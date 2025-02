FC Porto vs Previsão de CP esportiva, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os dragões estão prontos para enfrentar Lisboa Sporting na liga portuguesa.

O FC Porto lutará com a CP com CP no 21º dia da edição portuguesa de 2024-25. Eles são os dois maiores rivais da liga e o confronto será intenso. O CP esportivo está no topo da tabela. Enquanto o FC Porto está em terceiro lugar, já que eles estão passando por uma carreira ruim.

Os anfitriões do FC Porto terão uma confiança um pouco baixa, pois foram realizados pelo 10th Ave River em sua última partida da liga. Com sua forma atual, será um jogo difícil para eles, já que o Sporting Lisboa está em boa forma. O choque clássico da Liga Portugal será intenso.

O Sporting CP será visitantes, mas eles terão um pouco mais de confiança em comparação com o FC Porto. Os visitantes entrarão depois de garantir uma vitória fácil sobre Farense. Eles gostariam de continuar sua carreira vencedora e um FC Porto não, de certa forma, poderia ser a oportunidade perfeita para eles.

Começo:

Sexta -feira, 7 de fevereiro, 20:15 GMT

Sábado, 8 de fevereiro, 01:45 ISTH

Localização: Dragon Stadium, Porto, Portugal

Forma:

FC Porto: LLDWD

Sporting CP: WLWDW

Jogadores para olhar

Sam Agheowa (FC Porto)

O FC Porto confiará em Samu Aghehowa para sua próxima batalha com o Sporting. O atacante espanhol tem sido um ativo essencial para o Porto nesta temporada. Ele marcou 13 gols em 16 jogos da liga para seu time e procurará continuar sua forma. Será difícil para eles encontrarem espaços entre a defesa do Sporting, mas Samu Aghehowa terá que assumir seu lado aqui.

Francisco Trincao (CP Sporting)

Na ausência de Viktor Gyokeres, Francisco Trincao liderará o ataque por exibir Lisboa para seus próximos jogos da liga contra o Porto. Francisco Trincao marcou sete gols e apresentou nove assistências para sua equipe na Liga de Portugal. Ele liderará o ataque certo que ajudará os visitantes a criar alguns espaços entre a defesa do FC Porto.

Coincidência

Os anfitriões não vencem nos últimos quatro jogos da Portugal League.

O Sporting CP está invicto nos últimos cinco jogos da liga.

Este será o Partido 44 entre o Sporting Lisboa e o FC Porto na categoria portuguesa mais alta.

FC Porto vs Sporting CP: Conselhos de apostas e probabilidades

Combine para terminar em um empate @49/20 Unibet

Objetivos abaixo de 2.5 @10/11 aposta mgm

Conrad é mais difícil de marcar @6/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

O Sporting CP ficará sem alguns de seus jogadores importantes, como Viktor Gyokeres, Pedro Gonncalves, Nuno Santos, Hidamasa Morita e Geny Catamo.

Ivan Marcano e Marko Grujic não estarão disponíveis para o FC Porto no próximo confronto da liga.

Cabeçalho

Total de correspondências: 64

FC Porto Won: 25

CP Sporting Won: 18

Desenhos: 21

Prever a linha

FC Porto prevê o alinhamento (3-4-2-1)

Costa (GK); Djalo, palavra, hotel; Mario, Eustaquo, Varela, Moura; Borges, Mora; Aghehowa

Alinhamento florestal do CP Sporting (4-4-2)

Silva (GK); Fresco, Diomande, Inacio, Araujo; Palam, Hjulmand, Braganca, Quenda; Trincao, mais difícil

Previsão de coincidências

O concurso da Portugal League entre o CP Sporting e o FC Porto pode terminar em empate. Ambas as equipes se combinam uniformemente a partir de agora, já que o Sporting perdeu seus jogadores importantes.

Previsão: FC Porto 1-1 CP esportivo

Detalhes da transmissão

Índia – GXR World

Portugal – Sports TV1

Nós – Fubo TV

França – Mycanal

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.