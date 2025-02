Fantasy Baseball: esses 5 arremessadores de risco podem valer a pena em 2025

Jacob DeGrom tem lutado para se manter saudável, mas há sinais de que ele está pronto para retornar ao domínio para intervalos e gerentes de beisebol de fantasia. (Foto de Jayne Kamin-Oncea/Getty Images)

Dalton Del Don revela que os valores de lançamento são suprimidos devido ao risco de lesões ou outras circunstâncias, os gerentes de beisebol de fantasia podem explodir esta temporada de rascunho.

O risco de DeGrom traz uma recompensa potencialmente enorme

Jacob DeGrom não atingiu 100,0 ingressos lançados desde 2019 e tem 36 anos, por isso implica um risco óbvio com seus serviços que custam uma seleção entre os 50 melhores. Depois de perder tempo continuamente com os problemas do braço, DeGrom finalmente passou (um segundo) de Tommy John em junho de 2023. Sua velocidade ficou um pouco baixa depois de retornar no final da temporada passada, mas os resultados permaneceram dominantes; 29,5 K-BB% e 33,1% da DeGrom CSW teriam liderado confortavelmente a liga. Isso ocorreu em uma pequena amostra, mas os números de degrom se recuperarão completamente ainda mais em 2025.

Como Chris, ele sai da última temporada, DeGrom é um antigo mais velho, mas isso sai, mas sai Sua primeira temporada normal em anos. DeGrom possui Uma eficácia de 2,07, um chicote de 0,87 e 30,5 kbb% Desde 2018, que lidera os iniciadores da MLB por uma ampla margem. E seu braço pode ser mais saudável agora do que durante um grande período desse período. A degrom ainda pode ter um grande impacto em suas proporções, mesmo que seja limitado a 100 ingressos, e pode ganhar o Cy Young se atingir 175.

DeGrom é o número 3 da minha mesa.

Ainda há muito espaço para lucros de crochê

Garrett Crochet tem uma ampla gama de classificações no momento. A desvantagem é que ela foi limitada a quatro entradas ou menos em seus 14 iniciantes finais na última temporada, quando registrou uma eficácia de 4,84 e 1,39 chicote naquele período. Agora você também terá que lançar seus jogos em casa em Fenway Park, que foi beisebol O segundo melhor parque de batedores Nas últimas três temporadas.

Mas a carga de trabalho limitada de crochê era esperada e esperada ao começar pela primeira vez em sua carreira. Além disso, mesmo com o desbotamento, a Crochet Siera (2,53) teria liderado todos os participantes qualificados. Seus CSW (30,7%) e K-BB% (29,6) classificariam os 10 melhores. O crochê receberá suporte (e bullpen) muito melhor com as meias vermelhas, o que renunciou a uma perspectiva considerável para trocar por isso. Projetos de morcegos Crochet terá o melhor k% da liga entre todas as manchetes em 2025.

O crochê é frequentemente uma seleção dos 20 melhores do NFBC, mas seu início do Yahoo ADP é de cerca de 40, por isso é um SP para mirar.

Polha de vantagem do Sickt Sickt em Tampa Bay

Drew Rasmussen terá restrições de carga de trabalho com três cirurgias de armas em seu passado e será lançado principalmente em alívio na última temporada, mas é intrigante com o movimento de volta à rotação. Rasmussen assinou novamente em Tampa Bay durante a baixa temporada com a intenção de começar, pois ele acha que é A melhor rota para se manter saudável. As estatísticas de Rasmussen no ano passado podem ter sido infladas com o lançamento do bullpen, mas vale a pena notar como realmente o Laite foram suas 28,2 entradas; Seu FIP de 1,35 teria conquistado todos os arremessadores, e seu CSW de 34,1% teria ocupado o quarto lugar entre os relevos (e liderado as manchetes). Rasmussen registrou uma eficácia de 2,84 quando A última vez que começou em 2022e o dele As coisas são legítimas.

Rasmussen não se beneficiará mais ao lançar em Tropicana Field com os Rays em movimento nesta temporada, mas poucos arremessadores em seu ADP têm sua ascensão.

Esquecido em Minnesota

David Festa não tem garantia de um lugar na rotação de Minnesota a partir de agora, mas ele foi a melhor perspectiva de lançamento dos gêmeos antes de estrear na última temporada. Depois de algumas duas aberturas (que incluíram uma proporção de 8: 1 K: BB), a Festa registrou um FIP de 3,15 com 30,0 K% em suas últimas 54,1 entradas. Essa taxa de K teria ocupado o quarto lugar entre as manchetes na última temporada. O BB% (8,3) da Festa (8,3) precisa melhorar, mas isso parece viável, pois também vem com 29,0% de CSW. A eficácia de 4,90 de Festa foi acompanhada por um Siera 3.58 que classificaria os 15 melhores entre os detentores qualificados (e que conta suas duas primeiras aberturas feias). A% do LOB de Festa voltará e seu soco crescente é legítimo. Festa é uma rodada de dormir para o alvo.

Boyd é um ótimo alvo do final da rodada

Matthew Boyd foi dominante quando voltou da cirurgia de Tommy John na última temporada, registrando um FIP de 3,29 com 19,9% da K-BB, que estaria entre os 15 melhores entre os detentores qualificados. A CSW de 29,9% de Boyd teria classificado o sétimo lugar, logo atrás de Logan Gilbert. Projetos de morcegos Boyd terá 3% K% entre os SPs em 2025, logo atrás de Yoshinobu Yamamoto. Ele entra em 2025 foi arraigado na rotação de Chicago depois de assinar um acordo lucrativo durante a baixa temporada e se beneficiará de Campo Wrigley para arremessadores.

A carga de trabalho de Boyd pode ser um pouco limitada, mas em um momento em que cada vez menos arremessadores lançam mais de 200 entradas, os gerentes de fantasia podem ficar felizes com 160. Boyd não foi recrutado em mais da metade das ligas do Yahoo, mas é um atraso folheto para mirar.

