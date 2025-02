Fight Night UFC: come guardare Cejudo vs. Canzone

UFC torna a Seattle per la prima volta in più di dieci anni con UFC Fight Night: Cejudo vs. Song, un evento che è il titolo della partita bancaria tra l’ex campione Henry Cejud e Song Song Yadong.

L’azione di copertura nell’arena di impegno climatico inizia alle 18:00 ET su Disney+ e ESPN+. La carta principale dovrebbe iniziare alle 21:00

Cejudo (16-4-0) sembra che dopo essere tornato da un licenziamento di tre anni, uno slip evita tre combattimenti contro Ajamain Sterling e l’attuale titolare di Merab Dvvalishvili. Cejudo affronta un guerriero a Yadong (21-8-1), che è 5-2 nelle sue ultime sette partite, ma a marzo ha perso il suo ultimo viaggio contro l’ex campione Petr Yan all’UFC 299.

Sabato contiene anche uno scontro del peso medio tra Brendan Allen e Anthony Hernandez. Allen (24-6-0) è alla ricerca di esibizioni contro Hernandez (13-2-0) dopo aver lasciato penetrare le sue sette strisce vincenti di combattimento nella decisione a tre round Nassourdine Imavov. Hernandez ha lanciato sei vittorie dirette dall’inizio della sua carriera UFC 1-2.

Quali sono le storie migliori nella notte di combattimento UFC? In che modo gli esperti li decompongono? Cosa devono dire i guerrieri? Ecco una scheda di combattimento per guardarlo e la collezione di tutti gli elementi essenziali di combattimento UFC Essentials:

Card di combattimento notturno di combattimento UFC

Disney+ e ESPN+, 21 pm ET

Bantamweight: Henry Cejudo vs. Canzone yadong

Peso medio: Brendan Allen vs. Anthony Hernandez

Peso da catturare: Rob Font vs. Jean Matsumoto

Peso di piuma: Jean Silva vs. Melsik Bagdasaryan

Peso leggero pesante: Alonzo Menifield vs. Julius Walker

Disney+ e ESPN+, 18 pm ET

Peso leggero pesante: ioni cutelaba vs. Ibo Aslan

Peso di piuma: Andre Fili vs. Melquizael Costa

Peso medio: Mansur Abdul-Malik vs. Nick Klein

Bantamweight: Ricky Simon vs. Javid Basharat

Peso medio: Nursulton Ruzibeev vs. Eric McConica

Peso leggero: Modestas Bukauskas vs. Rafael Cerquira

