Fantasy Football: O que vem por aí para as maiores decepções da classe de novatos da NFL de 2024?

Se você é relativamente novo no futebol fantástico (digamos que começou a jogar na última década), pode não perceber que houve um tempo em que não se esperava que os novatos fossem imediatamente excelentes.

Hoje, é claro, é basicamente certo que um ou mais quarterbacks do primeiro ano irão reinventar o jogo de uma forma fantástica e inimaginável. Além disso, a NFL oferece uma nova versão de Puka Nacua ou Brian Thomas Jr. praticamente todas as temporadas. E os tight ends novatos agora geralmente terminam no topo ou perto do topo da tabela de classificação de pontuação.

Mais uma vez, nem sempre foi assim.

Incrivelmente, costumávamos tolerar arcos de desenvolvimento plurianuais para quase todos. Éramos perigosamente ingênuos e imprudentemente pacientes. Ainda não entendíamos que todo jovem de 22 anos tinha que intimidar a liga assim que chegava.

Além disso, antigamente, não reconhecíamos a urgência com que os analistas de fantasia simplesmente tem que Oferece abordagens emocionantes e intransigentes sobre os jogadores mais jovens da NFL. Foi uma época menos esclarecida.

Na verdade, numa época diferente, poderíamos ter insensatamente mantido esperanças nos três jogadores discutidos abaixo, que estão certamente condenados após primeiras épocas imperfeitas…

Marvin Harrison Jr., WR, Arizona Cardinals

Aos 22 anos, Harrison Jr. fez 62 recepções para 885 jardas e oito touchdowns, terminando como um WR3 de fantasia jogável, embora nada espetacular. Quinze anos atrás, sua primeira temporada na NFL poderia ter nos encorajado.

Claro, também é verdade que há 15 anos não havia chance de um recebedor novato ter chegado à faixa ADP de Harrison (18,3, WR9), então seu desempenho não teria sido considerado um desastre de fantasia.

MHJ não atingiu um nível de elite como novato; isso é apoiado por sua fita e seus dados de rastreamento – mas seus melhores momentos foram bastante impressionantes:

Arizona certamente não deu a ele muitas bandejas na última temporada (14,2 ADOT), tornando-o um recebedor volátil emparelhado com um quarterback extremamente volátil.

Se seu uso permanecer praticamente o mesmo em sua segunda temporada, ele precisará subir de nível em termos de habilidade de rastrear a bola e sucesso em recepções contestadas. Como novato, ele legitimamente não fez jogadas suficientes em oportunidades alcançáveis, mas difíceis; Segundo a PFF, ele aproveitou apenas 16 das 38 oportunidades disputadas (42,1%). É justo reconhecer que ele não destacou seu tamanho (1,80 metro e 90 quilos) e características atléticas.

O bom de Harrison em 2025 é que você não terá que recrutá-lo para algum bairro absurdo que represente seu melhor resultado potencial. Ele definitivamente não será o primeiro recebedor de sua geração a sair do tabuleiro. MHJ estará um ou três níveis atrás de Malik Nabers, Ladd McConkey e Thomas.

Realisticamente, Harrison provavelmente deveria estar perto do próximo recebedor, que compartilhou algumas de suas deficiências do primeiro ano…

Roma Odunze, WR, Chicago Bears

Ao contrário de Harrison, Odunze não Não entrou em uma situação em que lhe foi garantido um volume-alvo significativo. Em vez disso, ele dividiu uma sala de recepção com Keenan Allen e DJ Moore, dois veteranos talentosos com 10 temporadas individuais de 1.000 jardas entre eles. Nunca houve um caminho fácil ou realista para Odunze se tornar um novato. Ainda assim, ele conseguiu 54 recepções perfeitamente respeitáveis ​​para 734 jardas em 101 alvos, com duas performances de 100 jardas ao longo do caminho.

No entanto, a temporada de Odunze foi extremamente irregular e ele estava apenas ocasionalmente em sincronia com seu quarterback, um problema que se tornou comicamente evidente quando os Bears atiraram no campo. Odunze liderou o time em alvos profundos (24), mas acertou apenas quatro deles, nenhum deles resultando em touchdown. Apenas uma terrível falta de produção pela qual ele é apenas parcialmente responsável. Sabemos que não lhe falta capacidade para lançar passes profundos; Ele teve uma média de 17,8 jardas por recepção em sua última temporada universitária em Washington, enquanto liderava o país em jardas recebidas.

Allen está entrando como agente livre e provavelmente não retornará a Chicago (embora a equipe tenha quase US$ 70 milhões em espaço máximo), então Odunze deve esperar um aumento significativo na carga de trabalho. Essa é a primeira boa notícia.

A segunda grande notícia que impacta Odunze é, claro, a chegada deste homem…

Ben Johnson foi claramente o candidato a treinador com mentalidade ofensiva mais interessante e inovador no ciclo de contratação deste ano, e você não pode contestar seu histórico (ou seu engano).

O ataque de Detroit ficou entre os cinco primeiros em jardas e touchdowns em cada uma das últimas três temporadas, com Johnson como OC. Ele teve várias oportunidades de treinamento para escolher nesta entressafra e desembarcou em Chicago 48 horas após a derrota dos Leões na rodada divisional. Isso sugere um alto grau de entusiasmo pelo núcleo ofensivo do time, incluindo o quarterback de 23 anos…

Caleb Williams, QB, Chicago Bears

Olha, se você acha que Ben Johnson só está equipado para treinar um ataque com um Goffbot como zagueiro, então provavelmente revirou os olhos para a contratação. Williams definitivamente fez alguns de seus melhores trabalhos nesta temporada em situações de improvisação, muitas vezes correndo, raramente do jeito de Jared Goff.

Mas vamos permitir a possibilidade de que Johnson (um designer de jogo obviamente criativo) possa projetar algumas coisas divertidas para um quarterback menos polido e menos experiente, com um conjunto de habilidades mais rico.

Williams lutou com precisão em sua primeira temporada, mas isso não significa que ele era um passador disperso. Em vez disso, ele era impreciso de uma forma muito particular e consistente, sempre errando em problemas: longe de seus alvos em rotas de ruptura, lançando chutes profundos e raramente arriscando reviravoltas. Ele lançou apenas seis interceptações no ano, mas também apenas 20 passes para touchdown. O ataque de Chicago poderia ter aproveitado algumas oportunidades adicionais contestadas. Williams foi notavelmente brutal em tentativas profundas, completando apenas 20 de 75 arremessos (26,7%) com uma terrível classificação de passador de 59,6.

Felizmente, temos várias temporadas universitárias da Williams que indicam Na verdade, ele consegue fazer um excelente passe profundo.. Não há razão para pensar que seus problemas em campo sejam insolúveis. Você precisará que o chamador da jogada lhe dê permissão para colocar a bola em risco quando os recebedores estiverem em situações de cobertura favoráveis. Ele também precisará de respostas fáceis à pressão, o que nem sempre existiu no ataque do Chicago em 2024.

E se a diretoria não se importasse em dedicar uma parte do espaço da tampa ao interior da linha O, isso seria o ideal. Se Williams for demitido mais de 60 vezes em 2025, será um escândalo cívico e um crime contra o futebol.

Devemos observar que Williams de alguma forma correu 489 jardas sem touchdown nesta temporada, então ele também oferece vantagens de corrida ainda não realizadas. Ele basicamente tem todas as ferramentas que procuramos em um potencial QB e o contexto de sua equipe melhorou dramaticamente rumo à agência livre e ao Draft da NFL.