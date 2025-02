Filadelfia celebra le aquile alla sfilata il giorno di San Valentino

Filadelfia – Filadelfia è stata allagata a San Valentino per celebrare il suo campione del Super Bowl Eagles.

I fan di Swooning hanno gridato e applaudito venerdì quando il quarterback del Super Bowl MVP Jalen Hurts e il proprietario Eagles Jeffrey Luria hanno alternato a sollevare il Trophy Vince Lombardi all’inizio dello spettacolo vincente della squadra attraverso la città di Brethren.

Molti fan si sono accampati durante la notte dopo lo spettacolo durante la notte, si sono rannicchiati sotto le coperte e nelle tende per assicurarsi i luoghi principali vicino al Philadelphia Art Museum, dove gli Eagles avevano girato le scale “rocciose”.

“Sai, ho pensato che quando sono stato sviluppato, non sarei arrivato ai passi di” Rock “fino a quando non ho vinto il campionato”, ha detto Hurts. “E ora siamo qui.”

Numerosi fan rumorosi hanno fatto pressioni per lattine di birra per i giocatori che corrono all’aria aperta e al capo dell’accordo del CEO di Orla Howie Roseman.

“Sai che ho pensato che quando avevo elaborato, non sarei arrivato ai passi rocciosi fino a quando non ho vinto il campionato”, ha detto Eagles QB e il MVP Jalen del Super Bowl fa da far male allo spettacolo di venerdì. “E ora siamo qui.” Immagini Emilee Head / Getty

“Sanguino per questa città!” Roseman ha detto più tardi durante la celebrazione.

Altri fan decorati nelle maglie Eagles salivano su alberi e pali della luce, si sono seduti sulle scale e si aggrappano alla statua di Benjamin Franklin vicino al municipio per guardare un record, run back Saquon Barkley e Cooper Dejean, il Rookie Back Back e cattura nelle zone finali al suo 22 ° compleanno.

“Questa squadra è strana”, ha detto l’allenatore Nick Sirianni. “Non possiamo essere fantastici senza le dimensioni degli altri, e sicuramente si applica ai nostri fan.”

Barkley, insieme a molti altri giocatori, è saltato fuori dagli autobus per passare dopo lo spettacolo e scambiare cinque con i fan che hanno spinto contro le barricate.

Jordan Jainl, che non è riuscito a raggiungere lo spettacolo del 2018 dopo che Eagles ha vinto il suo primo Super Bowl, questo non è scomparso, ha portato sua moglie e tre figlie da Binghamton a New York. Questa squadra, ha detto, era l’incarnazione della città.

“La loro etica del lavoro”, ha detto. “Come deve macinare per ogni vittoria. Dobbiamo macinare qui a Philly.”

Editori birichini 2 correlati

Eagles L’ampio ricevitore AJ Brown era tra i giocatori che parlavano sul palco e alla fine del suo discorso ha dato critiche a cui era uguale durante la stagione.

“Hanno detto che ero diva, hanno detto che mi preoccupo delle statistiche”, ha detto Brown. “Ti sbagli tutte quelle cose su di me, ma una cosa che hai ragione: sono un campione di ing!”

I fan sono apparsi con cibi con cibo fornito con cibo e alcol, mentre molti di loro sono rimasti caldi in hotel e sorseggiavano lo champagne. Un gruppo ha cotto un maiale con il numero “15” scolpiti sul lato – l’ultimo colpo al quarterback dei Chiefs di Kansas City Patrick Mahomes.

Gli Eagles, sebbene siano sfavoriti, hanno dominato i capi nella grande partita di domenica e li hanno spento nel primo tempo prima che finissero con una vittoria di 40-22.

“Sono così felice che non hai dovuto passare le unghie”, ha detto Brandon Graham. “Si tratta di essere audaci. Rimarremo audaci.”

Graham, 11 settimane dopo aver strappato i tricipiti e ha detto che era fuori per il resto della stagione, è tornato a giocare a 13 foto nel Super Bowl. Prima della stagione ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dopo il suo 15 ° anno in campionato, ma venerdì lo spettacolo ha lasciato aperti i suoi piani futuri.

“Sono così grato per i miei figli, la mia famiglia. Così grato per far parte di questa organizzazione. Mi hai fatto quello che ero oggi “, ha detto Graham, che è stato l’ultimo giocatore dell’aquila a parlare. “L’unico problema che ho con questa stagione è che è finita. Ci stiamo preparando per il prossimo anno.”

L’amministratore delegato Eagles Howie Roseman, la sua birra sanguinosa della fronte, può essere utile sulla strada, godendo di un sigaro durante la squadra della parata del Super Bowl LIX e festeggia venerdì. Chris Szagola/Ap

All’inizio di questa settimana, il sindaco di Cherelle Parker e altri leader della città hanno implorato i fan lussureggianti della squadra di stare al sicuro e mantenere l’umore festivo.

“Nel mezzo di questa bellezza, tutte le vittime che questa squadra ha portato a incontrare questo momento non vogliamo che vada in disparte”, ha detto il sindaco.

Venerdì due donne sono state colpite in piedi durante una discussione con un’altra persona vicino allo spettacolo, ha detto la polizia, ma non era chiaro dove fosse successo o se avesse un legame con la celebrazione.

Lungo il percorso c’era una grande presenza della polizia, che si estendeva dal sud di Filadelfia, dove suonarono aquile, al municipio e al Museo dell’Arte.

Le cartelle e le attrezzature pesanti hanno bloccato molte strade secondarie e scuole cittadini, tribunali e altre agenzie chiuse per uno spettacolo.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.