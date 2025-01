Famoso repórter argentino nega acusações de caso com Lionel Messi

Sofi Martínez entrevistou Messi várias vezes após vários jogos de futebol diferentes.

As alegações de que ela teve um caso com Lionel Messi foram refutadas por um jornalista esportivo argentino. A jornalista Sofi Martínez descreveu o sofrimento que ela e sua família sofreram como resultado de rumores “ridículos”.

Por seu trabalho na ESPN e na TV Pública, Sofi Martínez é uma renomada apresentadora e jornalista na Argentina. Entre outros grandes eventos esportivos, fez reportagens sobre os Jogos Olímpicos, a Fórmula 1 e a Liga dos Campeões.

Ele também teve a oportunidade de entrevistar Lionel Messi em diversas ocasiões ao longo de sua passagem pela seleção argentina.

Embora Messi seja casado com sua namorada de infância, Antonela Roccuzzo, 36, há sete anos, são essas interações puramente comerciais que alimentaram os rumores de um romance.

Vistos compartilhando “olhares de flerte” entre os dois, começaram a se espalhar especulações de torcedores de que Martínez e Messi eram mais do que apenas colegas.

No entanto, numa entrevista da Telefe ao programa ‘PH: Podemos Hablar’ do canal argentino, o repórter negou essas acusações.

Ela afirmou: “Muitas vezes quando a sua exposição aumenta, traz coisas que não são tão boas e minha família sofre muito. “Este ano, as pessoas começaram a falar cada vez mais sobre ‘O que há de errado com a maneira como ele olha para você?’, coisas assim, e fui pego no meio de algo que me fez sentir ridículo por ter que esclarecer.”

Martínez passou a sugerir que seu gênero é a razão pela qual os fãs estão curiosos sobre seus encontros com Messi, afirmando que um repórter do sexo masculino não seria questionado para confrontar a estrela do Inter Miami desta forma.

Messi, 37 anos, e sua esposa Antonela não responderam aos rumores. Desde o casamento em 2017, o feliz casal teve três filhos: Thiago, 12, Mateo, 9, e Ciro, 6.

Os dois eram amigos íntimos desde crianças e acredita-se que tenham começado a namorar em 2007.

Durante anos houve rumores de um romance com Martínez. Daniella Semaan, esposa e amiga íntima de Cesc Fábregas, criticou as acusações de 2023 da publicação brasileira Direto Do Miolo.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama.