FC Goa vs Odisha FC Alinhamentos, notícias da equipe, previsão e visualização

O FC Goa estará ansioso para dobrar a liga sobre as mal -humoradas.

A Super League India 2024-25 (ISL) entra no final da temporada, já que o FC Goa recebe Odisha FC no Fatora Stadium na quinta-feira. Um jogo que tem enormes ramificações dos playoffs da ISL será um ótimo teste para Manolo Márquez e seus homens enquanto enfrentam o lado faminto do Odisha FC de Sergio Lobera.

Enquanto os Gaurs quase selaram sua qualificação dos playoffs da ISL, uma vitória sobre os homens de Lobera será um grande impulso moral. Os mal -humorados devem estar no jogo A, pois estarão desesperados para gravar os três pontos para permanecer vivos na corrida do local dos seis primeiros playoffs.

As apostas

FC Goa

Atualmente, o FC Goa está em 33 pontos em 18 jogos ISL nesta temporada e marcou em cada um de seus jogos da liga, independentemente do resultado. O lado de Manolo Márquez caiu para uma derrota por 3-1 contra o Jamshedpur FC em sua última saída de Isl. Enquanto sua equipe estava invicta nos últimos 11 jogos antes do resultado do acidente, o espanhol espera que seu time se recupere com um forte desempenho contra o Giants.

Odisha fc

O malabarista registrou 25 pontos em 18 jogos nesta temporada e sente três pontos atrás da última posição final dos seis primeiros detidos pelo Mumbai City FC. Os homens de Sergio Lobera desenvolveram um sorteio enérgico da última vez contra o nordeste do United FC e ganhou um ponto valioso. Com as performances aprimoradas a cada jogo aéreo, Lobera estará ansioso por causar um desconforto da semana do jogo com uma vitória sobre Goa.

Lesões por equipes e preocupações de notícias

Para o FC Goa, Iker Guarrotxena é uma preocupação com lesões antes do jogo contra o Odisha FC. Por outro lado, os mal -humorados ficarão sem o atacante Roy Krishna, que foi descartado para a temporada com uma lesão no ligamento cruzado.

De frente para o registro de face

Jogos jogados: 22

FC Goa vence: 13

Odisha FC vence: 3

Sorteios: 6

Alinhamentos previstos

FC Goa (4-2-3-1)

Odisha FC (4-2-3-1)

Jogadores para olhar

Armando Sadiku (FC Goa)

O atacante do FC Goa, Armando Sadiku, até agora tem sido a faísca mais brilhante em sua campanha ISL 824-25. Enquanto o albaneses jogou apenas 20 minutos contra o Jamshedpur FC, o atacante liderou a fila para sua equipe nesta temporada.

O atacante de Gaurs marcou nove gols em 16 jogos da liga e, ao mesmo tempo, fornece suas duas assistências. Mais uma vez, será o favorito para começar e também proporcionará progresso contra Odisha. Manter Sadiku sob um cheque será a maior preocupação e a abordagem da LOBERA, enquanto procurará restringir sua influência no jogo.

Thoiba Singh (Odisha FC)

O ano de 22 anos teve um impacto significativo na partida do Odisha FC contra o Northeast United FC. Depois de ser destacado como central contra os Highlanders, ele acenou com um gol crucial aos 78 minutos após uma travessia muito intermitente de Isak.

Seu dinamismo no centro do campo e sua capacidade de fazê -lo no final da caixa adicionaram uma dimensão adicional ao ataque de Odisha. Com performances versáteis, tornando -se uma marca registrada do jogador, Singh destacou sua crescente influência na configuração do meio -campo da equipe e por que poderia ser uma futura estrela da liga.

Você sabia?

O FC Goa perdeu seu primeiro jogo após uma corrida invicta de 11 jogos.

A última vitória do Odisha FC no FC Goa retornou em 2016.

O FC Goa marcou um gol em cada um dos seus últimos 21 jogos consecutivos.

Quando o Odisha FC lidera 0-1 fora de casa, eles ganham 33 % de suas partidas.

Teledifusão

A partida entre o FC Goa vs Odisha FC será disputada no Estádio Jawaharlal Nehru, Fatorda, na quinta -feira (6 de janeiro de 2025). O jogo começará às 19:30 ISTH.

O jogo será exibido ao vivo na Sports 18 Network e Star Sports 3. Ele também será transmitido on -line no Jio Cinema, enquanto os espectadores internacionais também podem assistir ao jogo em um futebol se aplicar.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.