Fantasy Football Inattivo Settimana 18: Chi c’è e chi è fuori?

Con chi dovresti iniziare? Chi dovresti far sedere? Per aiutarti a impostare le tue formazioni di fantasy football ed evitare di schierare un guardalinee offensivo che non sarà nella formazione, pubblicheremo qui aggiornamenti e analisi relativi al fantasy una volta che le squadre NFL pubblicheranno i loro elenchi ufficiali inattivi. Tutte le valutazioni presenti in questa colonna provengono dal nostro staff ESPN Fantasy.

Gli inattivi ufficiali della domenica dovrebbero iniziare ad arrivare circa 90 minuti prima dell’orario di inizio previsto: intorno alle 11:30 ET per le partite anticipate e alle 14:30 ET per le partite del tardo pomeriggio.

Aggiorna spesso per le informazioni più recenti.

Partita alle 13:00 ET

Non è troppo tardi per giocare gratuitamente C’è ancora tempo per unirti o creare un campionato nel gioco di basket n. 1. 1 Fantasia. Il tuo campionato ricomincia con il primo periodo di punteggio dopo il tuo draft. Crea o unisciti a un campionato di fantasy basket su ESPN. Il tuo campionato inizia oggi! Registrati oggi!

Darnell Mooney, WR, ATL: spalla — Controverso

Impatto: saltare l’allenamento di venerdì è preoccupante, ma in palio c’è un posto per i playoff.

Amari Cooper, WR, BUF: Personale — FUORI

Impatto: probabilmente non giocherà molto in questa faccenda inutile comunque. Il QB Josh Allen inizierà a mantenere viva la sua serie di vittorie consecutive, ma la maggior parte dei giocatori abituali della squadra vedrà poca azione.

Curtis Samuel, WR, BUF: costolette — Controverso

Impatto: visto il “programma di riposo” con cui cominciare, Samuel potrebbe vedere un’azione significativa se riesce ad adattarsi.

Miles Sanders, RB, AUTO: caviglia — Controverso

Impatto: è tornato dall’IR per le finali, ma non si sa quanta azione veda effettivamente.

Xavier Legette, WR, AUTO: fianchi — Controverso

Impatto: non c’è motivo per cui una squadra rischi di giocarlo, ma ciò non garantisce che rimarrà seduto.

Christian Watson, WR, GB: ginocchio — Controverso

Impatto: una settimana in più di riposo prima della postseason sembra saggia. Dontayvion Wicks ne trarrebbe beneficio.

Anthony Richardson, QB, IND: Indietro — FUORI

Impatto: ultimo evviva per Joe Flacco?

Drake Maye, quarterback, NE: mano — Controverso

Impatto: Jacoby Brissett riceverebbe la chiamata se Maye non potesse iniziare.

Hunter Henry, TE, NE: gamba — Controverso

Impatto: Austin Hooper sarebbe in linea con gli obiettivi se la squadra decidesse di lasciare che Henry finisse la stagione in anticipo.

Ja’Lynn Polk, WR, NE: spalla — FUORI

Impatto: nel frattempo, Kayshon Boutte (malattia) è stato rimosso dal referto degli infortuni e dovrebbe giocare.

Derek Carr, quarterback, NO: mano — FUORI

Impatto: Spencer Rattler ottiene un’altra settimana di esperienza nella NFL.

Alvin Kamara, RB, NO: inguine – Dubbioso

Impatto: non mi sono allenato questa settimana. Clyde Edwards-Helaire e Jamaal Williams rischiano la separazione.

Kendre Miller, RB, NO: commozione cerebrale — FUORI

Impatto: Jordan Mims potrebbe anche vedere alcuni scatti offensivi questa settimana.

Juwan Johnson, TE, NO: ginocchio — Controverso

Impatto: Foster Moreau è già un’opzione dell’ultimo minuto per “lanciare freccette” al TE se Johnson gioca.

Chris Olave, WR, NO: Testa — Controverso

Impatto: esercizi, ma per cosa? Marquez Valdes-Scantling e Kevin Austin Jr. probabilmente vedrà la maggior parte dell’azione WR.

Jalen Hurts, QB, PHI: commozione cerebrale — FUORI

Impatto: Hurts non è ancora fuori dal protocollo sulle commozioni cerebrali della lega, ma dovrebbe essere pronto a partire una volta arrivati ​​i playoff.

Kenny Pickett, quarterback, PHI: costolette — Controverso

Impatto: con gli Eagles a riposo, perché non assicurarsi che Pickett sia in salute nel caso fosse necessario nella postseason? Tanner McKee inizierà se Pickett non lo fa.

Saquon Barkley, RB, PHI: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: a meno che tu non stia giocando in una settimana 18 senza senso, non puoi infortunarti.

Will Shipley, RB, PHI: commozione cerebrale — Controverso

Impatto: Kenneth Gainwell dovrebbe iniziare, ma Shipley è in fila per vedere scatti significativi se potrà giocare.

AJ Brown, WR, PHI: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: Jahan Dotson dovrebbe vedere un aumento degli obiettivi…

DeVonta Smith, WR, PHI: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: … così come Johnny Wilson e Ainias Smith.

Cade Otton, TE, TB: ginocchio — Dubbioso

Impatto: questa sarà una chiamata in-game. Payne Durham ha trovato la end zone la scorsa settimana con Otton seduto.

Sterling Shepard, WR, tubercolosi: tendine del ginocchio – Controverso

Impatto: non c’è motivo di cercare le opzioni WR di Tampa Bay dietro Jalen McMillan e Mike Evans.

Nick Folk, K, TEN: gonfiarsi — FUORI

Impatto: Matthew Wright metterà in mostra ancora una volta la sua gamba.

Tony Pollard, RB, TEN: caviglia — Controverso

Impatto: sarà una sfida durante il gioco, con Julius Chestnut pronto a lanciare se Pollard si siede.

Tyjae Spears, RB, TEN: commozione cerebrale — FUORI

Impatto: Joshua Kelley sarebbe il backup di Chestnut se scelto come RB1 della settimana 18 della squadra.

Chig Okonkwo, TE, TEN: gonfiarsi — Controverso

Impatto: non sembra bello. Nick Vannett inizierebbe al suo posto, ma tu dovresti cercare altrove.

Tyler Boyd, WR, TEN: gamba — FUORI

Impatto: realisticamente, Nick Westbrook-Ikhine è l’unica opzione dei Titani che vale la pena considerare.

Austin Ekeler, RB, CO: commozione cerebrale — Controverso

Impatto: è stato attivato da IR per ottenere alcune ripetizioni prima del tilt playoff della prossima settimana.

partite alle 16:00 ET

Consigli dell’editore

1 Correlato

Matt Prater, K, ARI: ginocchio — FUORI

Impatto: Chad Ryland sostituisce nuovamente il veterano.

Michael Wilson, WR, ARI: tendine del ginocchio – Controverso

Impatto: l’aggiunta di un report sugli infortuni di fine settimana aiuta ad aumentare il valore fantasy della Settimana 18 di Greg Dortch.

Tyler Badie, RB, GIORNO: Indietro — Controverso

Impatto: se dovesse tornare dall’IR questa settimana, non farebbe altro che aumentare la confusione nel backfield di Denver. Evita completamente questa situazione.

Patrick Mahomes, quarterback, KC: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: Carson Wentz ottiene il cenno del capo in questa formazione “libera la panchina” della Settimana 18 per i Chiefs.

Isiah Pacheco, RB, KC: costolette — FUORI

Impatto: non è necessario rischiare di aggravare la lesione. Si sta prendendo una pausa per guarire.

Kareem Hunt, RB, KC: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: riposerà anche per i playoff. Samaje Perine e Carson Steele si divideranno i carry.

Travis Kelce, TE, KC: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: Peyton Hendershot, qualcuno?

Mecole Hardman, WR, KC: ginocchio — FUORI

Impatto: è stato designato per tornare dall’IR e può continuare ad allenarsi con la squadra. Per quanto riguarda la prossima estensione di KC, DeAndre Hopkins, Xavier Worthy e Hollywood Brown probabilmente salteranno la settimana 18.

Gus Edwards, RB, LAC: caviglia — FUORI

Impatto: JK Dobbins dovrebbe vedere di nuovo la maggior parte dei tocchi RB qui.

Giosuè Palmer, WR, LAC: gamba — FUORI

Impatto: Tuttavia, Ladd McConkey (punta del piede) è stato rimosso dal rapporto sugli infortuni e dovrebbe giocare.

Matthew Stafford, quarterback, LAR: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: Jimmy Garoppolo inizierà questa partita della settimana 18, che è “irrilevante” per i Rams.

Kyren Williams, RB, LAR: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: aspettatevi che il duo composto da Blake Corum e Ronnie Rivers tenga sotto controllo il forte RB.

Cooper Kupp, WR, LAR: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: Demarcus Robinson e Tutu Atwell dovrebbero vedere alcuni look WR.

Puka Nacua, WR, LAR: Decisione della squadra – Dubbioso

Impatto: anche Jordan Whittington (caviglia) potrebbe contribuire se si veste.

Ameer Abdullah, RB, LV: gamba — FUORI

Impatto: Alexander Mattison otterrà la maggior parte dei look, con forse il debuttante Dylan Laube che otterrà gli avanzi.

Tua Tagovailoa, QB, MIA: fianchi — Dubbioso

Impatto: anche se non è stato ancora escluso, tutti i segnali indicano che sarà Tyler Huntley a provare a portare Miami ai playoff.

Tyreek Hill, WR, MIA: polso — Controverso

Impatto: con un posto nei playoff ancora possibile, aspettati che giochino sia Hill che Waddle…

Jaylen Waddle, WR, MIA: ginocchio — Controverso

Impatto: … con Malik Washington anche nel mix WR.

Tyler Conklin, TE, New York: vitello — Controverso

Impatto: è un’opzione TE rischiosa in circostanze ideali, per non parlare di una chiamata a metà partita a fine finestra.

Brock Purdy, quarterback, San Francisco: Gomito — FUORI

Impatto: se questa partita avesse avuto importanza, Purdy avrebbe giocato. Non lo è, quindi vedremo Joshua Dobbs.

George Kittle, TE, San Francisco: caviglia — Controverso

Impatto: Kittle è una sfida da giocare e non c’è un vero motivo per interpretarlo. Al suo posto partirebbe Eric Saubert.

Deebo Samuel Sr., WR, San Francisco: costolette — FUORI

Impatto: Jauan Jennings e Ricky Pearsall inizieranno al WR per i 49ers.

La partita della domenica sera

David Montgomery, RB, DET: ginocchio — FUORI

Impatto: potrebbe ancora tornare durante i playoff, ma non nella settimana 18. Craig Reynolds (schiena) è stato aggiunto tardivamente al resoconto degli infortuni, lasciando Jahmyr Gibbs con poco supporto se si siede.

Kalif Raymond, WR, DET: gamba — Controverso

Impatto: sembra probabile che tornerà dall’IR per aiutare i Lions nel ritorno in campo.