão dos jogos.

No entanto, os principais atletas do atletismo, incluindo o duas vezes medalhista olímpico Neeraj Chopra, certamente perderão os Jogos, pois é o início da temporada e terão seu auge no Campeonato Mundial no Japão, em setembro.

Maharashtra liderou a contagem de medalhas na última edição realizada em Goa em 2023 e contou com um enorme campo de mais de 600 atletas, esperando manter o primeiro lugar desta vez também.

“Esperamos quebrar o recorde de medalhas e conquistar mais de 200 medalhas desta vez também. Mais de 600 atletas representam nosso estado e haverá cerca de 150 funcionários e autoridades de apoio no estado”, disse Namdev Shirgaonkar, secretário-geral da Associação Olímpica de Maharashtra, ao PTI.

Na última edição, Maharashtra conquistou 230 medalhas (82 de ouro, 68 de prata, 80 de bronze), enquanto o serviço ficou em segundo lugar com 124 medalhas (65 de ouro, 27 de prata, 32 de bronze). Os serviços emergiram como a melhor equipe da edição de 2022 em Gujarat, conquistando 128 medalhas, incluindo 61 de ouro.

A realização de três Jogos Nacionais em três anos marcou o renascimento deste evento multiesportivo após um longo hiato.

Antes da edição de 2022 em Goa, que foi adiada várias vezes devido a atrasos na preparação da infraestrutura, Kerala acolheu os Jogos Nacionais em 2015.

Meghalaya será a sede dos próximos Jogos Nacionais e um anúncio provavelmente será feito nos próximos meses.

O anfitrião, Uttarakhand, que não está entre os principais estados desportivos do país, esperava ter um bom desempenho e promover-se como um centro desportivo.