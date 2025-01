Fiery Novak Djokovic alerta contra o Aberto da Austrália, Naomi Osaka desiste devido a lesão

“Muito animado” Novak Djokovic fez uma exibição vintage para se juntar a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev nas oitavas de final do Aberto da Austrália na sexta-feira, mas a tentativa de Naomi Osaka pelo terceiro título em Melbourne terminou em lesão. Também no sexto dia, a atual campeã feminina Aryna Sabalenka “forçou-se ao limite” ao travar um confronto intrigante com a talentosa adolescente Mirra Andreeva. Uma Coco Gauff em brasa venceu mais uma vez, destacando suas credenciais de título. Djokovic, que busca o 11º título recorde em Melbourne e o histórico 25º título de Grand Slam, está em rota de colisão com o Alcaraz nas quartas de final.

Ambos mantiveram viva esta perspectiva tentadora com vitórias implacáveis.

Sob o comando do novo técnico e antigo rival Andy Murray, Djokovic, de 37 anos, precisou de quatro sets nas duas primeiras partidas.

Mas não desta vez, ele empurrou o tcheco Tomas Machac, 26º colocado, por 6-1, 6-4, 6-4 e soltou um rugido no final.

Djokovic também apontou para seu ouvido e depois para alguém na multidão na Rod Laver Arena.

“Estou com a cabeça quente neste momento”, disse o obstinado sérvio, mas acrescentou: “É definitivamente a melhor partida que joguei no torneio”.

Djokovic, que precisou de uma pausa médica no segundo set e estava usando um inalador, enfrentará em seguida o 24º cabeça-de-chave Jiri Lehecka.

O Alcaraz da Espanha, que chegou a 32 jogos depois de perder apenas 12, foi derrotado pelo não cabeça de chave Nuno Borges, de Portugal, no terceiro set.

Mas o terceiro cabeça-de-chave, que venceu quatro Grand Slams, mas nunca passou das quartas de final em Melbourne, recuperou o foco e venceu por 6-2, 6-4, 6-7 (3/7), 6-2.

O jovem de 21 anos sabe como pretende comemorar a vitória no torneio pela primeira vez.

Alcaraz, que está com um novo penteado em Melbourne, prometeu a si mesmo que, se fosse até o fim, faria uma tatuagem de canguru.

“É definitivamente um canguru. A ideia é minha”, disse ele.

O alemão Zverev, segundo colocado, também garantiu sua vaga na segunda semana, após uma vitória metódica por 6-3, 6-4 e 6-4 sobre o britânico Jacob Fearnley.

Zverev não perde um set há três partidas até o momento e enfrentará o número 14 da França, Ugo Humbert.

Jakub Mensik, o adolescente tcheco que surpreendeu Casper Ruud, sexto colocado, no segundo turno, foi derrotado em cinco sets pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina.

No sábado, o atual campeão masculino e número um do mundo, Jannik Sinner, enfrentará Marcos Giron, dos Estados Unidos, na terceira rodada.

“É uma merda”

Sabalenka, a melhor colocada, teve que trabalhar duro em seu saque enfraquecido antes de derrotar a dinamarquesa Clara Tauson na terceira rodada na Rod Laver Arena.

Sabalenka quebrou quatro vezes seguidas no início da partida, mas depois de mais de duas horas de tênis devastador ela encontrou o ritmo e venceu por 7-6 (7/5), 6-4.

“Estou muito feliz por ter conseguido continuar no jogo e, honestamente, consegui dar tudo de mim para conseguir esta vitória”, disse Sabalenka, que busca o terceiro título consecutivo em Melbourne.

A vitória a coloca contra Andreeva, de 17 anos, altamente cotada, 14ª colocada, que derrotou a 23ª cabeça-de-chave Magdalena Frech da Polônia em três sets.

No ano passado, Andreeva derrotou Sabalenka nas quartas de final de Roland Garros.

O bicampeão de Melbourne, Osaka, estava a caminho de enfrentar o terceiro cabeça-de-chave Gauff na próxima rodada.

No entanto, a ex-número um do mundo precisou de tratamento abdominal no primeiro set contra Belinda Bencic e se aposentou após perder o primeiro jogo na prorrogação.

Osaka, que desistiu da final em Auckland devido a uma lesão abdominal antes da partida em Melbourne, disse: “Se eu pudesse sacar, poderia potencialmente vencer e talvez ir longe no torneio”.

Ela acrescentou: “É uma merda”.

Bencic enfrentará Gauff depois que o americano obteve uma vitória por 6-4 e 6-2 sobre a 30ª cabeça-de-chave Leylah Fernandez, do Canadá.

Gauff não perde um set há oito partidas nesta temporada e venceu todas as cinco partidas de simples na United Cup.

Jessica Pegula, sétima colocada e finalista do Aberto dos Estados Unidos do ano passado, perdeu inesperadamente em dois sets para a sérvia Olga Danilovic.

A segunda cabeça-de-chave, Iga Świątek, enfrentará Emma Raducanu no confronto de sábado entre as ex-campeãs do Aberto dos Estados Unidos em uma seleção de partidas femininas.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)