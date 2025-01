A cada semana, durante a temporada 2024-25 da NBA, nos aprofundaremos em algumas das maiores histórias da liga na tentativa de determinar se as tendências são baseadas mais em fatos ou na ficção no futuro.

(Última vez em Fato ou Ficção: Deveria haver um mercado comercial para Zion Williamson)

Fato ou ficção: este é o momento de Donovan Mitchell

Se você tivesse tempo, provavelmente poderia citar a lista de nove jogadores dos 10 vezes All-Stars da NBA que nunca ganharam um campeonato: James Harden, Chris Paul, Carmelo Anthony, Allen Iverson, Patrick Ewing, Charles Barkley, John Stockton , Karl Malone e Elgin Baylor. Até mesmo os nove vezes All-Stars que não ganharam um título são familiares: Paul George, Russell Westbrook, Dominique Wilkins, George Gervin e Lenny Wilkens.

Os membros desta fraternidade têm garantido o Hall da Fama, mas é um clube ao qual ninguém procura ser membro, porque isso significa que não conseguiram atingir o auge da sua profissão. É o que separa Malone de Dirk Nowitzki, Paul de Isiah Thomas, Anthony de Paul Pierce. O direito de se gabar dura para sempre.

Podemos debater quem na NBA agora se tornará um All-Star 10 vezes, embora isso pareça um padrão muito bom: dos 42 jogadores aposentados que ganharam seis indicações ao All-Star aos 28 anos, 25 deles encerraram suas carreiras. . com aparências de dois dígitos. A grande maioria dos outros teve carreiras interrompidas por lesões.

Os novos participantes na lista de jogadores de 28 anos e seis vezes All-Stars serão Jayson Tatum e Donovan Mitchell, duas escolhas infalíveis cujas equipes estão disputando a supremacia na Conferência Leste. Tatum ganhou seu anel na temporada passada. É certificado. E Mitchell tem suas melhores chances de ganhar um título nesta temporada.

Quão boas chances os Cavaliers de Mitchell têm de vencer tudo? Das oito equipes anteriores que iniciaram uma temporada com 34 vitórias e 5 derrotas, como fez o Cleveland, seis conquistaram o título. As outras duas equipes já haviam conquistado um título antes.

EQUIPAMENTO COMEÇAR TERMINAR CLASSIFICAÇÃO LÍQUIDA 1966-67 Filadélfia 76ers 36-3 68-13, campeões da NBA +7,7 Los Angeles Lakers 1971-72 36-3 69-13, campeões da NBA +10,5 1982-83 Filadélfia 76ers 34-5 65-17, campeões da NBA +7,4 Chicago Bulls 1991-92 34-5 67-15, campeões da NBA +11,0 Chicago Bulls 1995-96 36-3 72-10, campeões da NBA +13,4 Chicago Bulls 1996-97 34-5 69-13, campeões da NBA +12,0 Pistões Detroit 2005-06 34-5 64-18, finais de conferência perdidas +10,7 Guerreiros do Golden State 2015-16 36-3 73-9, perdeu as finais da NBA Finais perdidas da NBA Cavaleiros de Cleveland de 2024-25 34-5 A ser determinado +10,8

A classificação líquida do Cleveland está entre as melhores da história e perde nesta temporada apenas para o Oklahoma City Thunder, outro time com ritmo histórico. Nenhum time que começou tão bem quanto os Cavaliers (com uma classificação líquida tão alta quanto a deles) não conseguiu chegar às finais da NBA. Você não pode subestimar o quão bons eles têm sido.

Achamos que os Cavaliers vão melhorar isso nas próximas temporadas? Ou esta é a sua hora?

Embora vejamos Shai Gilgeous-Alexander e seu Thunder como uma estrela e um time em ascensão, não pensamos em Cleveland da mesma maneira. Mitchell é uma estrela estabelecida. Ele é quem é: ótimo, embora não seja alguém que consideremos a âncora tradicional de um time histórico. Os jogadores anteriores que lideraram seus times com 34-5 partidas incluíram os jogadores de todos os tempos Michael Jordan, Wilt Chamberlain, Julius Erving e Steph Curry.

Claro, dissemos a mesma coisa sobre Tatum na temporada passada, e ele cumpriu.

Outro jogador levou seu time a uma largada de 34-5: Chauncey Billups. Mitchell já tem tantas seleções All-Star quanto Billups teve em toda a sua carreira, mas a situação deles não é tão diferente. Claro, a defesa era o cartão de visita de Detroit, e o ataque é a marca registrada de Cleveland, mas ambos são times de mercado menor com escalações conjuntas, liderados por um guarda que atingiu o pico como candidato a Jogador Mais Valioso. Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen contra Billups, Richard Hamilton, Rasheed Wallace e Ben Wallace é uma guerra.

A questão é: isso pode ser feito. Donovan Mitchell pode absolutamente ganhar o campeonato.

E quantas vezes vamos dizer isso na sua carreira?

Mitchell não é um candidato sério a MVP, pelo menos não aos olhos de casas de apostas e eleitores. Ele está se sacrificando pelo bem da equipe, e sua produção (sua pontuação mais baixa desde a temporada de estreia) reflete isso. Já se foi o tempo em que o melhor jogador do melhor time era automaticamente um dos principais candidatos a MVP. Tatum, por exemplo, terminou em sexto lugar na votação de MVP na temporada passada.

Dos 21 times da história que venceram 65 jogos em uma temporada, 15 conquistaram o título e, ainda assim, apenas o Chicago Bulls da década de 1990 e o Golden State Warriors da década de 2010 venceram 65 jogos em várias ocasiões. O que esses Cavaliers não são. O Celtics de Tatum, a maior ameaça de Cleveland no Leste, está aprendendo isso agora.

As janelas estão se fechando rapidamente na NBA, especialmente para jogadores fora do panteão: jogadores como Mitchell. O próximo contrato de Mobley aproxima Cleveland do imposto de luxo na próxima temporada, e quem sabe como a química se transfere de uma temporada para a outra. Não tínhamos certeza se Mitchell queria ficar em Cleveland há apenas oito meses. As coisas mudam. E rápido. O Utah Jazz 2021-22 de Mitchell venceu com 56 vitórias, perdeu na primeira rodada dos playoffs e se desfez no final da temporada seguinte.

Devemos aproveitar essas oportunidades quando elas surgirem. E este é o momento de Mitchell. Acho que todos podemos concordar que é mais Nique do que MJ, alcançando o teto dos playoffs na segunda rodada durante suas primeiras sete temporadas.

E com que frequência saber Esta é sua melhor chance enquanto isso está acontecendo?

Quando Iverson foi MVP do Philadelphia 76ers de 2000 a 2001, aos 25 anos, ele pensou? Esta será a única vez que sentirei o cheiro de uma final da NBA? Barkley, como MVP de 29 anos em sua primeira temporada com o Phoenix Suns, achou que eles nunca voltariam à série do título? Como Harden poderia saber, como MVP de 28 anos, que seu Houston Rockets de 2017-18 representaria sua última melhor chance de ganhar um ringue? No momento você pensa que é invencível. No momento você nunca vê o fim chegando. Mas isso acontece com todos nós, mais rápido na NBA.

Mas com Mitchell podemos ver isso tão claro quanto o dia. Com toda a probabilidade, estes Cavaliers nunca serão tão bons como são agora, e Mitchell poderá nunca ser tão bom (ou tão abnegado) como é agora. O cruzamento é o momento de Mitchell. Seu momento de conquistar seu campeonato, seu momento de garantir o direito de se gabar de todos os membros do Hall da Fama sem anel que um dia comparecerão à posse de Mitchell em Springfield.

Determinação: Feito. Este é o momento de Donovan Mitchell.