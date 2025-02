Fantasy Baseball: estes ADP dos lançadores visam

O analista de beisebol de Fantasy de Dalton identifica quais arremessadores não recebem o melhor ADP que merecem.

Os arremessadores que estão sendo recrutados muito baixos

Jacob DeGrom, SP, Texas Rangers (SP12 ADP vs. meu SP3)

A DeGrom não atingiu 100,0 ingressos lançados desde 2019 e tem 36 anos, por isso implica um risco óbvio. Depois de perder tempo continuamente com os problemas do braço, DeGrom finalmente passou (um segundo) de Tommy John em junho de 2023. Sua velocidade ficou um pouco baixa depois de retornar no final da temporada passada, mas os resultados permaneceram dominantes; 29,5 K-BB% e 33,1% da DeGrom CSW teriam liderado confortavelmente a liga. Isso ocorreu em uma pequena amostra, mas os números de degrom se recuperarão completamente ainda mais em 2025.

Como Chris, ele sai da última temporada, DeGrom é um antigo mais velho, mas isso sai, mas sai Sua primeira temporada normal em anos. DeGrom possui Uma eficácia de 2,07, um chicote de 0,87 e 30,5 kbb% Desde 2018, que lidera os iniciadores da MLB por uma ampla margem. E seu braço pode ser mais saudável agora do que durante um grande período desse período. A DeGrom ainda pode ter um grande impacto em suas proporções, mesmo que seja limitado a 100 entradas, e é o favorito claro para ganhar o Cy Young se atingir 175.

DeGrom finalmente está saudável, mas não está sendo escrito como um dos 10 melhores nas ligas do Yahoo, apresentando uma grande oportunidade para os gerentes de fantasia.

Spencer Schwellenbach, SP, Atlanta Braves (SP24 ADP vs. meu SP15)

Schwellenbach foi uma equipe de draft da segunda rodada, mas foi lançada como uma perspectiva superior desde que voltou da cirurgia de Tommy John em 2022. Ele experimentou um grande salto nos ingressos no ano passado, mas Schwellenbach foi especialmente impressionante no segundo tempo, quando registrou um 2.73 Era e um chicote de 0,97 com 23,3 kbb% que teriam ocupar o quinto lugar no temporada. Schwellenbach oferece seis lançamentos diferentes e teve um Perseguir% e bb% Nos cinco percentis principais na última temporada.

Schwellenbach também se beneficiará do lançamento do Braves por vários motivos; Os portadores de Atlanta registraram 29% mais vitórias do que o Detroit SPS na última temporada, apesar do fato de os dois funcionários terminarem com tempos semelhantes (3,58 em comparação com 3,69). A ofensiva de Bravos tem uma performance cômica e/ou foi ferida na última temporada, então o apoio de Run deve ser ainda maior.

Schwellenbach é o SP24 nos rascunhos do Yahoo, mas é um dos 15 melhores no meu quadro.

Grayson Rodríguez, SP, Baltimore Orioles (SP31 ADP vs. meu SP17)

Rodríguez perdeu os últimos dois meses da temporada passada com uma tensão latina correta, mas se recuperou completamente em novembro e Entre na primavera sem restrições. Rodríguez é uma perspectiva de arremesso superior antiga que tem o segundo melhor K-BB% (31,9) Através de menores Nos últimos quatro anos. Seu K-BB% (19,1) na maior temporada passada teria classificado entre os 15 primeiros entre os detentores qualificados, e seu CSW (29,6%) teria sido o dos 10 melhores. Rodríguez também usava o quinto maior Taxa rápida de falha de bolaNo entanto, os rebatedores tiveram um infeliz .373 BABIP contra o campo em 2024. Com alguns pequenas mudanças Para otimizar o arsenal de elite do ano de 25 anos, Rodríguez pode Dê um passo à frente e torne -se um ás real em 2025.

Joe Ryan, SP, Minnesota Twins (SP35 ADP vs. meu SP19)

Estamos obtendo um grande desconto de lesões em Ryan em rascunhos. Eu estava tendo uma temporada dominante no ano passado antes de sofrer uma tensão no ombro no início de agosto que o deixou de lado pelo resto do ano. Mas Ryan se recuperou logo depois e experimentou uma baixa temporada normal que incluíam várias sessões de bullpen. Ryan é propenso a permitir casas, mas teria sido uma das cinco manchetes encerrar um chicote de menos de 1,00 se ele tivesse descrito na última temporada. 3,28 Siera e K-BB% de Ryan (23,0) também teriam classificado entre os cinco primeiros. Enquanto isso, Projetos de morcegos Ryan terminará com o Top 10 em K-BB% e o chicote entre todas as manchetes em 2025. Ryan diz que é 100% E olhe preparado para um ano profissional Se a saúde cooperar.

A recompensa de Ryan parece ser o risco nos rascunhos do Yahoo, onde seu ADP (124.1) é mais de 30 seleções mais baixas do que no NFBC.

Jared Jones, SP, Pittsburgh Pirates (SP45 ADP contra o meu SP32)

Jones teve uma campanha de novato impressionante, publicando um% K-BB% (18,5) que classificaria os 20 melhores entre os detentores qualificados e um CSW (29,2%) que teriam sido os 10 melhores. O Jones ADP certamente seria maior se Não desaparecer um pouco no segundo tempo, mas seus periféricos permaneceram muito fortes o tempo todo. Ele continuará se beneficiando do lançamento em um parque caseiro que está entre os melhores para suprimir pátrias (-16% nas últimas três temporadas), mas Jones foi especialmente infeliz na estrada no ano passado; Ele publicou uma eficácia de 5,81 fora de casa na última temporada, apesar de ver que seu K-BB% salta quase três pontos. O XFIP da Jones ‘Road era de 3,47 e seu% de 17,5 horas/fb deve voltar em 2025. Jones poderia usar um terceiro lançamento confiável e está trabalhando em Adicione uma rápida bola de duas vezes durante a baixa temporada.

O perfil de Jones oferece uma grande vantagem em seu modesto ADP.

Ryan Walker, RP, San Francisco Giants (RP13 ADP contra meu RP9)

Walker não tem um longo recorde de recorde, e é possível uma recuperação de Camilo Doval, mas é um RP buscar rascunhos de fantasia. Walker dominou antes e depois de assumir as tarefas do nono post na última temporada, e o gerente Bob Melvin tem Eu já liguei para São Francisco mais perto de 2025. Walker terminou com os 10 melhores entre os aliviados na Siera (2,45), Whip (0,85!), K-BB% (26,3) e CSW (33,5%) na última temporada. Publicou a segunda maior taxa entre todos os arremessadores em Chegue às contagens de dois tempos.

O ridículo controle deslizante de Walker ajuda a neutralizar esquerdistas e O descanso mais horizontal no beisebol ano passado. Ele continuará a beneficiar o lançamento no Oracle Park, que é um dos melhores parques de arremessadores de beisebol. Emmanuel Class, que tem um ADP de 37,7 Yahoo, atingiu 66 batedores no ano passado. Walker, que tem um ADP 105.1 e joga para uma equipe Projetado para ganhar mais jogos Que os Guardiões nesta temporada alimentaram 99.

Walker não deve ir atrás de Robert Suárez em rascunhos de fantasia.

Um arremessador é recrutado muito alto

Max Fried, SP, New York Yankees (SP21 ADP vs. meu SP31)

Fried é um arremessador sólido que está sendo recrutado como um limite de elite, embora agora se mudasse para o Yankee Stadium. Os fatores gerais do parque parecem neutros ao comparar Atlanta e Nova York, mas algumas diferenças podem afetar fritos; Estádio Yankee aumentou os jogadores A 19% Al-High Nas últimas três temporadas. Além disso, o estádio Yankee aumentou 10% em relação à MLB, e Fried deixará um parque em Atlanta que ajudou a aumentar os strikeouts em 9% (o terceiro mais na MLB).

Os 15,3% dos K-BB fritos ocuparam a 32ª posição entre 58 proprietários qualificados na última temporada, intercalados entre Mackenzie Gore e Brady Singer. Seu CSW estava entre Charlie Morton e Kutter Crawford. Fried tinha tantos strikeouts quanto Mitch Keller e menos KS do que Tyler Glasnow, que lançou 40 ingressos.

Fried, 31 anos, assinou um contrato de baixa temporada para ingressar em Nova York, e os gerentes de fantasia também estão pagando enquanto o escrevem como uma das 20 principais paradas.