Fantasy Baseball Rankings 2025: Sleepers, vazamentos e fracassos do modelo da MLB que classificou a temporada ruim de Rutschman

Em menos de um mês, os arremessadores e apanhadores começarão a reportar o treinamento de primavera da MLB de 2025, e a realidade de que o beisebol está chegando está tirando os gerentes do Fantasy Baseball de sua hibernação de inverno. Já foi um período de entressafra da MLB cheio de ação, com destaque para Juan Soto assinando um contrato de 15 anos no valor de US$ 765 milhões para ingressar no New York Mets. Soto já é um dos melhores rebatedores canhotos desta geração e agora estará perto do topo de uma escalação poderosa que também inclui Francisco Lindor e Mark Vientos.

Onde exatamente Soto pertence em seu quadro de recrutamento de beisebol Fantasy de 2025 e quem são os travessas, fugas e repreensões do beisebol Fantasy de 2025 que podem definir a próxima temporada? Antes de contar o relógio em qualquer draft de beisebol Fantasy de 2025, certifique-se de veja as classificações do Fantasy Baseball de 2025 e as folhas de dicas do modelo de computador testado na SportsLine.

Na temporada passada, o modelo de projeção da SportsLine identificou vários dos melhores travessas, fugas e repreensões do beisebol Fantasy, incluindo o apanhador do Orioles, Adley Rutschman. A equipe da SportsLine considerou Rutschman um fracasso do Fantasy desde o início, já que ele foi selecionado em média nas primeiras cinco rodadas.

Depois de terminar como vice-campeão na votação de Estreante do Ano da Liga Americana, apesar de jogar apenas 113 partidas em 2022 e se tornar um All-Star e Silver Slugger em 2023, Rutschman viu os números caírem em todas as áreas e terminou como o receptor número 6, apesar sendo draftado duas rodadas antes, em média, do que qualquer outro recebedor. Havia valores muito melhores disponíveis naquela fase do draft, e o modelo ajudou os jogadores de beisebol fantasia a evitar escolhas apertadas no início do draft.

O modelo SportsLine é alimentado pelas mesmas pessoas que conduziram as projeções dos três principais sites de Fantasy. Suas folhas de dicas, disponíveis para ligas em muitos sites importantes, são atualizadas várias vezes ao dia.

Melhores travessas de beisebol fantástico de 2025

Um dos travessas do beisebol Fantasy de 2025 que a modelo tem: o jogador da primeira base do Diamondbacks, Josh Naylor. Naylor, ex-escolhido do Marlins no primeiro turno que estreou com os Padres em 2019, finalmente rompeu com os Guardians nas últimas temporadas. Seu tempo em Cleveland culminou em uma temporada de 31 home run e 108 RBI no ano passado e ele fez sua primeira aparição no MLB All-Star Game.

Ele agora se junta ao Arizona Diamondbacks após uma troca fora de temporada e desempenhará um papel de destaque em meio a uma escalação atlética. Chase Field foi classificado como o sexto estádio mais amigável para rebatedores na MLB nas últimas três temporadas e o modelo projeta que a alta taxa de contato de Naylor (percentil 80) e velocidade de saída acima da média (percentil 64) funcionam bem no deserto. Veja mais travessas de beisebol Fantasy na SportsLine.

Principais desenvolvimentos para 2025 Fantasy baseball

Um dos sucessos do beisebol Fantasy de 2025 em que o modelo está sendo lançado: o outfielder do Nationals, Dylan Crews. Crews, um candidato consensual entre os 10 primeiros da MLB na temporada passada, fez sua estreia na liga principal em 2024 e mostrou ferramentas incríveis em um teste de 31 jogos em Washington. Ele agora é classificado como o candidato nº 1 pela MLB Pipeline e terá a chance de conquistar uma função diária para o Nationals em 2025.

As tripulações atingiram medíocres 0,219/0,288/0,353 nas majors no ano passado, mas tiveram nove rebatidas extra-base e 12 bases roubadas. Ele eventualmente projeta ter paciência média a acima da média na base e uma ferramenta de rebatidas de alta qualidade que deve combinar perigosamente com sua potência e velocidade. Essa é uma grande razão pela qual o modelo o coloca à frente de outfielders veteranos como George Springer e Kris Bryant. Veja mais prévias do beisebol fantasia na SportsLine.

Principais bustos de beisebol fantástico de 2025

Quanto aos jogadores a serem evitados, o modelo apontou o arremessador inicial dos Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, como uma de suas maiores derrotas no beisebol fantasia em 2025. Depois de postar do Japão e assinar um contrato de 12 anos no valor de US$ 325 milhões para se juntar aos Dodgers no ano passado, Yamamoto foi 7-2 com um ERA de 3,00 e rebateu 105 rebatedores em 90 entradas em sua temporada de estreia. Ele foi um sucesso indiscutível quando saudável, mas lutou contra uma lesão no ombro direito que lhe custou três meses.

O material é de alto nível e as expectativas são altas para Yamamoto na próxima temporada, com seu ADP de beisebol Fantasy de 2025 atualmente oscilando em torno de 50. No entanto, o potencial para mais danos e algumas métricas subjacentes preocupantes podem ser motivo de preocupação. Ele ficou no 27º percentil entre os arremessadores da MLB na última temporada em taxa de contato duramente atingido (41,3%) e o modelo prevê que ele está fora dos 50 melhores arremessadores titulares no beisebol Fantasy, apesar de ser o sétimo titular fora do tabuleiro, em média. no início de 2025, Drafts de Fantasy Baseball. Veja mais bustos de beisebol fantasia na SportsLine.

O modelo da SportsLine também aposta em um jovem shortstop que prevê que saltará para o top 10 na posição, apesar de ter sido selecionado fora do top 20 em sua posição. Ele prevê que superará estrelas consagradas como Bo Bichette e Dansby Swanson.

