Fator X de Hield ampliado na vitória do Warriors sobre o Pistons

Depois de vencer no basquete nos primeiros 42 minutos e fazer uma derrota espetacular nos seis finais, os Warriors escaparam na noite de quinta-feira com uma vitória que fornece alguma clareza sobre o teto de seu elenco atual.

Não é responsabilidade de Stephen Curry, Draymond Green ou Andrew Wiggins, mas de. . . amigo gelado.

Curry, Green e Wiggins têm uma história no Golden State. Vimos seus tetos. Com Hield, isso está começando a ficar evidente.

Quando Hield é produtivo no ataque, os Warriors podem voar.

Quando é improdutivo no ataque, eles precisam de Curry, Green e alguns outros para evitar o fracasso.

Hield teve um impacto positivo enfático na Little Caesars Arena em Detroit, marcando 19 pontos, o recorde do time, enquanto os Warriors seguravam por um Vitória por 107-104 sobre os Pistons isso enviou o Golden State de volta acima de 0,500 em 19-18.

Hield não foi o único que obedeceu. O extenso relatório de lesões do Golden State exigia a contribuição de outros, e ninguém se destacou mais alto do que o raramente usado atacante Gui Santos, que saiu do banco com uma faísca que criou oportunidades para ele e seus companheiros. Trayce Jackson-Davis (14 pontos, 10 rebotes, três assistências, melhor time, mais-16) e Dennis Schröder (13 pontos, sete assistências, mais-7) também tiveram jogos sólidos.

Mas O chute de três pontos de Hield tende a ter um efeito profundo na vitalidade coletiva da equipe. Seus 7 de 15 arremessos de campo foram bem-vindos, mas seus 5 de 11 arremessos de longa distância foram a gota d’água para o ataque do Golden State em uma noite em que Curry (17 pontos, 5 de 21 de campo, incluindo 2 de 14 de profundo) não poderia.

“Cara, ele está pressionando”, disse o técnico Steve Kerr aos repórteres em Detroit. “Ele é um ótimo companheiro de equipe e se preocupa muito. Todos ficaram muito felizes em vê-lo jogar dessa forma e contribuir. Foi divertido vê-lo com seu sorriso, acertando arremessos e se sentindo bem com tudo.”

O forte início de Hield em sua primeira temporada com os Warriors foi fundamental para seu excelente primeiro mês. Ele teve média de 16,2 pontos nos primeiros 15 jogos, arremessando 47,3% de campo, incluindo 44,2% de profundidade, com 12-3.

Quando Hield entrou em uma queda prolongada, com média de 9,2 pontos com porcentagens divididas de 37,8/33,3 nos 21 jogos seguintes, os Warriors estavam 6-15.

A dura verdade é que haverá mais jogos em que Curry precisará de reforços. Mais jogos em que Jonathan Kuminga, que assistia do banco, não estarão disponíveis. Mais noites em que Andrew Wiggins, que está na Bay Area para uma tão esperada adição à sua família, estará fora da escalação ou será ineficaz.

O desempenho de Hield é a coisa mais próxima que os Warriors têm de um barômetro de desempenho individual. Está invicto (9-0) quando marca pelo menos 18 pontos, está 10-18 quando não atinge esse total. Alcançar 18 pontos não é um número mágico por si só. Não garante nada. Mas ilustra a importância de Hield.

A pontuação de Curry é mais constante. Já vimos jogos suficientes nesta temporada para perceber que ele pode ser ótimo e nem sempre será o suficiente para levantar os Warriors. Curry ultrapassou o limite do fator X há muitos anos. Hield foi assim durante a maior parte de sua carreira de oito anos e certamente é isso para os Warriors.

Eles o adquiriram no verão passado para preencher a lacuna de pontuação criada pelo Saída de Klay Thompsonque se tornou um fator X. Se Hield estiver no elenco do Golden State, esse é seu papel principal.

A defesa do Golden State tem sido mais boa do que ruim, mas seu ataque tem sido tudo menos isso, em grande parte porque Buddy tem sido tudo menos isso.

Depois de duas atuações chocantemente ruins que terminaram em derrota, esta foi uma vitória agradável para os Warriors. Seus 18 pontos foram reduzidos para três, mas eles tiveram coragem e produção suficientes para sobreviver a uma noite difícil de Curry.

“É ótimo ver nossos jogadores, especialmente em uma noite em que Steph não chutou bem, gerar esse tipo de fluxo ofensivo ou ofensivo e ganhar impulso conectando o jogo para frente e para trás”, disse Kerr.

Entenda, Hield é, como Thompson, um artilheiro entremeado. Ele terá jogos lentos e atuações quentes. Se esta é a escalação dos Warriors, eles precisam aceitá-la e torcer para que o equilíbrio esteja mudando.

Clareza é uma coisa e conforto é outra bem diferente.

