Fantasy Baseball: 5 dormindo que podem ajudá -lo a ganhar a categoria mais escassa de 2025

Infelizmente, a baixa média de rebatidas.

Por mais de um século, foi o padrão -ouro incomparável entre as estatísticas de beisebol. Os campeões de rebatidas foram reverenciados. Basicamente, todos concordaram que uma massa .300 era, de fato, uma grande massa.

Hoje, se a referência média de rebatidas é feita para uma transmissão da liga principal, ela é empacotada com desculpas e avisos. Agora é amplamente entendido que a rebatida média do equipamento não está tão correlacionada com a vitória como uma porcentagem na base, Paho e várias outras estatísticas. A rebatida média é mais uma curiosidade, um truque de festa. Uma relíquia de um tempo distante.

E, no entanto, em nossa vida de fantasia, a média de rebatidas ainda é um grande problema.

É uma das estatísticas fundamentais do beisebol de fantasia, ainda entre as cinco categorias de rebatidas padrão, tão importantes quanto sempre. Você não pode ignorar o rebatedor médio no dia do rascunho simplesmente porque você, um fã iluminado da MLB, treinou para se preocupar mais com o Paho+ ou ISO ou Xwoba.

Você gosta ou não, precisamos de massa médio alta em nossas ligas padrão 5×5. Não é de surpreender que, na era atual, esses batedores estejam se tornando mais difíceis de encontrar.

Aqui está uma rápida olhada no número de batedores qualificados por estação que entregaram uma média .300 ou melhor na última década:

2024 – 7

2023 – 9

2022 – 11

2021 – 14

2020 – 23

2019 – 19

2018 – 16

2017 – 25

2016 – 25

2015 – 20

A média de rebatidas em toda a liga não excedeu 0,250 em nenhuma das últimas cinco temporadas. Realmente não é mais uma prioridade no equipamento ou no nível individual.

Mas, novamente, ainda é um décimo do quebra -cabeça nas ligas tradicionais de beisebol de fantasia. Nós Eu preciso me preocupar, mesmo que MLB não.

Com esse fato, a missão de hoje é destacar cinco possíveis fontes furtivas para a média, além dos competidores do título de rebatidas bem estabelecido. Assumimos que você está ciente dos talentos de batedores de bola como Freddie Freeman, Luis Arráez e José Altuve. Cada um dos rebatedores abaixo pode ser encontrado bem fora dos 100 melhores em termos de posição média de rascunho, e todos oferecem um aumento médio de massa ascendente.

Xavier Edwards, SS, Miami Marlins (Yahoo ADP 120.4)

Edwards é um batedor de carreira .313 em menores que cortaram .328/.397/.423 Mais de 303 aparições no prato das principais ligas na última temporada. Ele atingirá o topo da ordem para o peixe, onde suas habilidades excepcionais de velocidade e contato devem torná -lo um trunfo sério nas rebatidas, raças e assaltos médios. Edwards deslizou 31 sacos em 70 jogos para Miami na última temporada e está apontando muito mais alto em 2025.

Jung Hoo Lee, de, São Francisco Giants (243,3)

É possível que ele tenha esquecido o zumbido que cercou a primavera passada, quando ele atingiu .343 na exposição com mais caminhadas (5) do que Ks (4). Sua primeira temporada da MLB foi descarrilada por uma lesão no ombro, mas ele está entrando em seu segundo treinamento de primavera sem limitações e Espera -se que atinja o terceiro para os gigantes. Lee foi uma massa .340/.407/.491 durante suas sete temporadas na Coréia e ainda tem 26 anos. Pelo que vale a pena Os sistemas de projeção adoram um pouco. Não oferecerá poder significativo com toda a probabilidade, mas sua produção e carreira média devem ser muito úteis.

Dylan Crews, de, Washington Nationals (142,0)

As equipes conseguiram pisar na água no final do ano passado, dada sua primeira amostra da competição da liga principal. É um candidato azul e ex -Chip Vencedor do Prêmio Golden Spikes que demonstrou a capacidade de se adaptar e dominar todos os níveis que ele visitou. Se ele pegou parte de sua escandalosa temporada colegiada de 2023, ele atingiu 0,426 para a LSU com um Paho de 1.280, então ele não deve ter problemas para imaginá -lo como um futuro vencedor das coroas de rebatidas. As equipes devem oferecer um poder de dois dígitos e um potencial de 20 assaltos enquanto atingem o topo do alinhamento de Washington, o que o torna um óbvio colaborador de fantasia.

Luis Rengifo, 2b/3b, Los Angeles Angels (222.1)

Rengifo conseguiu cortar .300/.347/.417 na última temporada em 304 aparições no prato, obtendo lucros significativos na placa Depois de refinar sua abordagem (Para o qual credencia Altuve, um companheiro de equipe do CMB). As taxas de linha e bola de linha de linha dispararam na última temporada e, como esperado, sua média veio para a viagem. Não há muito swing-and-miss em seu jogo (14,5 k%) e conseguiu deslizar 24 bases na última temporada em apenas 78 jogos. Ele está entrando em sua temporada de 28 anos como colaborador de várias categorias que oferecem versatilidade posicional, o que o torna um jogador de interesse para ligas profundas.

Jacob Wilson, SS, Athletics (NA)

Wilson é dotado de capacidade de contato verdadeiramente mutante, o que lhe permitiu. Foi a sexta seleção geral no draft de 2023 e se parece com o provável acampamento do dia de abertura para o atletismo. O poder de Wilson é principalmente a variedade de duplas, embora ele esclarecesse a cerca sete vezes nos menores do ano passado. Não está claro que Wilson seja um contribuinte sério em qualquer área que não seja a média nesta fase de seu desenvolvimento, mas já parece um bloqueio em sua categoria central. Pode ser útil nos formatos mais profundos.