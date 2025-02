"Feliz que ele voltou em forma": Ex -capitão da Índia sobre o século de Rohita Sharma contra a Inglaterra

O ex -indiano Krykiecista Mohammed Azharuddin expressou felicidade no retorno do capitão Rohita Sharma para se formar durante o segundo ODI contra a Inglaterra, dizendo que, se for exibido, não há dúvida de que a Índia será bem -sucedida no próximo ICC Champions Trophy. No domingo, Rohit venceu vários resultados baixos e atirou a ele uma tonelada explosiva contra a Inglaterra em Cuttack, o que ajudou Indy na série ODI. A forma de teste de Rohit adotou uma enorme queda durante a temporada de testes de 2024-25, vencendo apenas 164 formas de onda em oito partidas e 15 pousadas em média 10,93, incluindo 31 quilometragem em seis rodadas contra a Austrália durante a Austrália durante o troféu Border-Gavascar fora de casa.

Em uma entrevista à Ania, o ex -capitão da Índia disse: “Fico feliz que ele voltou a se formar. Não vi o jogo, mas ouvi dizer que ele bateu bem. Eu o parabenizo por filmar 100 corridas. Eu também desejo a você tudo de melhor na melhor das hipóteses. Troféu de Masters.

No entanto, no ODI, foi uma força que deveria ser considerada a partir de 2023. Sempre um gigante da bola branca, a forma de Odi Rohit funcionou em um grau, quando ele misturou a agressão do Powerplay com a consistência, vencendo 1533 quilometragem em 32 partidas e 31 Innsing em uma média de 52,86 com um enorme indicador de impacto 119,76, com três séculos e 11 cinquenta. Seu melhor resultado é 131.

Quanto tempo deve jogar Rohit, Azharuddin disse que esta é uma decisão pessoal para o jogador.

“Ninguém tem o direito de comentar a pensão porque está ficando sensível. Ele estava bem, ele tem sua própria forma, espero que ele a mantenha “, concluiu.

Ele também desejou a felicidade da equipe da Índia para o torneio e os chamou para jogar.

A nona edição do troféu masculino dos homens da ICC será realizado no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos de 19 de fevereiro a 9 de março.

No torneio de oito pessoas, haverá 15 partidas de 50 e será disputado no Paquistão e Dubai.

A maior partida do torneio entre os dois braços da Índia e o Paquistão será disputada em 23 de fevereiro em Dubai. A Índia começará uma campanha contra Bangladesh em 20 de fevereiro. A última partida da liga na Índia ocorrerá contra a Nova Zelândia em 2 de março.

O grupo A do torneio inclui os atuais proprietários do trofoma e convidados do Paquistão, juntamente com a Índia, Nova Zelândia e Bangladesh, enquanto o Grupo B realiza a Copa do Mundo de Cricket 2023 Champions Australia, juntamente com o Afeganistão, Inglaterra e África do Sul.

Equipe da Índia para o Troféu dos Campeões: Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul, Hardik Panda, Axar Patel, Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mhammad Shami, Arshdeep Singh, Yashap Singa.

