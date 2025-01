I procuratori federali hanno messo in dubbio l’affermazione dell’ex interprete Shohei Ohtani, che ha rubato Slugger per ripagare enormi debiti di gioco e non c’erano prove che avesse subito la dipendenza dal gioco d’azzardo prima di iniziare a rilasciare la star di Los Angeles Dodgers, secondo il conto della corte documenti. Giovedì.

Ippei Mizuhara deve essere condannato per il 6 febbraio dopo la sua colpa. La scorsa settimana, il giudice distrettuale degli Stati Uniti John W. Holcomb ha chiesto una pena di 18 mesi, invece di quasi cinque anni in cerca di pubblici ministeri. Mizuhara ha dichiarato di essere rimpianto e ha accusato il crimine di quella che ha definito la dipendenza da gioco “a lungo termine” in cui “ha visitato il casinò quattro a cinque volte a settimana”.

Ma nella loro nuova risposta con i pubblici ministeri, hanno raddoppiato le loro raccomandazioni per le condanne e hanno dichiarato che la loro ricerca ha dimostrato che non ci sono prove di dipendenza a lungo termine della “dichiarazione self -service di Mizuhara allo psicologo che ha trovato per gli scopi convinzione”.

Editori birichini

1 correlato

“Tutti gli imputati affermano di essere condannati in quel momento”, hanno scritto i pubblici ministeri. “La questione dei tribunali deve rispondere se l’imputato è effettivamente rimpianto o se è solo dispiaciuto che siano stati catturati”.

L’avvocato di Mizuharin Michael Freedman ha rifiutato di commentare giovedì.

I pubblici ministeri hanno affermato che le indagini del governo hanno scoperto che “solo prove minime” del passato gioco legale di Mizuhara e hanno affermato che gli investigatori hanno esaminato più di 30 casinò in tutto il paese e che “le uniche prove hanno scoperto che l’imputato ha speso $ 200 nel casinò Mirage Durante il fine settimana del 2008 nel 2008 “

I pubblici ministeri hanno allegato un documento contenente la fotocopia a colori della patente di guida in California di Mizuhara insieme a immagini di tavoli che mostrano le scommesse che ha fatto su Mirage.

Mizuhara si è registrato sull’account di FanDuel nel 2018, ma secondo i pubblici ministeri sul Web non scommettono mai. Nel 2023 iniziò a scommettere con Draftkings dopo che “ha rubato milioni di dollari dal signor O0”, dice.

Altre mostre hanno dimostrato che Mizuhara scommette da $ 5 a $ 1,400 sulle partite di baseball NBA, NHL, calcio e college.

I pubblici ministeri affermano che Mizuhara non aveva accumulato il “enorme debito” che lo ha costretto a rubare la sua era, come ha affermato Mizuhara. Al momento della prima trasmissione fraudolenta del filo dal conto bancario Ohtani, per un “modesto $ 40.000” nel settembre 2021, Mizuhara aveva più di $ 34.000 nel suo conto check -Up, hanno detto i pubblici ministeri.

“(Mizuhara) potrebbe usare i propri soldi per pagare i bookmaker, ma invece ha deciso di rubare il signor Ora”, ha scritto al procuratore.

Afferma che Mizuhara ha depositato i soldi che aveva ricevuto dalle sue vincite dal bookmaker e dai draftkings al suo conto personale e “non intendeva ripagare il signor Mr.”.

Nella sua sottomissione a Holcomb Mizuhara, affermò che “doveva affittare un posto” vicino all’era e “l’affitto robusto retribuito”, dove alla fine si stabilì a Newport Beach, in California, mentre pagava l’affitto per un appartamento in Giappone. Ha anche affermato nella sua sottomissione che “vive i pagamenti”.

“Ma anche questo non è vero”, hanno scritto i pubblici ministeri nella loro presentazione e hanno presentato dichiarazioni bancarie come prova del fatto che “ha usato il sig. Mr. Flying per pagare l’affitto” senza la “conoscenza o autorizzazione”.

“Non aveva spese”, hanno continuato i pubblici ministeri. “Non aveva prestiti, pagamenti per auto o costi di affitto”, ha osservato che l’era ha dato a Mizuhara Porsche.

Mizuhara ha sempre avuto un “saldo significativo” nel suo conto di assegno, i pubblici ministeri, osserva che nel marzo 2023 c’erano più di $ 30.000 o più di $ 195.000 nel marzo 2024, quando le domande ESPN hanno portato alle sue riprese da Dodgers e Mumani Gli avvocati che hanno chiamato il filo trasmettono “enorme furto”.

I pubblici ministeri hanno anche affermato che Mizuhara ha rifiutato libri e negozi commerciali, sebbene sia stato incoraggiato da “accettare negozi”. Mizuhara “in realtà ha scritto almeno un libro” – un libro per bambini illustrato sull’era, secondo la mostra.

I pubblici ministeri hanno concluso la loro sottomissione affermando che “è necessario periodi significativi di reclusione” e hanno ripetuto la loro richiesta di reclusione di 57 mesi, tre anni supervisionando il rilascio, oltre $ 16 milioni in restituzione del vitello e $ 1,1 milioni per IRS.

“Non c’è dubbio che Mizuhara si vergogni” dall’attenzione internazionale che ha ricevuto dai suoi schemi di frode e da una rete di bugie “, hanno scritto i pubblici ministeri. “Ma invece di mostrare un vero rammarico,” Mizuhara sta cercando di “giustificare il furto di milioni di signor Ohtani.”