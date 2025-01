Festa como se estivéssemos em 2015: Broncos venceram Chiefs para acabar com a seca nos playoffs e eliminar Bengals e Dolphins

Courtland Sutton, do Denver Broncos, comemora após marcar um touchdown contra o Chiefs. (Foto de Justin Edmonds/Getty Images)

Os torcedores do Denver Broncos esperaram nove anos por uma vaga nos playoffs. A equipe não iria deixá-los em dúvida por muito tempo no domingo.

Os Broncos precisavam de uma vitória sobre o Kansas City Chiefs para garantir a primeira vaga do time nos playoffs desde que Peyton Manning jogou o último jogo de sua carreira no Super Bowl 50. Isso aconteceu no final da temporada de 2015, e os Broncos demoraram tanto para entender. resolver sua situação de quarterback.

Isso parece resolvido. O novato escolhido no primeiro turno, Bo Nix, fez dois touchdowns nas primeiras 10:07 do jogo de domingo para dar aos Broncos uma vantagem rápida de 14-0, acalmando os nervos de qualquer um preocupado com a possibilidade de os reservas do Chiefs se levantarem e arruinarem seus sonhos de playoff. Nix teve um grande dia, arremessando para 321 jardas e quatro touchdowns, e os Broncos demoliram um time desinteressado do Chiefs que já havia conquistado o primeiro lugar e estava descansando os titulares. Com a vitória por 38 a 0, o Broncos enfrentará o Buffalo Bills no fim de semana wild card.

O Cincinnati Bengals e o Miami Dolphins entraram nos jogos finais de domingo ainda vivos na disputa dos playoffs, mas precisavam de uma derrota do Broncos para entrar. Não houve muito suspense.

Broncos ganham grande vantagem cedo

Se houvesse alguma dúvida sobre como seria o dia dos Broncos, ela ficou clara com um touchdown ridículo de Devaughn Vele no segundo quarto.

Bo Nix rolou e lançou para o tight end Adam Trautman no final da end zone. A bola foi tocada uma, duas, três vezes e então Vele a agarrou pouco antes de ela atingir o solo para um dos touchdowns mais improváveis ​​da temporada.

Esse foi o 17º passe consecutivo de Nix para iniciar o jogo. Nesse momento o placar estava 21 a 0 e ficou claro que o Broncos iria para os playoffs.

Os Broncos lideraram por 24 a 0 no intervalo. Eles superaram Kansas City por 313-55 antes do intervalo. Nix ultrapassou a marca de 300 jardas no final do terceiro quarto, no segundo touchdown de Marvin Mims Jr. no jogo que deu ao Denver uma vantagem de 31-0.

Os Chiefs claramente não se importaram muito em arruinar as esperanças dos Broncos nos playoffs. A festa no Colorado começou logo após o início.

Os Broncos são uma das surpresas da NFL

Não se esperava que os Broncos quebrassem a seca nos playoffs nesta temporada, com um quarterback novato e um elenco que parecia ter algumas falhas.

A primeira grande revelação de sua temporada foi Nix. Ele foi o sexto quarterback selecionado no draft, 12º no geral, mas jogou como uma futura estrela na maior parte da temporada. Ele voltou a ser forte no domingo, quando o Broncos garantiu a vitória. Ele e Sean Payton deverão formar uma boa dupla nos próximos anos.

A defesa também foi um fator importante. Patrick Surtain II foi o favorito do Jogador Defensivo do Ano da NFL na Semana 18 e teve uma temporada estelar. O pass rush de Denver, liderado pelo atacante Zach Allen, um esnobado do Pro Bowl, tem sido um dos melhores da NFL. Os Broncos não tiveram que enfrentar Patrick Mahomes no domingo, mas eliminaram completamente Carson Wentz.

O desafio será muito mais difícil na próxima semana contra Josh Allen e os Bills. Mas por um momento, os Broncos podem comemorar o fato de terem chegado aos playoffs. Já faz um tempo.