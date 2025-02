Fikayo Tomori prende la decisione di trasferimento del Tottenham

Notizia ” Notizie in Premier League ” Tottenham Hotspur News

Tomori Snobs Tottenham Move





Ex Chelsea -Defender Fikayo Tomori Secondo Sky Sports, ha respinto l’opportunità di unirsi al Tottenham Hotspur per il periodo di trasferimento.



L’International English International è caduto dalla guida sotto il manager di AC Milan Sergio Concukicao ed è libero di partire in prestito nelle prossime 48 ore.

Spurs ha recentemente concordato con il Rossoneri per i suoi servizi, ma il difensore ha deciso di non fare un potenziale ritorno in Premier League.

Il Tottenham ha avuto molti problemi di infortunio e sono pesantemente ostacolati nel Dipartimento della Difesa centrale nella stagione in corso.

Micky Van de Ven è tornato di recente al XI iniziale dopo un lungo licenziamento, ma non è chiaro quando Cristian Romero sarà disponibile dopo l’infortunio.

Inoltre, backup Dragusin radu Ha avuto un problema al ginocchio e ci sono paure che possa essere messo da parte nei prossimi mesi.

Le tracce dovrebbero firmare due dorsi centrali prima della chiusura della finestra.