Fantacalcio – Sam Darnold tra le più grandi sorprese della stagione 2024

Mentre contempliamo la stagione del fantasy football 2024, abbiamo chiesto ai nostri scrittori di ESPN Fantasy di rispondere ad alcune domande.

Ogni stagione porta con sé qualcosa di inaspettato, a volte delizioso e altre volte meno. Anche se può essere difficile individuare un aspetto che abbia suscitato perplessità, nove dei nostri scrittori – Stephania Bell, Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Liz Loza, Eric Moody e Field Yates – hanno preso la decisione incarico.

Qual è stata la sorpresa più grande della stagione fantasy 2024?

Yates: la stagione deludente di CJ Stroud

Stroud non è entrato in questa stagione con le aspettative di Lamar Jackson, Jalen Hurts e Josh Allen, ma si è offerto promettente dopo una stagione da rookie stellare e l’aggiunta di Stefon Diggs in uno scambio durante la offseason. Mentre ciascuno dei suoi tre migliori ricevitori ha avuto a che fare con infortuni, Stroud è stato una delusione fantasy, con una media di soli 13,0 punti fantasy a partita, 28esimo tra i quarterback. Ha disputato solo una partita con 20 o più punti fantasy e nove con meno di 12,5. Ha concluso con meno yard e touchdown rispetto alla sua stagione da rookie nonostante abbia giocato altre due partite. Per finire, ha effettuato più del doppio del numero di intercettazioni nel secondo anno (da 12 a 5) e non ha avuto alcun touchdown su corsa dopo tre da rookie nel 2024.

Cockcroft: Sam Darnold si sta trasformando in una superstar del fantasy

Sam Darnold non aveva mai effettuato 20 passaggi da touchdown in una stagione prima di averne lanciati 35 nella sua prima stagione con la sua quarta squadra della NFL. Immagini di Matt Krohn-Imagno

Dopo essere entrato nella preseason in Minnesota come riserva per un errore, ha preso il posto dell’infortunato JJ McCarthy: te lo ricordi? – e ha segnato più di 300 punti fantasy. Sorprendentemente, ha registrato una media inferiore alla metà nelle sue prime sei stagioni NFL. Una menzione d’onore va alla difesa dei Vikings, che è stata scelta in appena un quarto dei campionati ESPN, ma è finita come il miglior marcatore D/ST numero 2 della stagione.

Karabell: quattro debuttanti con 1.000 yard in ricezione, ma nessun Marvin Harrison Jr.

Quattro debuttanti a 1000 yard sono un record! Brian Thomas Jr., Brock Bowers, Malik Nabers e Ladd McConkey lo hanno fatto. Tuttavia, il primo debuttante selezionato nella maggior parte dei campionati fantasy – e il primo non-QB selezionato nel draft NFL – è stato inferiore di 115 yard. Harrison, con solo due piazzamenti settimanali nella top 10 e più sforzi PPR a una cifra, non era nemmeno tra i primi 50 tra le opzioni flessibili. E ha giocato in tutte e 17 le partite. Ciò è abbastanza sorprendente.

Moody: Brian Thomas Jr. finito come WR4

Brian Thomas Jr. non era nemmeno il primo LSU wide receiver nel primo round del draft 2024 Ciò non gli ha impedito di finire terzo nelle yard ricevute come matricola dietro a due veterani della LSU. Immagini di Morgan Tencza-Imagn

Thomas ha concluso la sua stagione da rookie come uno dei migliori WR1, dimostrando di poter superare il gioco incoerente del quarterback. All’inizio della stagione, tutto il clamore dei rookie ruotava attorno a Harrison e Nabers, ma è stato Thomas a rubare i riflettori. È arrivato quando i fantasy manager avevano più bisogno di lui, pubblicando sei partite consecutive con più di 10 target e almeno 16 fantasy points nelle settimane 13-18, incluse tre partite da 24 o più. Concluse il tutto diventando il settimo debuttante nella storia del campionato a registrare 1.100 yard in ricezione e 10 touchdown in una stagione.

Bowen: La riscoperta di Bryce Young

Ricordi quando i Panthers misero in panchina Young dopo la settimana 2 – dietro Andy Dalton? Praticamente l’ho cancellato per la stagione. E non ero sicuro se avrebbe mai più giocato a football in Carolina. Ora andiamo avanti velocemente verso la seconda metà della stagione dove Young torna al centro. Dalle settimane 12-18, Young ha segnato una media di 20,7 punti segnando almeno due touchdown totali in ciascuna delle sue ultime quattro partite. Il livello degli occhi di Young è migliorato, si fida molto di più della tasca ed è davvero solido nel prendere decisioni come corridore e lanciatore. In breve, Young ha avuto difficoltà nel nastro che ho guardato. La freccia punta qui e Young dovrebbe essere un giocatore da tenere d’occhio nella stagione 2025.

Loza: La forte coppia Bo Nix/Courtland Sutton

Non ho chiesto a Nix di finire la sua campagna da rookie come uno dei primi 10 QB fantasy sulla mia cartella di bingo (in realtà era QB7). Non mi aspettavo nemmeno che Sutton fosse tra i primi 15 WR. In effetti, è stato Javonte Williams a entrare nella stagione come la risorsa fantasy più ambita di Denver, con gli utenti ESPN che gli hanno assegnato un ADP di 76. Sutton non è stato preso in considerazione fino a circa due round dopo (94esimo assoluto), dietro nomi come Jake Ferguson (82esimo ) e Christian Watson (89°). Nix si è fatto valere nell’ultima metà della stagione, accumulando 2.529 yard e 25 touchdown totali nelle ultime 10 partite. Non sorprende che il tasso di conversione di Sutton sia aumentato con lo sviluppo dell’abilità di passaggio di Nix. Il 29enne ha centrato 60 degli 88 bersagli in queste ultime 10 partite. Si prevede che l’ADP di Nix salirà alle stelle nel quinto o sesto round dei draft del prossimo anno. Sutton entrerà probabilmente nel 2025 come opzione veterano di alto livello, anche se la sua quota target diminuirà man mano che Sean Payton cercherà di costruire attorno al suo franchise QB.

Clay: Combattimenti ravvicinati

Dalton Kincaid è stato una popolare scelta di successo nei fantasy draft del 2024, ma i suoi numeri hanno fatto un notevole balzo nella sua seconda stagione. Foto AP/Gene Puskar

Forse non dovremmo essere sorpresi considerando la storia della posizione, ma la posizione finale ristretta si è rivelata una delusione dopo tanto clamore fuori stagione. Ci sono stati alcuni successi (Bowers, Trey McBride e George Kittle tra loro), ma c’erano molti più ragazzi, tra cui TE Sam LaPorta con il punteggio più alto del 2023, così come Mark Andrews, Dalton Kincaid, Evan Engram, Ferguson, Kyle Pitts , Cole Kmet. e Dalton Schultz. Alcuni di questi giocatori sono migliorati nel corso della stagione, ma l’investimento nel draft e all’inizio della stagione è stato costoso.

Bell: Successo delle RB veterane che si assicurano nuovi contratti in nuove case

Personalmente non ne sono rimasto sorpreso potrebbe sono fioriti di nuovo (è da un po’ che parlo del valore dei running back “maturi”), ma il livello a cui si sono comportati è conforme alle mie aspettative, il tutto a beneficio sia dei fantasy manager che dei fan. Saquon Barkley sta ora diventando il punto di riferimento per tali accordi, colpendo 2.000 yard con la sua nuova squadra E guida tutti i running back in punti fantasy. In termini di valore fantasy, i trapiantati Derrick Henry e Josh Jacobs non erano molto indietro e, sebbene non fossero così dominanti, anche Aaron Jones, Joe Mixon e Tony Pollard hanno trovato successo nelle loro nuove case.

Dopp: James Cook diventa una macchina tattile

Ricordiamo tutti quanto fosse bravo la scorsa stagione, totalizzando oltre 1.500 yard dallo scrimmage ma finendo con solo sei touchdown (due in corsa, quattro in ricezione). Il ruolo di Cook è cambiato radicalmente nella sua terza stagione NFL, e ha segnato più touchdown in questa stagione (27) rispetto ai due anni precedenti messi insieme (16). Dopo nove touchdown nelle sue prime due stagioni, Cook è una superstar fantasy da 18 touchdown nel 2024! Solo Jahmyr Gibbs (20) ha concluso con di più.