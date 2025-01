Fatture contro Chiefs: aggiornamenti in tempo reale sulle partite del campionato AFC, highlights

Benvenuti al campionato AFC, un incontro di contrasti: una potenza affermata che affronta uno sfidante resiliente che cerca finalmente di sfondare con una vittoria contro la sua nemesi di lunga data.

REDATTORI TIRKY



La testa di serie dei Kansas City Chiefs, alla ricerca di un triplete senza precedenti nel Super Bowl, sta cavalcando una serie di otto vittorie consecutive nei playoff. Nel frattempo, i Buffalo Bills erano no. 2 al Super Bowl in più di tre decenni e sono stati eliminati dai Chiefs in tre delle ultime quattro apparizioni post-stagionali.

I Chiefs hanno contato i Bills nei playoff negli ultimi quattro anni, inclusa un’epica partita della AFC Division I in cui i Bills erano a 13 secondi—no, non è un uovo di Pasqua di Taylor Swift—dall’avanzamento al campionato AFC dopo un 19- il yard strike Josh Allen a Gabe Davis ha dato un vantaggio di tre punti. Ma ovviamente, Patrick Mahomes ha risposto e ha orchestrato un field goal da tre giocate per pareggiare, e un possesso supplementare dopo, i Chiefs hanno celebrato in modo disordinato un’improbabile vittoria per 42-36.

Buffalo ha affrontato nuovamente Kansas City nel turno di divisione dello scorso anno e ha perso 27–24 dopo che Tyler Bass ha mancato un potenziale canestro del pareggio a 1:43 dalla fine. Questa volta sarà diverso?

Guarda qui sotto gli aggiornamenti in tempo reale e le principali conclusioni della partita del campionato AFC.