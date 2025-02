Filadelphia 76ers vs. Boston Celtics: como ver a NBA online, canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, hora de início

Relatório de tempo parcial

Os 76ers superaram um déficit precoce para assumir a liderança nisso. Eles têm alguma almofada, já que atualmente lideram o Celtics 61-44.

Se os 76ers continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 20-28 em pouco tempo. Por outro lado, o Celtics terá que derrotar com um recorde de 34-16, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está tocando

Boston Celtics @ Philadeffia 76ers

Registros atuais: Boston 34-15, Philadelphia 19-28

Como olhar

Quando: Domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 18:00 ET

Domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 18:00 ET Onde: Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia

Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia TV: ESPN

ESPN

CBS Sports Application

Custo do ingresso: $ 34,74

O que saber

Os 76ers estarão na frente de seus fãs locais no domingo, mas uma olhada nos programas de disseminação que podem precisar dessa vantagem do tribunal. Eles organizarão o Boston Celtics às 18:00 ET no Wells Fargo Center.

Os 76ers visam marcar o maior número de pontos que eles têm ao longo da temporada. Eles caíram logo abaixo do Nuggets por uma pontuação de 137-134 na sexta-feira. A derrota da Filadélfia apontou o final de sua sequência de quatro vitórias por jogo.

Embora a equipe tenha perdido, eles ainda tiveram sua parte de performances impressionantes. Um dos melhores vinhos de Tyrese Maxey, que atirou 6 de 11 do centro e quase perdeu um dobro em 42 pontos e nove assistências. O concurso foi o 13º consecutivo, com pelo menos 30 pontos. Outro jogador que fez a diferença foi Guerschon Yabusele, que tinha 12 por 17 a caminho de 28 pontos, mais sete rebotes e três assaltos.

Enquanto isso, o Celtics registrou sua vitória mais próxima desde 24 de novembro de 2024 na sexta -feira. Eles viajaram para os Pelicanos 118-116, graças a um tiro de Jayon Tatum Clutch com menos de um segundo restante no último trimestre. O resultado geral foi o esperado, mas Nova Orleans o tornou um confronto muito mais do que os testadores haviam previsto.

A vitória do Celtics foi um esforço real da equipe, com muitos jogadores que se tornaram performances sólidas. Talvez a melhor coisa entre eles fosse Jaylen Brown, que tinha 11 aos 18 anos a caminho de 28 pontos mais seis rebotes. Além disso, Brown também registrou uma porcentagem de 61,1%em campo, o mais alto que ele publicou desde dezembro de 2024.

O Celtics estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 32 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento quando os Pelicanos publicaram apenas 16.

A perda da Filadélfia terminou uma série de três jogos em casa e os deixou em 19-28. Quanto a Boston, eles estão ultimamente em uma sequência: venceram três dos últimos quatro jogos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 34 a 15 nesta temporada.

Os 76ers não tinham muito espaço para respirar em sua partida contra o Celtics em seu confronto anterior em dezembro de 2024, mas ainda saíram com uma vitória por 118 a 114. Os 76ers repetirão seu sucesso, ou o Celtics terá um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Boston é um ótimo favorito de 11 pontos contra a Filadélfia, de acordo com o mais recente Probabilidades da NBA.

Os pacientes de pacientes tiveram uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Celtics como favorito de 10 pontos.

O Over/Under é 222 pontos.

História da série

Boston venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra a Filadélfia.