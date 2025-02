FIH Pro League 2024-25 será um teste de incêndio antes da Copa do Mundo de Hóquei 2026, diz o capitão da Índia Harmanpreet Singh

A campanha da FIH Pro League da Índia será aberta em casa, oferecendo assim uma melhor oportunidade para a equipe mostrar seu recente impulso.

O time indiano de hóquei masculino, atualmente ocupou o quinto lugar no mundo, está pronto para iniciar sua campanha muito esperada da FIH Pro League 2024-25 no icônico Kalinga Hockey Stadium aqui. Dirigido pelo prêmio Dhyan Chand Khel Ratna, Harmanpreet Singh, a equipe indiana abrirá sua campanha com dois jogos emocionantes contra a Espanha No. do mundo nos dias 15 e 16 de fevereiro, seguidos por confrontos intensos contra a Alemanha nº 4 do The the mundo em 18 e 18 de fevereiro.

A campanha indiana será aberta em casa, oferecendo assim uma grande oportunidade para a equipe mostrar seu recente impulso. Após suas reuniões com a Alemanha, a Índia enfrentará a Irlanda nos dias 21 e 22 de fevereiro, antes de enfrentar o formidável nº 2 da Inglaterra nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Com seu triunfo da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, a equipe liderada por Harmanpreet Singh demonstrou seu temperamento no cenário internacional. A equipe foi vista pela última vez em ação durante uma série de testes de dois jogos em casa contra a Alemanha em outubro de 2024, onde a Índia se recuperou de uma derrota por 2 a 0 no primeiro jogo para derrotar os visitantes por 5-3 no segundo. Embora a Alemanha tenha vencido a série através do tiroteio, as performances competitivas adicionaram confiança nos preparativos da Índia para a FIH Pro League.

Anteriormente, a Índia mostrou sua habilidade defendendo seu título com sucesso no Hero Asian Champions Trophy 2024 em setembro, vencendo todos os seus jogos e consolidando sua posição como uma das equipes mais fortes da Ásia.

Leia também: FIH da FIH da FIH 2024-25: Cronograma indiano atualizado, acessórios, resultados, detalhes de transmissão ao vivo

Harmanpreet Singh e o vice -capitão Hardik Singh lideram uma equipe bem equilibrada, cheia de experiência e talento para jovens. Jogadores seniores, Manpreet Singh, Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Summit, Sanjay, JuGraj Singh e Vivek Sagar Prasad formarão o Fannyby da equipe, enquanto estrelas emergentes, como Araijet Sunk Sunk, alinhamento.

“A equipe é feita de algumas performances fantásticas na Liga Indiana de Hóquei, recentemente concluída. Estou particularmente feliz por ter visto Alexaj vencer o maior goleador e isso significa apenas bem para a equipe indiana, já que temos mais poder de fogo em nosso filme de resistência ”, disse Harmanpreet na véspera de sua primeira reunião.

Com uma mistura de ativistas experientes e promissores, a Índia estará ansiosa para começar e desafiar algumas das melhores equipes do mundo no torneio. Além disso, depois de terminar em sétimo na edição do ano passado da FIH Pro League, a Índia estará determinada a fazer um forte retorno nesta temporada. A equipe terá como objetivo oferecer um desempenho aprimorado e garantir a primeira posição, um feito que implica a recompensa adicional da qualificação automática para a Copa do Mundo de Hóquei de 2026.

Ele elaborou ainda mais: “Este é um ano importante para nós e a Pro Liga realmente marca o início de nosso novo ciclo olímpico e a temporada internacional. É um ano importante para nós com a qualificação da Copa do Mundo (Asia Cup 2025) e a Pro League nos dá uma grande oportunidade de tentar onde estamos.

Ao esclarecer a competição de alto risco, o técnico Craig Fulton disse: “Os próximos dias se parecerão mais com os Jogos Olímpicos, com partidas consecutivas, por isso escolhemos uma equipe maior. Quando estamos iniciando nossa campanha aqui, o desempenho estará em nossas mentes mais do que os pontos de classificação. As outras equipes já estão aqui depois de jogar alguns jogos na Europa, então nossa abordagem estará bem e vencendo partidas.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama