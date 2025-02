Fãs do Mavs por toda a vida? Após o comércio de Luka Doncic, não necessariamente: “É uma traição tão grande”

Na noite de sábado, Ben Collins viu “Flow”, o animado filme de animação do Globo de Ouro sobre um gato que encontra amizade enquanto tenta sobreviver a uma inundação. “Filme muito bonito”, disse Collins. Ele o deixou se sentindo zen, pois “talvez a vida fique bem, essas são apenas as ondas da vida”.

Cinco minutos depois de terminar, ele viu que, de acordo com a Shams Charania de ESPN, os Dallas Mavericks haviam mudado Luka Donc para o Los Angeles Lakers. Não há mais zen.

“Quero dizer isso sinceramente: foi a primeira vez na minha vida quando pensei: ‘Oh, não estou acordado neste momento”, disse Collins. “Quando li, pensei: ‘Não estou acordado, isso não é real.’ E então, sim.

A namorada de Collins “entrou imediatamente no modo de classificação”, disse ele.

“Ela disse: ‘Está indo bem, pegue um betabloqueador”.

No entanto, o comércio “foi brutal”.

“Foi o último vestígio de, tipo, um mundo mais tranquilo”, disse Collins. “Como Luka nos ajudou através da pandemia. Chegamos à final da Conferência Oeste, que é uma traição tão grande”.

Podcast Mavs favorito de Collins, “Pod Maverick”, foi Fazendo um show ao vivo. Ele se juntou e ofereceu sua terrível análise da situação.

Kirk Henderson, que co-anfila, o programa com Josh Bowe, e dirige o blog Mavs Moneyball, esperava falar sobre o comércio por cerca de 90 minutos. Em vez disso, ele ficou lá por cerca de três horas e meia. “As etapas posteriores foram pessoas que acordaram em todo o mundo”, disse ele.

Um fã disse que havia rasgado todas as unhas. Outro disse que seus pais continuaram a “me ligar para ver se estou realmente, como moro e corro”. Mais de um disse que não tinha certeza se alguma vez veriam os Mavericks novamente.

Henderson é fã dos Mavs desde que era adolescente. “Por uma parte significativa da minha vida, vivi do lado de fora da área de Dallas, e a Internet realmente me ajudou a encontrar basquete e encontrar amigos de basquete”, disse ele. “Por que eu faço esses programas é que queria pessoas que estavam no meu lugar assistindo jogos por si mesmas, não tendo ninguém para falar sobre basquete, ter um motivo para falar sobre basquete”.

Por que esse programa em particular “deu às pessoas uma saída para sua dor. E é dor. Você espera várias vidas para um jogador tão bom quanto Luka Doncic.

Ele acrescentou: “Se você vai sofrer, pelo menos está sofrendo juntos”.

‘O tipo de comércio que arruina uma franquia’

Para Henderson, El Comercio, no qual Dallas recebeu Anthony Davis, Max Christie e a primeira rodada de 2029 de Los Angeles, era insondável.

“Muitas trocas, você se sente lá e olha para elas e pode encontrar alguma justificativa um pouco mais tarde”, disse ele. “Isso parece pior 12 horas depois. Não consigo imaginar como será visto em 12 dias. Não consigo imaginar como será visto em 12 meses. É o tipo de comércio que arruina uma franquia”.

Se o jogador de franquia MAV tivesse solicitado uma troca, os fãs poderiam ficar chateados com ele, mas, de acordo com os relatórios, Doncic planejava assinar uma extensão do Supermax no próximo verão.

“O GM decidiu isso”, disse Henderson. “Uma pessoa. E é por isso que Nico Harrison se tornará o vilão.”

Não há precedente para trocar um jogador nos três primeiros do nada, semanas antes de seu aniversário de 26 anos, Harrison disse que acredita que a troca melhorará a equipe, mas poucos fãs ou observadores concordam. “É como o icarus”, disse Henderson. “Quero dizer, este é um GM que pensa que pode voar.”

Na tarde de domingo, alguns fãs do Mavericks foram à American Airlines Arena para protestar. Um tinha Um sinal que lê“O pior comércio em NBA História. “Três Vestido como transportadoras e trouxe um caixão.

“Eles deveriam fazer isso”, disse Collins. “Eles devem se dirigir aos s — fora da equipe. Eles devem boo Anthony Davis. Não tenho nenhum problema com esse cara, mas, como, sinto muito, amigo. Você é o avatar disso. Eles não anunciam Nico Harrison no alinhamento inicial, amigo

Collins, que cresceu em Massachusetts, tornou -se fã dos Mavs quando tinha 12 anos. Mark Cuban tinha visto algo que escrevera “, como Angelfire.net ou o que quer que seja” escolhê -los como sua equipe, disse Collins. Por e -mail, Cuban perguntou se gostaria de escrever para o site oficial da equipe. Ele logo encontrou Entrevistando Nowitzki no vestiário. Seu fandom durou quando a equipe fez a transição de Dirk para a era de Luka, enquanto ele passava de escrever para cobrir teorias de desinformação e conspiração para a NBC News se tornar o CEO da cebola. Mas acabou.

“Eu não me importo com essa equipe”, disse Collins.

A viagem de Nowitzki “realmente me inspirou como ser humano”, disse Collins. Os Mavericks trocaram o melhor amigo de Nowitzki, Steve Nash, depois perderam na final, então Nowitzki ganhou um prêmio MVP que ele aceitou em um “armário estranho e sujo porque eles estão na primeira rodada”, depois foi para o Outback australiano para se encontrar A si mesmo e, depois de receber críticas por supostamente não por serem difíceis o suficiente, ele as levou ao título de 2011.

“Penso o tempo todo”, disse ele. “Isso me ajudou a formular a idéia de correr riscos em minha vida e, como, para superar as adversidades. E não acho que Nico entenda a tarefa. Não quero que um GM seja corajoso. Quero o jogador que eu Como.

‘Eles simplesmente o exploraram sem motivo’

Henderson está pressionando com seu fandom, site e podcast. “Não quero que o Mavericks falhe”, disse ele. Mas ele está preocupado e acredita que a franquia também deveria estar. Desde que a troca foi relatada, ele recebeu uma enxurrada de mensagens, algumas pessoas com quem não havia falado recentemente.

“É como amigos do ensino médio, amigos da universidade, pessoas que conheci uma vez”, disse Henderson. “Mensagens do Facebook: ‘O que está acontecendo aqui?’ Você teria pensado que alguém morreu com base na reação que recebi aqui.

As pessoas disseram a Henderson que amam “Pod Maverick”, mas que não têm mais motivos para ouvi -lo. “Com bastante franqueza, esse tipo de coisa poderia matar meu site e matar meu podcast”, disse ele. Em Dallas, a equipe já está em um terço distante em popularidade por trás dos Cowboys e dos Rangers, e se preocupa com o fato de que “menos pessoas estarão interessadas em encontrar e procurar esses mávericks porque, mesmo que sejam bons, as possibilidades que elas são ótimas Eles são baixos.

Ele teve que dizer aos acadêmicos que, não, o comércio não significa que a propriedade transfira Las Vegas para os Mavs.

“Esta é uma bomba nuclear nesta franquia que, francamente, eles não merecem se recuperar”, disse Collins. “Amigo, eu costumava cobrir as teorias da conspiração para ganhar a vida, e Sou Como, eles estão fazendo isso para se mudar para Las Vegas? Isso é o que está acontecendo? Essa troca é tão ruim que a explicação do rosto é o maior caso de negligência na história dos esportes profissionais, ou há algo suspeito. Existem duas opções, e a parte do seu cérebro que deseja fazer conexões em sua cabeça pode levar a uma resposta que é malícia em vez de incompetência. E eu não descartei ainda.

Henderson e Collins disseram que, se Harrison estiver sendo transparente sobre o raciocínio do comércio, é pior do que ter algum tipo de conspiração. Em uma entrevista coletiva no domingo, Harrison disse que Dallas negociou apenas com o Lakers.

“Se você vai fazer isso, faz telefonemas”, disse Collins. “Você não apenas liga para o seu amigo com quem você bebe café e fala com sua ideia de cérebro da galáxia e depois faz isso. Você tenta obter o melhor valor para, na pior das hipóteses, o terceiro melhor jogador da NBA. Uma loucura”

Collins disse que não acredita que os Mavericks cheguem aos playoffs nesta temporada, pois estão lidando com inúmeras lesões, eles precisam integrar novos jogadores e parecem estar avançando em direção a uma construção de alinhamento “Estilo de 1995” com Davis no 4 e PJ Washington Eles se mudam para 3. Se isso não funcionar, não apenas Harrison “será demitido dos Mavericks”, disse Henderson, “ele provavelmente não voltará ao trabalho no basquete”.

“Ele será o homem que mudou Luka Doncic. Essa é a única.”

Henderson acredita que “nunca mais veremos um comércio tão desigual”.

É uma “sensação muito estranha”, disse Collins, “dormindo a noite toda e acordando com raiva imediata”. Mais do que apenas as conseqüências do basquete, ele está zangado com o “dano colateral” do comércio. Isso afetará “os Josh Bowes do mundo, que poderiam comprar suas roupas e comida para crianças porque ele dirigiu um blog Mavs e um podcast Mavs que as pessoas ouviram Luka Doncic”.

Para os fãs do MAVS, ele importava que Donci gostava de “ir assinar camisas para crianças doentes”, disse Collins, e “eles compraram toda essa coisa estúpida. O chapéu de vaquero ontem. Eles simplesmente o explodiram sem motivo”.

Nesse sentido, Collins não acredita que Harrison e os Mavericks consideram completamente a magnitude de sua decisão.

“Parece culturalmente em um momento em que, tipo, dois tipos que são completamente isolados do mundo real, simplesmente tomou uma decisão que afetou toneladas da vida das pessoas e não entendeu o que elas fizeram. E agora todo mundo tem que parecer trabalhar e Diga: ‘Eu não posso acreditar’ “.

