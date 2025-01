Fantasy Baseball Relief Pitcher Tiers 1.0 2025: classificações escalonadas para uma posição ainda em formação

O objetivo do nivelamento é identificar onde estão os maiores rebaixamentos dentro de uma posição, para que você possa determinar o momento ideal para selecionar essa posição. Os jogadores cujo impacto é essencialmente o mesmo são agrupados, revelando rapidamente quantas opções semelhantes permanecem. Com os níveis de cada posição em mãos, você pode saber durante o calor do draft qual posição atingir em seguida, vendo qual nível ativo está mais próximo de ser esgotado.

Abaixo estão os arremessador substituto níveis até 2025, com especial ênfase nos fechos e nas suas possíveis alternativas (quando aplicável). Para evitar comparar maçãs e laranjas, deixei arremessadores iniciais elegíveis para substituição para os níveis de arremessadores iniciais.

Vários potenciais fechadores ainda não foram assinados e, até que assinem, não posso ter certeza de qual papel eles realmente desempenharão em 2025. Então, por enquanto, coloquei-os em Próximo na fila nível. A única exceção é Kirby Yates, que, na minha opinião, é um apaziguador de maior calibre que os outros.

A elite: Emmanuel Clase, Devin Williams, Josh Hader, Edwin Díaz

A quase elite: Ryan Helsley, Raisel Iglesias, Félix Bautista, Mason Miller, Ryan Walker

As próximas melhores coisas: Robert Suárez, Andrés Muñoz, Kirby Yates, Lucas Erceg, Jhoan Duran, Trevor Megill, Jeff Hoffman

Opções alternativas: Blake Treinen, Porter Hodge, David Bednar, Jordan Romano, Pete Fairbanks, Alexis Díaz

Os recursos mais recentes: Jason Foley, Ben Joyce, Aroldis Chapman, Justin Martínez, Jesús Tinoco

Próximo da fila: Michael Kopech, Carlos Estevez, Kenley Jansen, AJ Puk, Edwin Uceta, Griffin Jax, Craig Kimbrel, Tanner Scott, Liam Hendriks, Kyle Finnegan