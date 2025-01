Federação Asiática de Kho Kho obtém reconhecimento internacional

A Federação Asiática de Kho Kho se concentrará no desenvolvimento de programas de base e na organização de torneios regionais.

A Federação Asiática de Kho Kho tem o prazer de anunciar o seu reconhecimento oficial pela Federação Internacional de Kho Kho, marcando um marco importante no desenvolvimento de Kho Kho em toda a Ásia. A federação, que representa 11 países membros, atuará como principal órgão dirigente do esporte na região asiática, sendo o próximo passo levar o esporte aos Jogos Olímpicos.

Numa eleição histórica realizada em 20 de dezembro de 2024, a Federação Asiática Kho Kho nomeou a sua equipa de liderança. Aslam Khan assumirá o cargo de presidente e M. Sathasivam assumirá o cargo de secretário-geral. Kshitij Aggarwal foi nomeado secretário adjunto, MS Tyagi como tesoureiro e Sanya Singh Aggarwal como diretor executivo.

A federação reúne uma coalizão de onze nações comprometidas com o avanço de Kho Kho na Ásia. Os países membros incluem Bangladesh, Butão, Índia, Indonésia, Irã, Malásia, Nepal, Paquistão, Singapura, Coreia do Sul e Sri Lanka. Esta adesão diversificada representa uma base sólida para o desenvolvimento do desporto em todo o continente.

Shri Sudhanshu Mittal, Presidente da Federação Internacional de Kho Kho, saudou o desenvolvimento e disse: “A formação da Federação Asiática de Kho Kho representa um importante passo em frente na nossa missão de globalizar este desporto antigo. Com onze nações reunidas sob o mesmo guarda-chuva, estamos testemunhando o início de uma nova era para Kho Kho na Ásia. “A IKKF está empenhada em apoiar as iniciativas da Federação Asiática Kho Kho para promover e desenvolver o desporto em toda a região.”

Kshitij Aggarwal, secretário adjunto da Federação Asiática de Kho Kho, disse: “Nossa visão vai além da simples organização de torneios. Estamos comprometidos em criar um ecossistema forte para Kho Kho na Ásia, com foco no desenvolvimento dos jogadores. O apoio de onze federações nacionais demonstra o crescente apetite por Kho Kho em toda a Ásia, e estamos prontos para satisfazer estas aspirações com planos de acção concretos.”

A Federação Asiática de Kho Kho se concentrará no desenvolvimento de programas de base, na organização de torneios regionais e na criação de oportunidades para os atletas competirem em nível internacional. Este reconhecimento fortalece a base para o crescimento e desenvolvimento de Kho Kho em toda a Ásia.

