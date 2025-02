Ferran Torres bateu no hat-trick quando Barcelona estava liderando o Valencia por 5 a 0 na quinta-feira para nadar até as semifinais da Copa Del Rey. Fermin Lopez e Lamine Yamal também foram para fins recordes dos 31 vencedores da Copa da Espanha quando eles conquistaram uma vitória no nervoso Mestalla Stadium. Anteriormente, o Real Sociedad atingiu os ganhos convenientes de 2: 0 sobre 10 pessoas de Otasuna, juntando-se ao Real Madrid e ao Atlético de Madrid em uma forte quarta final. O ex -atacante de Nalencia, Torres, elogiou seu alto nível em 30 minutos, usando totalmente a decisão do treinador Barc Hansi Flick de descansar Robert Lewandowski.

“Achamos que seria um jogo muito difícil, porque aqui em Mestalla é sempre difícil de jogar”, disse Tveres Tve.

“Tivemos a sorte de termos marcado gols mais cedo e eventualmente os afundamos”.

O espanhol disparou no terceiro minuto, correndo na bela Alejandro Balde pela bola e terminando clinicamente contra seu lado anterior.

Torres conquistou o segundo lugar após 17 minutos, quando o tiro do extremo adolescente Yamal voltou ao seu caminho.

Lopez colocou o Barcelona três no meio do primeiro tempo com uma corrida bem -porada, que fica em Pedri Gonzalez, contornou o goleiro que roubou Dimitrivski e se aproximando de casa.

Torres terminou o hat-trick depois de meia hora com um acabamento baixo completo depois que Raphinha o devolveu à beira da caixa.

O show brilhante do ex -Borest Manchester City ofereceu comida para o pensamento, e Barcelona marcou pelo menos cinco gols nos últimos quatro jogos, nos quais um veterano do atacante polonês Lewandowski não começou.

Alguns fãs de Valência começaram a deixar o Mestalla Stadium em Gniew, um motivo permanente ao redor do clube com o proprietário Peter Lim, criticado por fãs com músicas e banners.

Foi o segundo jogo em Valência nas mãos do Barça em duas semanas, depois que o catalão triunfou por 7-1 em casa na La Liga.

“Sofre sim”

Valencia teve um raro momento de apoio no início do segundo tempo, quando o Sadiq Dead encontrou uma rede, mas o alvo foi excluído em queimado.

O atacante nigeriano ganhou a punição, mas isso também foi descartado depois que ele foi novamente se acumulado.

No outro extremo, Yamal acertou o poste novamente, mas desta vez a bola voou e com segurança para Valência.

A estrela espanhola de 17 anos finalmente obteve seu objetivo com um esforço baixo, que fez uma ligeira deflexão e derrotou Dimitrievski, que ainda poderia detê-lo.

“Estou muito satisfeito com a banda, enquanto eles tocavam, criamos oportunidades e os filmamos desde o início, o que nos ajudou muito”, disse o TVE Flick.

“(Ataque) é um estilo em que queremos jogar, você sabe que a fome deve escolher o próximo objetivo … é uma equipe jovem e se concentrar em marcar gols”.

Valencia tem 19 anos em La Liga, quatro pontos da segurança, e Torres disse que espera que eles sobrevivam no voo mais alto.

“Espero que o Valencia se salve porque estou no final, sou apenas mais um fã”, acrescentou ele.

“É difícil ver o clube de sua juventude e sua vida dessa maneira, eles realmente passam por isso”.

O treinador Valencia, Carlos Corbean, disse que sua equipe foi ferida pelo fracasso.

“Esta é uma perda muito difícil, especialmente difícil, porque sentimos o mesmo que após uma partida da liga, mas na frente de nossos fãs em Mestall”, disse ele.

“Temos que nos dar melhor … os fãs merecem muito mais do que éramos capazes”.

Em San Sebastian, Ander Barrenetxea e Brais Mendez chegaram aos apresentadores do Real Sociedad, antes de Otasuna ordenar Alejandro Catena aos 35 minutos.

Osasuna derrotou a mesma oposição por 2-1 na La Liga no domingo, mas o lançamento de Catena terminou efetivamente todas as esperanças de retorno.

LA Real chegou às semifinais da Cop pela terceira vez em seis temporadas, a última vitória na edição de 2020.

