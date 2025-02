Fantasy Basketball Semana 19 Início/SIT: O Enigma que é Joel Embiid, o impecável tiroteio Max Strus, mais

O jogo após o tempo não começa até quarta -feira, mas ainda temos uma sólida semana de fantasia pela frente, com nove equipes em um cronograma completo (três jogos). No entanto, os reis têm apenas um jogo, portanto os gerentes devem considerar outras opções antes de localizar os jogadores do Sacramento como manchetes.

Equipes com três jogos: Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Orlando Magic, Phoenix Suns, San Antonio Spurs

Equipes com dois jogos: Atlanta Hawks, Boston Celtics, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Houston Rockets, Indian Thunder, Philadelphiafiafia Filleves, Philadeflia 76ers, Portland Trail Blazers, Toronto Raptors, Utah Jazz, Washington Wizards

Equipes com um jogo: Reis de Sacramento

Vamos examinar algumas decisões de partida/sentar para a semana 19:

Guarda

Home: Nick Smith Jr., Hornets

Taxa de lista de 30%, taxa de início de 14%

O Lamelo Ball é rotineiramente devido ao seu tornozelo problemático, então o Hornets precisa do maior número possível de criadores de jogos. Smith se desenvolveu rapidamente durante sua segunda temporada e entra na 18ª semana no meio de uma seção de produção particularmente sólida. A primeira rodada de 2023 foi expulsa do último jogo de Charlotte antes do intervalo das estrelas, mas entrou naquele concurso após uma média de 19,6 pontos, 3,2 assistências e 2,8 rebotes em seus cinco jogos anteriores, um período durante o qual disparou 54,4 %, incluindo 45,7% da faixa de 3 pontos. Ball deve estar pronto para jogar no primeiro jogo da semana do Hornets na quarta -feira contra o Lakers, mas Mark Williams provavelmente permanecerá arquivado, já que a equipe contesta o físico fracassado que anulou seu comércio aos Lakers. Portanto, Smith ainda deve estar online para uso adicional, possivelmente ao longo da semana.

Começar: Stephon Castle, Spurs

Taxa de lista de 73%, taxa de início de 43%

Castle está fora de um impressionante fim de semana de estrelas, onde ficou em segundo lugar no concurso Slam Dunk e foi o MVP das estrelas das estrelas. Esse sucesso foi uma extensão do impulso, a quarta seleção geral entrou nas festividades, uma vez que teve uma média de 18,3 pontos (com 47,4% dos tiros, incluindo 39,5% a partir da distância), 4,3 rebotes, 3,5 assistências e 1,3 assaltos em 27 minutos por concurso Nos 10 jogos anteriores. Castle marcou pelo menos 20 pontos cinco vezes durante esse período e em dois dígitos para as 10 competições, possivelmente o trecho mais completo de sua campanha do primeiro ano. Com San Antonio melhorou e o Castle cada vez mais confortável em seu segundo papel de unidade, é uma opção muito viável em uma semana de três jogos.

Sentado: Malik Monk, Reyes

Taxa de lista de 98%, taxa de início de 76%

Monk é o primeiro dos dois reis que recomendamos instalar em seu banco nesta semana devido à programação da equipe. Monk teve um bom desempenho desde que mudou para um papel inicial, e o guarda está calculando a média dos máximos de carreira em várias categorias. Mas com apenas um jogo para trabalhar e apenas uma porcentagem de 38% em campo no chão nas últimas seis apresentações antes do recesso do All-Star, Monk é candidato a uma demissão de uma semana.

Para a frente

Começar: Kyle Kuzma, Bucks

Taxa de listagem de 95%, taxa de início de 69%

Desde que ele foi tratado com o Bucks, Kuzma se tornou mais confortável em cada jogo. Ele entrou no intervalo com média de 20 pontos, 9,5 rebotes e duas assistências, enquanto disparou 50% nos últimos dois jogos. Essa amostra incluiu 19 pontos e 13 rebotes em um difícil confronto contra os Timberwolves. O atacante agora teve a oportunidade de mergulhar ainda mais no sistema de Milwaukee. Embora o provável retorno de Giannis Antetokounmpo de sua lesão na panturrilha para o primeiro jogo do Bucks na quinta -feira contra o Clippers levará a um sucesso para Kuzma, ele também deve se beneficiar da atenção dada ao seu companheiro de equipe.

Home: Max Strus, Cavaliers

Taxa de lista de 27%, taxa de lista de 9%

Strus jogou bem no intervalo, com média de 11,1 pontos (com uma foto de 3 pontos 39%), 5,6 rebotes, 3,3 assistências e um assalto em suas nove ações anteriores. Strus não fez sua estréia na temporada até 20 de dezembro devido a um problema no tornozelo, então ele teve óxido para ser trabalhado durante as primeiras semanas. Seu trabalho recente implica que esse estágio pode ter acontecido principalmente. O fato de dois de seus três confrontos da semana 18 virão contra os esquadrões do Knicks e o número 30 e o número 26 do Nets ocupados, respectivamente, na porcentagem de 3 pontos de 3 pontos permitidos certamente ilumina sua perspectiva.

Sentado: Keegan Murray, reis

Taxa de lista de 86%, 56%de taxa de início

Murray é fácil de agradar com apenas um jogo nesta semana, mas também vale a pena notar que a pontuação do terceiro ano diminuiu este ano. Os 12 pontos por jogo de Murray são uma corrida baixa e representa uma forte queda dos 15,2 de sua carreira que produziu na última temporada, explicada em grande parte por seu chute de 43,5%. O atacante também calcula a média de dois chutes por jogo menos de 12,7 no ano passado, e esse número pode continuar sua tendência de queda agora que Zach Lavine se tornou rapidamente confortável desde sua chegada através da troca dos Bulls.

Centros

Começar: Jaxson Hayes, Lakers

Taxa de lista de 29%, taxa de início de 10%

Hayes sofreu uma contusão facial no último jogo do Lakers antes do intervalo, mas deve ser bom ir na quarta -feira. Agora é o centro titular após o comércio de Anthony Davis para os Mavericks. Hayes teve uma média de 8,7 pontos, 5,8 rebotes, 2,2 assistências, 1,7 bloqueios e 1,3 roubos sobre suas seis primeiras raças não afetadas por lesões com a primeira unidade. Com um perfil estatístico sólido e um distribuidor de elite em Luka Doncic, agora lidando com a posição do navio em Los Angeles, Hayes é uma consideração viável pelo alinhamento.

Home: Santi Aldama, Grizzlies

Taxa de lista de 68%, taxa de início de 31%

Aldama ainda é uma reserva, mas geralmente é eficiente o suficiente para ser um contribuinte de fantasia útil. A primeira rodada de 2021 entrou no intervalo com médias de 13,3 pontos, 5,7 rebotes e 2,1 assistências em seus 12 jogos anteriores. Aldama está calculando a média dos melhores pontos de corrida em pontos (12,8), rebotes (6.7), assistências (2.6), porcentagem da meta de campo (49,4) e tiros de 3 pontos (38,6), desistindo como um jogador que pode exibir em qualquer um de ou centro.

Sente -se: DeAndre Ayton, Blazers de Trails

Taxa de lista de 92%, taxa de início de 33%

Não é esperado que Ayton jogue durante a semana de dois jogos do Trail Blazers devido a uma tensão de vitela esquerda que pode mantê -la fora por várias semanas. O veterano do Big Man já estava lidando com alguma inconsistência antes de sofrer a lesão: ele havia marcado um único dígito em dois dos três jogos anteriores e pode ser abalado com segurança em seu banco no momento.