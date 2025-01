Fenerbahce vs Previsão de Goztepe, alinhamentos, conselhos de apostas e combatentes

A equipe local está invicta em sete jogos.

Após o empate sem gols durante a semana contra Lyon, Fenerbahce retorna à ação. Eles estão prontos para enfrentar o Goztepe, que ocupa o quarto lugar, em um confronto entre os quatro primeiros. Esta partida acontecerá no dia 21 da Super League turca no krü Saracoğlu no domingo.

O Fenerbahce tem estado de excelente maneira recentemente e permaneceu invicto nos últimos sete jogos. Eles venceram três jogos seguidos na liga e sua partida anterior foi uma impressionante vitória por 4 a 0 contra o Demirspor. No entanto, a equipe de José Mourinho empatou sem gols contra o Lyon no empate na UEFA da Liga Europa. Atualmente, eles são segundos na Liga Seis pontos do líder do Galatasaray.

Enquanto isso, Goztepe também chega a este jogo em boa forma. Nos dois últimos jogos, eles conquistaram uma impressionante vitória por 5 a 0 sobre o Kasimpasa e uma estreita vitória por 1 a 0 sobre o Antalyaspor. Recentemente, eles têm mantido muito bem defensivamente três gols para zero em quatro jogos. Atualmente, eles estão na quarta posição da classificação com 34 pontos, 11 pontos atrás de seus rivais no sábado.

Começo:

Domingo, 26 de janeiro de 2025 às 16:00 21:30 TEMPO LESTE

Localização: şükrü Saracoğlu

Forma:

Fenerbahce (em todas as competições): wwwwd

Göztepe (em todas as competições): wlwww

Jogadores a seguir

Youssef en-Lanesyri (Fenerbahçe)

Youssef En-Nesyri está no meio do caminho recentemente e o atacante marcou sete gols nos últimos cinco jogos da liga. No entanto, ele se sentirá desapontado, pois não aparece no placar no confronto da Europa League durante a semana. Esta temporada já marcou 14 gols em todas as competições e deu três outras assistências.

Romulo Cruz (Goztepe)

Rómulo Cruz esteve de maneira magnífica com Goztepe nesta temporada e conseguiu marcar nove gols em 16 jogos. Ele também deu cinco assistências ao mesmo tempo a seus companheiros de equipe. Seus dois últimos jogos na liga foram sensacionais, desde que ele marcou gols em cada jogo e, ao mesmo tempo, prestou assistência.

Dados da parte

Fenerbahce conquistou uma vitória por 4-0 sobre o Demirspor na última partida da liga

Goztepe derrotou o Antalyaspor na última partida da liga

O Fenerbahce marcou 12 gols nos últimos cinco jogos.

Fenerbahce vs Goztepe: Dicas e cotas de apostas

Dica 1: Edin Dzeko obtém um gol a qualquer momento: 6/5 com Bet365

Dica 2: Fenerbahce vencerá este jogo – 4/11 com William Hill

Dica 3: a partida termina com gols superiores a 3,5 – 11/8 com o Sky Bet

Notícias sobre lesões e equipamentos

O Fenerbahce tem cinco lesões no seu modelo. O goleiro titular Dominik Livakovic e as defesas Jayden Oosterwolde e Rodrigo Schola estão feridos. Além disso, Mert Mulder e Ismail Yuksek serão perdidos aqui.

Enquanto isso, Goztepe sentirá falta de vários jogadores por lesões. A lista lesada inclui David Daatro Fofana, Dogan Erdogan, Isaac Solet, Kubilay Kanatsizkus e Taha Altikardes devido a lesões.

Frente a frente

Total de correspondências: 12

Fenerbahçe – 6

Göztepe – 2

Laços – 4

Alinhamento planejado

⁠ Estatement de Fenerbahçe (3-4-1-2):

EGRIBAYAT (GK); Soyuncu, Djiku, Mercan; Aydin, Fred, Szymanski, Kostic; Café; En-Lanesyri, Dzeko

Goztepe espera alinhamento (3-4-1-2):

LIS (GK); Ginter, Heliton, Mputu, Nielson, Dennis, Miroshi, Djalma;

Previsão de festas

Ambas as equipes estão jogando bom futebol agora. Levando em conta o estado de ambas as equipes e seu modelo, esperamos que o Fenerbahce tenha uma vitória dominante com a vantagem de jogar em casa a seu favor.

Previsão: ⁠fenerbahce 3-1 Göztepe

Teledifusão

Índia – para ser determinado

Reino Unido –Porando para determinar

NÓS – Fubo TV, Fanatiz EUA

Peru – Tod, Bein Connect Türkiye

