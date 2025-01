FGCU Eagles x Western Georgia Wolves Informações sobre transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV: como assistir basquete da NCAA na TV, transmissão online

Quem está jogando

West Georgia Wolves @ FGCU Eagles

Registros atuais: West Georgia 3-14, FGCU 8-9

Temos outro confronto emocionante do Atlantic Sun agendado para o início do FGCU Eagles e do Western Georgia Wolves às 18h30 horário do leste dos EUA na quinta-feira na Alico Arena. Os Eagles tentarão manter viva a sequência de três vitórias consecutivas em casa.

No sábado, o FGCU conseguiu uma vitória sólida sobre o Cent. Arkansas, vencendo o jogo por 77-71.

Enquanto isso, a Geórgia Ocidental sofreu no sábado sua maior derrota desde 29 de novembro de 2024. Eles se viram relutantes em levar um soco no estômago por 86-67 contra Lipscomb. Os Lobos certamente estavam cientes da desvantagem de pontos, mas o conhecimento prévio não impediu o resultado.

O FGCU tem estado em alta ultimamente: eles venceram cinco dos últimos seis jogos, o que foi um grande salto em relação ao recorde de 8-9 nesta temporada. Quanto à Geórgia Ocidental, a derrota baixou o recorde para 3-14.

FGCU venceu Western Georgia por 79-68 em seu encontro anterior na última quinta-feira. A FGCU repetirá seu sucesso ou a Geórgia Ocidental terá um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

História da série

FGCU venceu o único jogo que essas duas equipes disputaram nos últimos 0 anos.